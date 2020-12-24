Ґаджети-плацебо: як заробляють на наївності українців

Підсилювач мобільного зв'язку і, одночасно, відлякувач гризунів, Wi-Fi-роутер з "безкоштовним супутниковим інтернетом", ТБ-антена, що сама розкодовує телеканали.

Купівлею цих та інших ґаджетів українці от уже декілька років збагачують підприємливих шахраїв, які вміють заробляти на нерозумінні елементарних речей.

Я багато років працюю у сфері безпеки персональних даних і не перестаю дивуватись наївності освічених, дорослих людей.

Нещодавно світ облетіла новина про масовий продаж на Amazon доволі специфічного пристрою, який має нібито захистити користувачів від 5G та "радіації Wi-Fi", – "щитів для роутерів" на кшталт клітки Фарадея.

Металеві коробки для роутерів вартістю до $190 продаються для блокування електромагнітного випромінювання і, як переконують продавці, не впливають на якість сигналу, хоча, якраз, роблять саме це – блокують сигнал роутера, що дуже обурює довірливих покупців. Але то "американщина", ми ж то з вами розумніші, чи не так?

Але й українці радісно несуть кошти шахраям на абсолютно не ефективні електронні пристрої. Я вибрав три таких найвідоміших і, в певних колах, найпопулярніших ґаджети.

Wi-Fi мишоловка замість "підсилювача стільникового зв'язку, інтернету, цифрового ТБ та Wi-Fi"

Що пропонувалося. Почнемо з доволі невинних пустощів. У грудні минулого року на просторах українського сегменту Інтернет за 499 гривень продавався диво-ґаджет – "підсилювач стільникового зв'язку та інтернету нового покоління".

Пристрій з радіусом дії 50 метрів, запевняла реклама, "підсилює сигнал 3G, 4G і LTE в 16 разів", "збільшує швидкість мобільного інтернету" та навіть "покращує прийом цифрового ТБ і Wi-Fi".

У рекламному відеоролику потенційним покупцям чудо-пристрою демонструвався китайський Wi-Fi-репітер – підсилювач сигналу Wi-Fi, який насправді не має ніякого стосунку до "посилення сигналу 3G, 4G і LTE" ні в 1, ні в 2, ні в 16 разів.

Але про це в рекламі не говорять. Як і про те, що на Aliexpress подібний девайс коштує набагато менше 500 гривень.

Насправді. Дійсно, Wi-Fi-репітер (ретранслятор, повторювач) може бути корисним, але задача у нього інша: посилювати сигнал уже існуючої мережі Wi-Fi. Такий ґаджет просто незамінний, коли ваш роутер "не добиває" в будинку чи офісі.

Посилювати сигнал базової станції мобільного зв’язку чи Т2 такий ґаджет не може.

Але є одне але. Усе б нічого (Wi-Fi-репітер ще, можливо б, знадобився у господарстві), якби шахраї замість репітерів не відправляли довірливим українцям ультразвуковий пристрій для відлякування мишей, причому вживаний.

"Безкоштовний супутниковий інтернет" від Wi-Fi-роутера з супермаркету

Що пропонувалося. За кілька місяців до старту продажів описаного вище "підсилювача цифрового ТБ, 4G і LTE в 16 разів" соцмережі заполонила реклама іншого дивовижного пристрою від нібито компанії Tenda Global.

На сайтах, створених за тиждень до початку продажів, рекламувався "новий безкоштовний безлімітний швидкісний супутниковий інтернет від Tenda Global, який впевнено працює в будь-якій точці України".

Для того, щоб почати ним користуватися достатньо було придбати Wi-Fi-роутер "Tenda Global", котрий дозволяє підключатися до інтернету без SIM-карти і абонентської плати "в будь-якому місці, де є електрична розетка".

Супутникова тарілка диво-роутеру, теж не потрібна, як переконували продавці, адже покриття гарантують нові супутники "Eutelsat Networks".

Приємним бонусом для українських користувачів пропонувався "доступ до заблокованих Роскомнадзором сайтів" (що якби натякало, звідки в цього "бізнесу" ноги ростуть).

Насправді. Компанія Tenda дійсно існує, але називається не Tenda Global, а Tenda technology. Вона дійсно виготовляє Wi-Fi-роутери, але не обладнання для супутникового зв’язку.

Зловмисники дійсно відправляли покупцям робочі Wi-Fi-роутери Tenda, які дійсно можуть працювати від розетки і роздавати сигнал Wi-Fi, але жодного стосунку до супутникових технологій немають. Та й для роботи роутера, звісно, потрібен банальний кабель з Інтернетом.

Але є одне але. У цей же час Wi-Fi-роутери Tenda, аналогічні своїм "супутниковим аналогам" від шахраїв, продавалися в столичних супермаркетах за ціною трохи більше півтори сотні гривень, що, в середньому, втричі дешевше, ніж на шахрайських сайтах.

Антена для безкоштовного прийому платних телеканалів

Що пропонувалося. Корейська (у інших шахраїв — японська) диво-антена HQClear TV, як обіцяли її продавці, що часто видавали себе за експертів ТБ-ринку, може приймати сигнал закодованих українських телеканалів та надавати доступ до сотень телеканалів з країн пострадянського простору та європи. Обіцяли навіть зо два десятки "каналів для дорослих".

Насправді. Насправді користувачам пропонувалася звичайна ефірна антена за завищеною в рази вартістю.

Нагадаю, що у цифровому телевізійному ефірі (Т2) в середньому 32 телеканали, іноземні канали на "звичайну" антену можуть потрапити тільки неподалік від кордонів, а супутниковий сигнал українських медіагруп закодовано так, що розкодувати його може лише спеціальний пристрій (ресівер), котрий встановлюється безпосередньо у користувача легального супутникового ТБ (лише від Viasat або XTraTV), або у вашого ТБ-провайдера.

Але є одне але. Диво-антена кілька разів протягом останніх років потрапляла в поле зору ЗМІ – перед кодуванням супутникового сигналу ключових українських медіагруп та після інформації про подорожчання вартості пакетів каналів ТБ-провайдерів.

Повтор схеми свідчить про те, що вона користується попитом у споживачів, які, "на професійному сленгу" продавців такого товару, ніколи не вимруть.

Я свідомо зосередився на шахрайстві з ґаджетами, а додайте шахрайські пристрої, котрі, за своєю суттю ґаджетами не є: блокувальники коронавірусу, пірамідки Ю-шинсе, фізичні монети біткоіна і решту непотребу, мимоволі задумуєшся про примусове введення обов’язкових курсів з технічної та цифрової грамотності для українців.

До речі, Міністерство Цифрової Трансформації проводить безкоштовні і добровільні курси цифрової грамотності "Дія.Цифрова Освіта", рекомендую ознайомитись.

Проте, зазначу: українці – далеко не єдині, хто попадається на вудку шахраїв у погоні за диво-технологіями.

Так кожна із наведених схем раніше тим чи іншим чином "відпрацьовувалася" зловмисниками в Росії чи інших країнах пострадянського простору.

До того ж, шахраї дуже добре вивчають майбутню жертву: своїми цілями зловмисники обирають людей старшого покоління, котрі погано знаються на технологіях, намагаються економити і при цьому не готові відмовлятися від звичайних людських радощів (як-от перегляду улюблених телешоу).

Якби це затерто не звучало, завжди варто пам’ятати, що безкоштовним буває сир лише у мишоловці.