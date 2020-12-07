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Як IT веде Україну до розвинених країн

Як IT веде Україну до розвинених країн

Податки, освіта, трудове законодавство — які зміни потрібні для збільшення частки ІТ в українській економіці. (рос)
Понеділок, 7 грудня 2020, 13:21
Едуард Рубін
член Наглядової ради Kharkiv IT Cluster, засновник і власник компанії Telesens

Украинскую IT-сферу называют самым перспективным сектором развития отечественной экономики. По данным Кабинета Министров, в 2019 году на долю информационных технологий приходилось 3,9% ВВП — 138 млрд грн. 

Государственная казна пополнилась на 32 млрд грн налогов. Это сравнимо с налоговыми отчислениями из сферы инфраструктуры и транспорта, которые составили 29,4 млрд. Каждый из работающих ИТ-специалистов в среднем обеспечивает занятость 11 человек в других отраслях.

Наша страна традиционно считается одним из европейских лидеров агро и тяжелой промышленности. Еще 15-20 лет назад украинская экономика прочно опиралась на экспорт стали и зерна и всерьез рисковала остаться сырьевой надолго. 

Ситуация кардинально изменилась, когда в игру ворвались технологии. Подъем IT-индустрии в последние годы приближает Украину к числу развитых стран.

Достойный уровень дохода и комфортные условия труда ежегодно привлекают в сферу все больше специалистов. В 2019 году в Украине насчитывалось 183 тыс IT-специалистов, указано в Едином госреестре ФЛП. 

Люди строят успешную карьеру в небольших городах и в столице, удаленно сотрудничая с иностранными клиентами. Это позволило индустрии развиваться даже в условиях пандемии и экономического кризиса.

IT-отрасль может сделать Украину одной из экономически развитых стран при грамотной государственной поддержке. В противном случае есть риск того, что украинское IT застопорится из-за высоких налогов и нехватки специалистов.

Вызовы украинского IT: борьба за таланты и реформа образования

С начала 1990-х в Украине происходила огромная утечка инженерных талантов за рубеж — и только появление IT-отрасли смогло замедлить этот процесс. 

Сегодня украинский IT-специалист гораздо чаще выбирает остаться на родине, потому что здесь он может обеспечить себе более высокий относительный уровень жизни, чем где-либо за рубежом. Если ситуация в IT изменится, нас ждет вторая, куда более массовая волна эмиграции талантов.

Уникальное свойство IT-отрасли заключается в глобальной прозрачности рынка труда и подвижности специалистов. Это значит, что инженер-программист или любой другой специалист, работающий в отрасли, сравнивает свой уровень дохода не только с предложениями на местном рынке труда, но и с предложениями практически в любой стране мира, поскольку довольно легко может эмигрировать. 

В развитых странах понимают ценность человеческого капитала и на государственном уровне предлагают различные возможности для переезда талантливым студентам и специалистам в том числе из Украины. 

Людей всегда привлекают выгодные условия работы, хорошая инфраструктура, медицина, стабильная экономика. За границей все это есть.

Украина же пока может привлечь IT-специалистов только приемлемым уровнем налогов. Часто это становится решающим фактором при выборе места работы — дома или за границей. И при малейшем росте налоговых отчислений мы рискуем потерять квалифицированных сотрудников, которым приглянется зарубежный рынок труда.

Информационные технологии развиваются быстрее остальных индустрий, и в современных IT-проектах даже опытные разработчики постоянно нуждаются в новых знаниях, что уж говорить о новичках. Это предъявляет высокие требования к сфере образования и повышения квалификации IT-инженеров.

По данным Ассоциации IT Ukraine, ежегодно наши вузы выпускают более 20 тыс технических специалистов. Однако государственные учебные заведения не успевают полноценно адаптировать учебные планы в условиях стремительно сменяющих друг друга технологий.

В результате выпускники с базовым образованием оказываются не готовы полноценно начинать свою карьеру — им не хватает знаний актуальных платформ, инструментов и практики их применения. 

Этот недостаток хоть как-то компенсирует дополнительное обучение на сторонних курсах. Чтобы украинское высшее образование оставалось актуальным, многие IT-компании инвестируют в обучение: сотрудничают с вузами, открывают собственные учебные центры, поддерживают частные IT-курсы, берут на работу стажеров и доучивают их на проектах. 

Бизнес более чем готов помочь украинским вузам взять высоту лучших технических университетов мира — и здесь ему необходимо содействие государства.

Украине понадобилось 15 лет, чтобы сформировалась сильная инженерная школа и профессиональное IT-сообщество. На сегодня у нас более 20 крупнейших компаний-провайдеров ИТ-услуг в мире. На внутреннем рынке основные потребители продуктов — 35% — финансовый сектор и банки, 16% — государственный сектор, 12% — телекоммуникации, 9% — промышленность, 8% — торговля и другие сферы.

Наши стартапы Augmented Pixels, Grammarly, Petcube известны на весь мир и привлекли миллиарды долларов инвестиций. Корпорации США, Великобритании и Западной Европы охотно сотрудничают с украинскими IT-специалистами. 

Кроме высокого профессионализма разработчиков, заказчиков привлекает относительно невысокая стоимость работы, установившаяся благодаря доступной налоговой ставке и гибкой модели сотрудничества с инженерами.

ФЛП: отменить нельзя оставить

Для этой индустрии привычны ненормированный график и одновременная работа с множеством клиентов. Быстро нанять сотрудника, компенсировать переработку, оформить частичную занятость в разных проектах и так же просто расторгнуть договор, если специалист не соответствует установленным требованиям — все это возможно благодаря текущей модели сотрудничества — по договору с физическим лицом-предпринимателем.

