Потрібно вміти "продавати" реформи і мати наполегливість доводити їх до кінця

Научно-исследовательский центр независимых потребительских экспертиз "ТЕСТ" обнародовал результаты мониторинга 20 интернет-магазинов.

Их проверяли, выдают ли они фискальные чеки своим покупателям во время грандиозной распродажи – так называемой черной пятницы.

Результаты таковы: только девять магазинов выдали именно фискальные чеки, остальные 11 выдавали какие-то "левые" документы. При этом пять из них выдали бумаги, по которым вообще нельзя идентифицировать продавца.

Фискальные чеки не выдавали такие "гранды" как allo.ua, avic.ua, c.ua, citrus.ua, elmir.ua, estore.ua, f.ua, mobileplanet.uz, mobilluck.com.ua и stylus.ua.

Требование выдавать фискальные чеки при продаже сложной бытовой техники существует уже четыре года, но за это время ситуация не улучшилась. Естественно, возникают извечные вопросы: "Кто виноват?" и "Что делать?".

Проблема не только в том, что у нас не любят играть по правилам, а и в том, что само государство стимулирует бизнес не играть по правилам. Государство идет на компромисс с теневой экономикой и честно в этом признается.

За примерами далеко ходить не нужно. Верховная Рада пошла на компромисс с коррупционерами: вернула наказание за подачу недостоверных данных в декларациях, но смягчила его, и тюремный срок коррупционеру уже не грозит.

Потом Верховная Рада пошла на компромисс с теневой экономикой и на год отсрочила введение кассовых аппаратов для бизнеса. Чисто украинский метод проведения реформ: посидим, договоримся и не будем ломать через колено.

Этот метод может быть хорош в нормальной стране, но не у нас, не тогда, когда нужно менять что-то, что работает неправильно или не работает вообще. Простой пример. Самая успешная за много лет реформа в Украине – реформа банковской системы. Ее проводили волюнтаристски, жестко, без полумер.

Банковская система очистилась и прекрасно работает. А все потому, что был четкий план и он четко выполнялся. Поэтому пока не будут выстроены институты, которые должны проводить реформы, и пока они не заработают так, как надо, нас всегда будут уводить прочь различные компромиссы.

Есть еще одна причина провала реформы с введением кассовых аппаратов, названной фискализацией. У нас не умеют "продавать" реформы. Что это за слово – "фискализация"? Хорошее дело таким диким термином не назовут. Что представляют люди, когда слышат слово "фискал"? Уверен: ничего хорошего.

Поэтому когда демонстранты под флагами #SaveФОП кричат: "Стоп, фискализация!", их многие поддерживают, потому что любой нормальный человек хочет остановить реформу, названную фискализацией. В результате мы потеряли еще один год, и доверие к госорганам еще больше снизилось.

Хочу напомнить историю с "евробляхерами": один раз им отсрочили легализацию автотранспорта с иностранными номерами, и они пришли снова. Та же ситуация через год повторится и с кассовыми аппаратами, вот увидите. Тем более, что противники фискализации на удивление хорошо организованы.

Это дает основание подозревать, что под флагами #SaveФОП по улицам маршируют уж никак не физлица-предприниматели. Это большой бизнес, который занимается контрабандой. Он всегда организован и управляет большими денежными потоками, на которых хорошо зарабатывает.

Он готов пожертвовать частью своего заработка, чтобы сохранить эти потоки. Через год он также готов будет пожертвовать и выведет протестующих на улицы, чтобы для него ничего не изменилось.

Фискализацию можно было "продать" людям, нужно было просто завернуть ее в красивую обложку, например, "прозрачность", людям нравится прозрачность, или "борьба с контрабандой", или в обложку-гибрид из обоих вариантов.

Аргументов за введение кассовых аппаратов можно было найти множество, ведь потери бюджета в размере 3-4 млрд долл – это огромные деньги.