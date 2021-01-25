2021: рік надії для індустрії туризму

Співзвучність англійських слів vacation (відпустка) і vaccination (вакцинація) ще ніколи не відчувалася так чітко, як на початку цього року.

Туристична індустрія, що з величезними втратами пройшла найбільш складний за всю свою історію 2020 рік, нарешті сподівається на поступове відновлення.

Пандемія ще не відступає, але початок вакцинації все ж дає надію, що вже скоро знову стане можливим обирати, на якому саме узбережжі споглядати найкрасивіші заходи сонця.

Однак, зрозуміло також і те, що просто повернутись на рік назад та зробити вигляд, ніби нічого не сталося – неможливо.

Саме зараз туристична галузь створюється заново, і від того, що і як ми змінимо, залежить наскільки спокійним буде відпочинок мільйонів людей завтра.

Розслабленість – так. Легковажність – ні

Навіть коли ризики заразитися коронавірусом будуть зменшені до мінімуму, туризм має бути готовим до появи нової інфекції.

Ця теза настільки проста й зрозуміла, що її повторюють буквально всюди. Проте, що це означає на практиці?

Туризм – це бізнес, головним продуктом в якому є приємний досвід. Чи влаштовують туристів постійні обмеження, перевірки та відсутність розваг з іншими людьми?

Звичайно, що ні. Навіть найбільш раціональні готові потерпіти допоки пандемія не припиниться, але жити з цим завжди – занадто.

Виходить, що гравці туристичної галузі мають знайти такі формати відпочинку, які одночасно поєднуватимуть нові вимоги до безпеки та можливість не обмежувати туристів.

Уже зараз деякі світові компанії пропонують формати "відпустки-бульбашки" (travel bubble). Не тому, що вона може лопнути, а, навпаки, тому що вона є найбільш міцною – це відпочинок разом із людьми, яким ви довіряєте.

Такий підхід, з одного боку, дозволяє провести час в компанії близьких (що після самоізоляції є особливо приємним), а з іншого – зменшує ризики заразитися чи стати джерелом поширення хвороби.

Головна формула такого відпочинку: розслабленість – так, легковажність – ні. "Відпустка-бульбашка" актуальна ще для тих, хто давно не бачився через зачинені кордони, адже створює можливість для зустрічі.

Менше стресів – кращий відпочинок

Протягом минулого року відкриття та закриття кордонів було подібним до гри на рулетці – яку стратегію не обирай, але виграє лише казино.

Як результат, люди стали планувати набагато менше. Хто ж забажає підготувати собі подорож мрії завчасно, а потім дізнатись, що нічого не відбудеться.

Разом із тим, захоплення лише швидко обраними турами також не може бути постійним, адже всі ми маємо такі місця, куди давно прагнемо потрапити. Для того щоб перезавантажити планування сьогодні створюються нові рішення.

Одне з них, що вже використовується в США та Великобританії – бронювання без конкретних дат. Туристи просто обирають кількість днів туру, а потім можуть відправитись, коли це стане можливим.

Коштують такі послуги дорожче, але це той момент, коли цінніше зберегти власні нерви й знати, що подорож відбудеться точно.

Інший підхід – страхування ризиків. Пандемія навчила всіх туроператорів надавати якомога більше можливостей для страхування.

Нагуляти апетит до подорожей можна онлайн

Обмеження у пересуваннях протягом 2020 року змусили людство зробити крок, до якого ми всі давно готувались, але ніби остаточно не зважувались. Це крок у діджитал.

Так, звичайно, що всі втомились від постійних онлайн-конференцій, лекцій і навіть занять спортом із тренером перед екраном смартфону. Але, здається, що шляху назад немає, а завдання туризму – поєднати віртуальні враження з реальними.

Протягом карантину гравці туріндустрії в різних країнах винаходили шляхи для такої комбінації: від неймовірних онлайн-турів із майже ефектом присутності до різноманітних пропозицій рецептів місцевих кухонь різних країн світу.

Все це для того, щоб підтримувати зацікавленість в тих, чи інших туристичних напрямках. Цілком ймовірно, що аналогічна стратегія збережеться навіть після завершення пандемії, а інструментів ставатиме ще більше.

Тут варто додати, що й Україна почала 2021 рік із офіційного запуску сайту Ukraine.ua, який став повноцінним ресурсом як для туристів, так і для бізнес-інвесторів.

Важливо, що національний проєкт нарешті може бути і корисним, і емоційним, і позбавленим шаблонів щодо репрезентації українців лише в естетиці 17 сторіччя.

Швидше за вакцинацію

У підсумковій заяві 2020 року Всесвітньої туристичної організації говориться про те, що індустрія туризму не може чекати завершення масової вакцинації. Зміни потрібні вже зараз.

Представники профільної організації ООН говорять про необхідність стандартизації перевірок і тестувань, так само як і про координацію світової політики щодо відкритості кордонів.

І це справді важливий момент – панічне закриття чи відкриття кордонів одночасно не дуже ефективне для протистояння вірусу та блокує багато секторів економіки.

Для туризму – це просто катастрофа. Безпека важлива, але заходи мають вступати в дію не подібно землетрусу чи виверження вулкана.

Останніми десятиліттями туризм багато критикували за негативні наслідки. Однак рік повної зупинки дав усім нам змогу подивитися навколо і зрозуміти, що без цієї індустрії також неможливо існувати.

Люди хочуть відкривати нові місця, змінювати обстановку, позбавлятися стресу кінець кінцем. Наразі ми маємо шанс змінитись та зробити туризм безпечним, відповідальним та, звичайно, вражаючим.