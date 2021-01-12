Цифрові навички: перевага чи необхідність для кожного?

директор з комунікацій та філантропії, регіону Центральної та Східної Європи, Microsoft

Сьогодні не тільки ІТ-компанії є частиною цифрової економіки, а й будь-які інші компанії — інноваційні технології впроваджують у всіх індустріях.

Ефективне використання технологій неможливе без цифрових навичок співробітників. Незалежно від спеціалізації роботи, на яку ви збираєтеся пройти співбесіду, рекрутери будуть прагнути отримати більш широкий набір навичок у нових співробітників.

Цифрові навички і перекваліфікація — підготовка до майбутнього

Під сучасним підвищенням цифрової грамотності та перепідготовкою маються на увазі освоєння нових цифрових навичок.

Це, в першу чергу, спрямовано на те, щоб допомогти співробітникам в умовах цифрової економіки стати більш кваліфікованими та затребуваними на їх нинішній посаді, в той час, як перепідготовка націлена на те, щоб допомогти людям стати фахівцями в інших перспективних професіях майбутнього.

Назріває питання: "Чому підвищення кваліфікації та перепідготовка зараз важливіші, ніж будь-коли?". Ми живемо в період, коли досягнення в області штучного інтелекту й автоматизації робочих процесів швидко прогресують, руйнуючи усталені ролі та професії. Наскільки сильно? Вирішуйте самі.

У доповіді Світового економічного форуму щодо майбутнього робочих місць за 2018 рік прогнозується, що до 2022 року 75 мільйонів робочих місць у 20 найбільших країнах будуть витіснені новими технологіями.

Однак, це зовсім не означає, що технології витіснять з ринку праці людей. У тому ж звіті сказано, що технологічні досягнення можуть створити 133 мільйони нових робочих місць. Втім, ці місця як і раніше будуть вимагати відповідних навичок і компетенцій.

Наприклад, вже зараз найбільш затребувані професії — у більшій мірі вимагають цифрових навичок.

Завдяки глобальним даними наданих LinkedIn стає можливим, в реальному часі, визначати потреби ринку праці: найбільш затребуваних фахівців і необхідних навичок.

На основі цих даних був складений список з 10 професій, особливо необхідних у сучасній економіці: розробник програмного забезпечення, торговий представник, project manager, ІТ-адміністратор, менеджер по роботі з клієнтами, digital маркетолог, співробітник служби підтримки, аналітик даних, фінансовий аналітик і графічний дизайнер.

Базуючись на цих знаннях, були створені навчальні програми, які містять всі необхідні матеріали для освоєння навичок, необхідних для даних професій.

Програми сертифікованого навчання Microsoft

Щоб допомогти людям, які втратили робочі місця через економічну кризу, а також фахівцям, які бажають отримати нові знання для працевлаштування в галузі цифрових технологій, в червні компанія Microsoft запустила глобальну ініціативу, спрямовану на додаткове навчання людей в області цифрових навичок.

Мета ініціативи — до кінця року навчити 25 мільйонів осіб у всьому світі затребуваним, цифровим навичкам. Це повинно допомогти їм і економіці їхніх країн.

Ініціатива включає участь всіх підрозділів Microsoft, LinkedIn і GitHub. Наприклад, з липня 2020 року в Україні безкоштовну навчальну програму Microsoft закінчили 27 тис. людей.

Програма дозволяє вдосконалити свої навички IT-фахівцям і розробникам, підвищити продуктивність цілих команд і робочих місць за рахунок використання потенціалу хмарних технологій і ШІ.

Крім цього, навчання дає можливість, навіть, не IT-спеціалістам набути необхідний для кар'єрного зростання навички, або і зовсім перекваліфікуватися, щоб залишатися конкурентними на ринку в епоху цифрової трансформації. І сьогодні, і завтра.

Навчатися варто не тільки окремим фахівцям, або тим, хто збирається перекваліфікуватися, але і цілим компаніям, що бажають залишатися конкурентоспроможними.

Бізнес повинен всіляко інкорпорувати процес навчання співробітників у внутрішню культуру компаній.

Як стверджує портал Business Training Experts у своєму звіті про рентабельність інвестицій в навчання, підприємства, що впровадили культуру підвищення кваліфікації, отримують на 24% більше прибутку.

А дані Global Knowledge говорять про те, що 93% роботодавців впевнені, що сертифіковані співробітники підвищують загальну продуктивність і комерційну вигоду.

Згідно з дослідженням про стан цифрових навичок в Центральній і Східній Європі, проведеного компанією IDC для Microsoft, підприємства, які успішно впровадили інноваційні технології, стикаються з нестачею кваліфікованих кадрів.

Лише 3,5% співробітників задовольняють постійно зростаючі потреби ринку в цифровій грамотності. Це означає, що компанії, які інвестують сьогодні в навчання, можуть легко обійти конкурентів.

Попит на навички та співробітників, які володіють ними, збільшується в міру безперервної еволюції цифрової економіки. З огляду на зростаючий дефіцит навичок, керівникам компаній варто розглядати програми підвищення кваліфікації як пріоритетні завдання.

Як бачимо, сьогодні кожна компанія є цифровою, тому що бізнес і цілі промислової галузі трансформуються під впливом технологічних інновацій.

Впровадження передових технологій буде тільки прискорюватися, але однієї технології недостатньо для отримання конкурентної переваги та забезпечення зростання.

Компаніям необхідно створювати "технологічну інтенсивність" — комбінацію впровадження технологій з навичками та культурою навчання — щоб розвинути потенціал для швидкого і масштабного впровадження інновацій.

Microsoft прагне підтримувати компанії та їх співробітників в досягненні результатів. Увага до цифрових навичок є основною частиною сучасного навчання. Воно гарантує освоєння цифрових навичок, необхідних для задоволення сьогоднішніх і майбутніх потреб бізнесу.

Підвищення цифрової грамотності — зовсім не новомодна тенденція; це життєво необхідний для економіки процес, який буде тривати й в майбутньому.

Недавнє дослідження Microsoft, присвячене штучному інтелекту і цифровим навичкам, показало, що 96% співробітників в Центральній і Східній Європі стверджують, що дуже зацікавлені в програмах підвищення цифрової грамотності, щоб залишатися успішним в столітті передових технологій.