В Украине основная масса IT-специалистов работает как ФЛП 3-й группы. Условия контракта выгодные с обеих сторон. 

Компании берут на себя функции координации и контроля исполнителей в процессе оказания услуг. Поскольку наибольшие затраты в этой области идут на оплату труда, договорная система помогает компаниям оптимизировать затраты на уплату налогов и конкурировать по стоимости услуг с зарубежными IT-компаниями. 

Приемлемая цена на IT-услуги привлекает иностранных инвесторов на отечественный рынок, мы же получаем клиентов из ведущих компаний мира.

Такое сотрудничество полностью соответствует Налоговому кодексу. Вознаграждения официально выплачивается на банковские счета и уплачиваются все налоги, что особенно важно на фоне "зарплат в конвертах" в других отраслях.

Устаревшие законы и новые технологии 

В то же время трудовые отношения у нас до сих пор регулируются Кодексом, написанным почти 50 лет назад — для другой экономической и социальной среды. Действующий КзоТ — больное место украинского IT. 

Документ морально устарел в принципе для любой отрасли, а в сервисной — вообще противоречит ее основным потребностям. IT-сфера построена на человеческом капитале и динамике. 

Фактически это обеспечивают контрактные взаимоотношения. С их помощью Украина постепенно заняла лидирующие позиции в развитии технологий среди стран СНГ и Европы.

IT-сектор входит в тройку главных экспортных услуг (после трубопроводного транспорта и переработки товаров) и остается основным источником валютной выручки в стране. Сфера растет и требует новых решений для развития специалистов и привлечения инвестиций. 

Европа и страны Азии для развития технологий обеспечили прозрачное юридическое и бизнес-поле, внедрив систему налоговых льгот. Такие проекты успешно реализовали в Гонконге, Сингапуре, Южной Корее, Финляндии, Эстонии, Швейцарии и Германии.

В некоторых странах ввели налоговое стимулирование — правительственную поддержку компаний, делающих значимый вклад в развитие индустрии. Так появились Парки высоких технологий в Индии, Беларуси, Ирландии и на Кипре. 

В Румынии IT-специалистов освободили от подоходного налога. В Эстонии для сотрудников подобных компаний ввели особый режим налогообложения прибыли.

В Украине система работы с ФЛП стала альтернативой льготам и показала отличный результат. По информации Единого государственного реестра ФЛП, в прошлом году количество IT-предпринимателей увеличилось на 22% по сравнению с 2018 годом и составило 183 тыс человек. Ежегодно показатель растет на 20–30%.

Сейчас Министерство цифровой трансформации предлагает создать свободную экономическую зону для креативного бизнеса. Идея похвальная, однако к разработке проекта такого масштаба и значения надо подходить с особой осторожностью.

Продуктовых компаний не будет без аутсорса

В министерских кабинетах рассуждают: как лучше развивать нашу IT-отрасль — в сторону продукта или аутсорса? Первые создают собственные продукты, и должны работать на престиж страны, но в реальности рано или поздно переводят свой бизнес в Штаты или Европу по требованию инвесторов, не доверяющих действующей правовой системе Украины. 

Вторые добились международного признания для украинских разработчиков, создали IT-экосистему в стране, развивают отрасль и приводят в Украину иностранный капитал. 

Любой специалист из индустрии знает: эти сегменты не противоречат, а дополняют друг друга. Благодаря аутсорсингу украинский программист может честно конкурировать со специалистами такого же уровня из Великобритании, Франции и США. 

Появляется возможность расти профессионально, перенимая опыт у иностранных клиентов с мировым именем. По количеству аутсорсинговых IT-компаний Украина занимает первое место в Европе и четвертое — в мире. 

Еще в 2015-м украинских программистов насчитывалось чуть более 89 тыс. Сегодня у нас работают более 4 тыс компаний и почти 200 тыс инженеров.

Несмотря на закрепившийся за Украиной имидж аутсорсера, мы также создаем продукты и запускаем стартапы для пользователей со всего мира. Одни из самых популярных за рубежом украинских продуктов — MEGOGO, Petcube, Preply, Ajax Systems, GitLab и другие. 

Но что интересно: один сотрудник сервисной компании приносит на 28% больше валютной выручки, чем специалист из продуктовой. Нет, никто не говорит, что какой-то вариант лучше или хуже. Сухие факты на "подумать". Однозначно развивать стоит оба сегмента IT-бизнеса.

Если один выращивает пшеницу, а другой печет торты, они не конкурируют, а выполняют разные задачи в цепочке. Нет смысла противопоставлять "продукт" "аутсорсу". 

Не надо отказываться от пшеницы и разрывать цепь. Особенно, когда процесс успешно настроен и приносит стабильно высокую прибыль в госказну. 

На аутсорс-компаниях сформировалась и продолжает расти украинская IT-сфера. По подсчетам Kharkiv IT Cluster, при благоприятных рыночных условиях до 2025 года только от харьковских IT-компаний налоговые поступления в государственный и местные бюджеты достигнут более 16 млрд гривен. Хотя еще в 2018-м местная IT-индустрия сгенерировала "всего" около 6,4 млрд.

На пути к светлому будущему важно не потерять наработки двух десятков лет, сопоставить все "за" и "против" и выбрать лучший вариант для специалистов креативных индустрий. 

Без чего мы точно не справимся — так это без обновленных материальных баз и учебных программ технических вузов, без благоприятного бизнес-климата, причем, для всех секторов экономики.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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