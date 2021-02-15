Куди інвестувати у 2021 році: Китай, майнінг, FAANG і ще 5 напрямків

Минулого року майже вся світова економіка звалилася під укіс. Майже вся — тому що американські техногіганти, золото, розробники вакцин і китайська економіка знову опинилися на коні.

Ринок різко поділився на тих, кого пандемія штовхнула вперед, і тих, кого зіштовхнула за узбіччя, нехай і тимчасово.

У тих, хто хоче не тільки тримати гроші під подушкою, а й пускати їх у роботу, накопичилися питання.

FAANG

Почнемо з FAANG — Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. На початку 2020-го через локдаун їхні цінні папери просіли, але далі показали пристойне зростання. Наприклад, акції Google за минулий рік виросли з $1360 до $1752.

Інвестори FAANG заробили, і я впевнений, що в 2021-м у них знову це вийде. Хоча мою впевненість поділяють не всі.

Наприклад, потенційних інвесторів відлякують заяви регуляторів про те, що технологічні компанії загрожують світовій демократії. У скарбничку сумнівів — позови проти Google і Facebook, які нібито домовилися про розподіл рекламного ринку.

Але, як виявилося, судові переслідування та галас у ЗМІ не сильно хитають позиції гігантів.

Сьогодні вартість їхніх акцій близька до 10-річних максимумів. Акції Google так і зовсім злетіли до рекордного показника — $1893 за штуку. Новий президент США пообіцяв посилити регуляторну політику щодо технологічних компаній, але на цифри це не вплинуло.

Можливо, тому що у Джо Байдена немає більшості в Сенаті. Інвестори розуміють, що виконати обіцянку "притиснути" FAANG йому буде вкрай складно.

Треба сказати, що якщо новина про чергові розбірки з технологічними лідерами з’явилася в ЗМІ, то свою роль для ринку вона перед цим вже відіграла. Інсайдерська інформація та корпорації впливають на акції значно сильніше, ніж газети.

Китай

КНР — єдина з провідних економік світу уникла рецесії в 2020 році та виросла. Більше того, вона прискорюється.

Аналітики Euler Hermes, одного з найбільших світових кредитних страховиків, повідомляють, що завдяки кризі ВВП Китаю зрівняється з американським не в 2032 році, а в 2030-му.

Найближчим часом ніякого ризику для китайської економіки я не бачу. Ця країна володіє шаленою технологічною та технічною перевагою над іншими.

Подивіться, скільки там фабрик і заводів, готових виробляти буквально все. Такої інфраструктури немає більше ні в кого.

У майбутньому ж темпи зростання китайської економіки будуть знижуватися. Так що при довгостроковій стратегії варто звернути увагу на інші перспективні регіони, в чию сторону потечуть гроші. До них я відношу Латинську Америку, Філіппіни, В’єтнам.

Золото

Торік золото подорожчало на третину, встановивши історичний рекорд вартості — $2070 за унцію ($66 553 за кг). Зараз металом цікавляться тільки інвестори.

Так завжди відбувається під час кризи: золото зростає в період економічної нестабільності на тлі зниження вартості основних валют. Але варто ситуації нормалізуватися, попит на нього почне падати.

Світова економіка виходить з рецесії, і ціна на золото поступово знижується. З серпня, коли була зафіксована рекордна ціна, актив подешевшав до $1848. З поліпшенням економічної ситуації ця цифра повинна ставати все менше.

З іншого боку, серед аналітиків, які оцінюють перспективи цього активу, є й оптимісти. Наприклад, в Bank of America вважають, що до кінця року золото подорожчає до $3000 за унцію.

Аналітики беруть до уваги ймовірність нової хвилі коронавірусу. Крім того, серед їхніх аргументів — збільшення грошово-кредитного стимулювання від Федеральної резервної системи США.

Золото традиційно оцінюється в американських доларах, і вартість цих активів, як правило, обернено пропорційна. Тому при ослабленні долару ціна золота повинна зростати.

IT

Консалтингова компанія Gartner прогнозує IT-ринку в цьому році 4% зростання. Звичайно, це не означає, що будь-який технопроект за замовчуванням буде рости. Я б робив ставку не на чистий IT, на кшталт розробки софта, а на продукти, що інтегрують IT в звичайні сфери життя.

Найчастіше для опису таких продуктів використовують прикметник "смарт": смарт будинку, смарт автомобілі, смарт медицина. Або технології в галузях, які без них просто не уявити — наприклад, кіберспорт.

Також я стежу за розвитком e-commerce сегменту, пов’язаного з автоматизацією, аналітикою AI і програмами, що моделюють поведінку користувачів. Наприклад, в моєму фокусі Alibaba.

У жовтні засновник компанії Джек Ма виступив з критикою фінансових регуляторів, через що стосовно компанії почалося антимонопольне розслідування. Але незважаючи на це, я розглядаю можливість вкладення в їхні акції.

Великі перспективи в Amazon. Це може здатися дивним, адже компанія і так пробиває стелю, а e-commerce злітає по всьому світу.

Але якщо оцінювати довгостроково, це тільки початкова стадія розвитку, а в компаній ще все попереду. До того ж, в Amazon співвідношення вартості акцій до прибутковості нижче, ніж у Tesla, яка виглядає роздутою бульбашкою.

