Куди поділася "Трембіта"

керівник напряму електронних послуг проекту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)"

У медійному просторі багато новин про успіхи України на шляху до цифровізації держави.

Користувачі захоплюються новими функціями мобільного застосунку "Дія" та ведуть безкінечні дискусії щодо захищеності електронних даних громадян.

Більшість новин стосується екосистеми "Дія": "Дія.Портал послуг", "Дія.Мобільний застосунок", "Дія.Освіта", "Дія.Гід з послуг", "Дія.Сіті".

Однак чомусь на другий план відійшов один з ключових елементів розбудови цифрової держави: національна система електронної взаємодії "Трембіта".

Будучи абсолютним новаторством у 2017 році в Україні, "Трембіта" привернула до себе багато уваги. На неї покладала великі надії вся державна ІТ-спільнота.

Рік тому, 16 січня 2020 року, система нарешті була введена в промислову експлуатацію. А далі? Де "Трембіта" зараз? Чи працює вона взагалі?

Якщо коротко – так. Ще й як працює! До кінця 2020 року до системи долучилося 70 державних органів влади та організацій. У промисловому середовищі системи зареєстровано 36 державних електронних інформаційних ресурсів.

Обмін транзакціями відбувається з 28 реєстрами, побудовано 136 електронних взаємодій, (зокрема для реалізації послуг "єМалятко", ID14, "єПрописка"), здійснено понад 70 млн обмінів даними через систему "Трембіта". Проте це тільки перші кроки. Важливо й надалі розбудовувати "Трембіту".

Навіщо потрібна "Трембіта"

Система "Трембіта" була створена для безпечного обміну інформацією між усіма державними електронними реєстрами.

Відповідно до аналізу, який у 2017 році провели експерти USAID/UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS", в Україні понад 350 електронних реєстрів. Було виявлено, що низка реєстрів містить неякісну інформацію, помилки, а також дані, що дублюються.

Прототипом "Трембіти" стала естонська платформа X-ROAD. Вона реалізує механізми захищеного передавання даних між реєстрами, що дозволяє державним службовцям миттєво отримувати актуальну інформацію з надійних джерел замість того, щоб повторно запитувати її в громадян.

Такі ж принципи закладені в основу "Трембіти". Для громадян це можливість отримувати більшість державних послуг онлайн – прозоро та без корупції. Що ж змінилося в державній системі надання послуг з появою "Трембіти"? Наведу кілька успішних кейсів, реалізованих за підтримки нашого проєкту.

Доступні ліки

Першим прикладом налагодження електронної взаємодії між реєстрами став інформаційний обмін у межах урядової програми "Доступні ліки".

Кожна аптека працює за ліцензією, яка може бути анульована за результатами перевірки. Тому було важливо мати актуальний статус ліцензії на момент видачі рецепту та відшкодування грошей за програмою "Доступні ліки".

Для цього була налагоджена взаємодія між модулем реімбурсації eHealth Національної служби здоров'я та Реєстром ліцензіатів Держлікслужби.

За півтора року в межах взаємодії було здійснено понад 700 тис транзакцій. Раніше такі перевірки відбувалися вручну, що потребувало значних людських та часових ресурсів та могло затримувати процес виплат.

Пенсії померлих

Інший приклад використання "Трембіти" – запуск взаємодії щодо захищеного передавання даних про померлих осіб з реєстру Мін'юсту до реєстру Пенсійного фонду для автоматичного призупинення пенсійних виплат та оперативного надання соціальної допомоги на поховання померлої особи.

Раніше ця інформація передавалася від одного органу до іншого через флешку раз на два тижні, що призводило до несвоєчасної верифікації даних. Було багато випадків виплат коштів "мертвим душам", які вдавалося реалізовувати через неоперативне отримання інформації Пенсійним фондом.

У межах цієї взаємодії здійснено понад 10 тис транзакцій.

Перевірка судових рішень та протидія рейдерству

Недавно була запущена взаємодія, завдяки якій державні реєстратори та нотаріуси можуть перевіряти достовірність судових рішень в онлайн-режимі з отриманням повного тексту судового рішення.

Це стало можливим завдяки встановленню автоматичного обміну даними через систему "Трембіта" між реєстрами Мін'юсту та Державної судової адміністрації.

Така взаємодія стала черговим кроком у реалізації антирейдерських заходів, що унеможливить незаконну перереєстрацію права власності, інших речових прав на нерухоме майно на підставі заяв з використанням підроблених ухвал суду. Ця взаємодія надасть додаткові гарантії захисту права власності.

Лише за перші десять днів роботи до реєстру судових рішень Державної судової адміністрації надійшло майже 5 500 онлайн-запитів.

"Трембіта" в "Дії"

"Трембіта" забезпечує отримання даних з реєстрів для відображення у мобільному застосунку "Дія" та в кабінеті громадянина і дозволяє здійснювати верифікації в процесі отримання цифрових послуг громадянами та бізнесом.

Завдяки тому, що "Трембіта" є розподіленою системою, інформація про результати транзакцій не зберігається і не накопичується ні в "Дії", ні на інших серверах, що гарантує безпеку і конфіденційність даних громадян.

До прикладу, для недопущення фальсифікації та для спрощення заповнення форм у сфері будівельних послуг використовується близько десяти державних реєстрів, що дозволяє перевіряти права власності, цільове призначення землі, наявність ліцензій та сертифікатів в учасників будівництва.

Перевірка громадянами даних про себе

"Трембіта" також забезпечує доступ до даних для громадян. Саме така логіка закладалася, коли проєкт та Мінцифри розробляли Електронний кабінет громадянина на порталі "Дія".

Завдяки "Трембіті" громадянин, авторизувавшись в електронному кабінеті за допомогою цифрового підпису або BankID, може перевірити інформацію про своє майно, земельні ділянки, бізнес, транспорт, водійське посвідчення, борги.

З моменту запуску "Дії" користувачі здійснили 5,5 млн запитів, щоб перевірити, якими даними про них володіє держава. Незабаром стануть доступними медична та виборча інформація, дані про податкове та пенсійне забезпечення.

"Трембіта" – це не просто встановлення поодиноких взаємодій між системами держорганів. Це міцний фундамент на шляху до побудови екосистеми безпечного обміну даними між усіма державними електронними реєстрами.

Це дозволить покращити якість даних, оптимізувати реєстри, прискорити роботу держорганів, створити корисні сервіси для громадян. Кожні нові взаємодії чи підключення реєстрів стають лише черговими цеглинами в цьому процесі.

Якщо ви забули про "Трембіту", це не означає, що вона забула про вас. Вона працює та розвивається. Попереду – нові підключення реєстрів та нові взаємодії.