Дожити до світанку: які можливості перед фінтехами відкрила пандемія

Первый IPod появился в период "пузыря доткомов", продажи первого IPhone стартовали во время Мирового экономического кризиса 2007-2008, а маркетплейс Taobao запустился, когда Китай охватила эпидемия атипичной пневмонии. О чем это говорит?

О том, что в кризис бизнес может не только выживать, но и запускать новые проекты. Экспериментировать. Особенно это касается финтех-компаний.

Они сейчас, по сравнению с другими бизнесами, оказались в наиболее выгодном положении.

Да, с одной стороны, им стало труднее привлекать инвестиции, сотрудничество с банками в условиях кризиса тоже усложнилось.

С другой стороны, пандемия задает новые тренды. Следование им поможет не только выжить, но и приумножить прибыль. О каких трендах речь?

Повышение спроса на финтех-услуги

На кого обычно ориентированы услуги финтех компаний? На молодежь и бизнес. Именно они – самые активные потребители финансовых услуг.

Но пандемия мощно стимулирует спрос и среди других слоев населения. Люди сейчас как никогда заинтересованы в том, чтобы меньше стоять в очередях в кассах, заказывать товары в интернете и копить на "черный день".

При этом в Украине около трети населения не имеют банковского счета. Приблизительно столько же используют свою карту только для того, чтобы снимать с нее наличку. Это – огромная аудитория и потенциальные клиенты. Их привлечение – задача максимум на ближайшее будущее.

Для этого нужно повышать уровень финансовой доступности. В Украине большинство финтех-стартапов работают в пределах пары-тройки крупных городов, что недостаточно.

Немаловажно и повышение финансовой грамотности населения, которая в Украине одна из самых низких в Европе.

В развитых странах полно соответствующих образовательных программ. Одни реализуются на уровне школ и университетов, другие внедряются центробанками или социальными службами.

В Украине подобных инициатив прискорбно мало, и финтехам пока придется решать проблему своими силами. Можно, например, разработать приложение для повышения финансовой грамотности у детей, как сделал американский стартап Step.

Или внедрить собственные обучающие курсы или вебинары. Вариантов много, но все потребуют определенных затрат.К этому нужно быть готовым.

Ориентация на gig-экономику

Благодаря пандемии gig-экономика тоже получила мощный толчок к развитию. Согласно Forbes, две трети компаний привлекают фрилансеров к работе, чтобы снизить трудовые затраты. И это тенденция будет продолжаться.

Но подавляющие число фрилансеров не имеют официального трудоустройства, что создает трудности при попытке взять кредит или, скажем, оформить страховку. И это – возможность для финтехов. Некоторые ею уже пользуются.

Например, стартап Salaryo предлагает целый спектр финансовых решений исключительно для фрилансеров и мелких предпринимателей.

Здесь тебе и услуги банкинга, и сервисы для учета средств – все для того, чтобы сделать жизнь самозанятого человека комфортнее.

Другие компании – Credit Kudos, Coconut, Capital on Tap, Mazuma – объединились и создали общую программу Covid Credit для поддержки представителей gig-экономики, пострадавших от коронакризиса.

Использование Интернета вещей

Если верить компании Mastercard, то Украина – в топ-10 европейских стран по количеству платежей, выполненных с помощью носимых устройств. Пандемия дополнительно увеличила тренд на все бесконтактное.

Другое дело, что удобных сервисов для оплаты с часов, браслетов и колец у нас мало. Почти нет, если не считать Apple Pay и Google Pay.

Во многом потому, что этому препятствует ряд факторов, как технического, так и законодательного характера. Есть надежда, что частично эти проблемы будут решены благодаря утвержденной НБУ "Стратегии развития финтеха в Украине до 2025 года".

В мире также набирают популярность другие "умные вещи" — холодильники, которые сами заказывают еду, автомобили, самостоятельно оплачивающие парковку и заправку и т.д. Все это тоже требует безопасных платежных технологий.

В Украине, правда, подобные технологии развиваются медленнее ввиду своей дороговизны. Но на перспективу рынок интернета вещей – потенциальный "голубой океан" для финтеха. То есть – прибыльная и свободная (пока еще) от конкуренции ниша.

Сотрудничество с банками

У банков есть авторитет, деньги и огромная клиентская база – то, чего так не хватает финтех-стартапам. Учитывая пандемию и кризис, сотрудничество с ними – необходимый и разумный шаг.

Другое дело, что на практике получается иначе. Партнерство между банками и финтехами очень часто заканчивается провалом. Или, как вариант, первые поглощают вторых, о чем, в частности, сообщает World Fintech Report 2020.

Причин тому много, но если обобщить, то получится одна – разные подходы к работе.

Стартапы, например, привыкли к плоской горизонтальной организационной структуре, отказываясь принимать вертикальную иерархию банков.

И наоборот. Банки консервативны, не понимают специфики ИТ, осторожны во внедрении новых решений. Финтехи часто действуют по наитию, у них нет продуманной бизнес-стратегии, и это отпугивает банки.

Получается классическая картина "лебедь, рак и щука". Каждый тянет одеяло на себя и в итоге страдает общее дело.

Что делать финтех-стартапам в данном случае?

1. Продумать бизнес-модель. Стартапы не любят заморачиваться с планированием, но в бизнесе без четких целей и понятных месседжей никак. Особенно, если вы хотите склонить к сотрудничеству топовый банк.

Руководство стартапа должно знать не только, как работает продукт и как его использовать сейчас. Нужно понимание того, что делать с ним в будущем.

2. Пользоваться квалифицированной помощью. В вашей команде обязательно должен быть человек, который умеет вести переговоры, понимает специфику банковской сферы и сумеет подобрать слова, чтобы заинтересовать партнеров.

Из опыта могу сказать, что подавляющее большинство сделок проваливается именно потому, одна сторона не может грамотно донести свое предложение другой.

3. Проявлять гибкость. Стартапы гордятся своей способностью быстро двигаться вперед, но для построения сплоченного сотрудничества важно подстроиться под темп и нужды банка-партнера.

4. Развивать менеджмент. Банки выбирают финтех-партнеров не только по качеству продукта. Их также интересует качество менеджмента и умение распоряжаться капиталом.

Банки оценивают все: то, как руководство выстраивает коммуникацию, как решает проблемы, как контролирует финансовые потоки компании. Все это – важные показатели надежности.

Напоследок отмечу, что банкам сотрудничество с финтехами не менее необходимо. Для них это – возможность "осовременить" свои услуги. Сделать их более быстрыми, легкими и доступными в любое время.

Кроме того, объединив усилия, обе стороны смогут эффективнее бороться с финансовой неграмотностью в Украине. Именно она, на мой взгляд, — самая главная преграда на пути развития отечественного финансового сектора в целом.

Наша страна в рейтинге финансовой грамотности занимает почетное последнее место. О чем это говорит? О том, что подавляющее большинство жителей не понимают, как работать с деньгами, как их копить, вести учет, вкладывать.

Без этого понимания какие бы услуги не предлагали финтех-стартапы и банки – они не получат массовой популярности. А значит, так и останутся нишевым продуктом.