Серед моїх давніх фаворитів тримається Intel. Минулий рік вдалим для компанії не назвеш. У липні акції просіли на 20% після звістки про перенесення випуску 7-нанометрових чіпів на 2023 рік.

Конкуренти наступають на п’яти своїми процесорами. Незважаючи на все це, у мене є внутрішня симпатія до того, як Intel робить бізнес. Вони виходили з різних криз і, думаю, подолають і нинішню.

Медицина

Телемедицина і віртуальна охорона здоров’я стали трендами минулого року. Сьогодні вони продовжують залишатися найбільш хайповимі медичними темами поряд із вакцинами.

Наприклад, Білл Гейтс, який колись попереджав про небезпеку глобальної пандемії, вже заявляє про необхідність розробки діагностичних інструментів, "за допомогою яких щотижня можна буде тестувати 20% населення Землі".

Медицина буде з нами завжди, отримуючи сплески на подіях на кшталт коронавірусу. Вона залишиться цікавою для інвестицій, і в ній вже сформувалися явні лідери.

Класичний варіант — вкладатися в них. Більш ризикований — дивитися кожен ринок і проєкт окремо: що нового готові привносити компанії, яких послуг ще не вистачає і за що люди будуть готові платити.

Транспорт

Пандемія найсильніше вдарила по пасажирських перевезеннях, туризму та громадському харчуванню. Багато аналітиків прогнозують, що з виходом із рецесії компанії з цих сфер будуть відновлюватися швидше за інших, а значить, інвестиції сюди — правильне рішення.

З одного боку, для подібних інвестицій зараз дійсно вдалий момент, адже купувати акції потрібно на спаді. З іншого — добре б не переплутати проєкт, що тимчасово впав, і справді мертвий.

На початку ХХ століття цехи з виробництва карет теж коштували не дуже дорого, але навряд чи це був сигнал для їхньої покупки. Так, частина з них зуміла перетворитися на автомобільні підприємства. Більшість же просто закрилася.

З ринком пасажирських перевезень схожа історія. Бізнес авіакомпаній обов’язково відновиться, коли пандемія закінчиться. Але скільки з цих компаній виживе, які держави будуть їх підтримувати і чи не станеться новий виток кризи — це питання, на які відповіді поки немає.

Криптовалюта

Біткоін встановив новий рекорд вартості — $49 000. Звісно, багато хто задумався про інвестиції в цей та інші криптоактиви.

Чи може крипторинок створити якісь мультиплікатори? Звичайно! Чи може він з урахуванням особливої уваги Комісії з цінних паперів і бірж США, обвалитися до мінімальних значень? Така ймовірність теж існує.

Зараз неможливо спрогнозувати, як буде розвиватися ситуація з криптою. Як і у випадку з будь-яким високоризиковим активом, є шанси і добре заробити, і все втратити.

У криптовалютної галузі величезна перспектива, але я порадив би інвестувати в цей сектор стільки, скільки не шкода втратити.

Ми вже не раз бачили, як біткоін стрімко зростає, а потім так само стрімко обвалюється на 500%. Тому якщо ви не професіонал, який розуміє, що таке ризик-менеджмент, вхід у позицію та вихід із неї, краще не випробовувати удачу.

Якщо ви все-таки вирішили вкладатися в крипту, найвірніша стратегія одна: купити і тримати. Моя думка — нинішня ціна біткоіна занадто висока, тому є сенс дочекатися корекції. І потрібно запастися терпінням.

Такі проєкти можуть принести прибуток лише через 3-5 років. Людей, які купували біткоіни по $19000 у 2017 році, називали дурнями, а зараз вони могли вийти з дворазовим прибутком. Різке застрибування і вистрибування з криптопоїзду може бути травматичним.

Майнінг

У липні Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №3199 "Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії".

Цей проєкт передбачає продаж електроенергії великим інвесторам за пільговим тарифом. У разі прийняття цього Закону в Україні можна буде вигідно будувати великі датацентри та майнінгові ферми.

Поки все впирається в рішення депутатів, але перспектива досить ясна — державі та енергосистемі цей закон також потрібен.

Промисловий майнінг криптовалюти — високорентабельний бізнес. Наприклад, сумарний прибуток від майніну біткоіну на момент написання матеріалу становить $1,27 млн на годину. Так що якщо у вас буде потужна ферма та дешева електрика, ви зможете добре заробляти навіть з урахуванням халвінга 11 травня 2020 року — планового дворазового скорочення нагороди майнерам за видобутий блок у блокчейні біткоіна.

Здоровий глузд

У який би сектор економіки ви не вирішили інвестувати, ніколи не забувайте головне — для людей, які не розуміють, чим займаються, ця гра завжди закінчується погано. Статистика того ж сток-маркету нещадна: з 10 інвесторів заробляє тільки один.

Якщо ж ви тільки починаєте, не вкладайте в те, чим немає бажання займатися. Часто новачки роблять інвестиції в надії на те, що їм пощастить. Але якщо ви не розберетеся в основних інструментах управління ризиками в обраному вами сегменті, вам не пощастить ніколи.

На ринку котируються тисячі компаній. Кожен день відбуваються IPO. Інвестор — це така ж професія, як і інші. Їй потрібно вчитися, вчитися приймати рішення щодо диверсифікації портфеля.

Є ETF — фонди, які консолідують набори акцій. Для людей, які не готові вникати в стратегії розвитку і проводити детальний аналіз, такі фонди — найкращий і найбезпечніший спосіб інвестування.