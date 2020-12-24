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Які бізнес-тенденції року, що минає, будуть актуальними в 2021?

Які бізнес-тенденції року, що минає, будуть актуальними в 2021?

Віддалена робота, перехід в онлайн, гнучкість — які ще уроки для бізнесу можна винести з кризи? (рос)
Четвер, 24 грудня 2020, 08:13
Павло Фукс
бізнесмен

Уходящий 2020-й год запомнится предпринимателям надолго. Год стал стресс-тестом на устойчивость для бизнес-моделей, а также экзаменом на гибкость и инновационность для менеджмента и персонала. 

Способы адаптации, которые вынужден был применить бизнес в условиях пандемии, несомненно будут влиять на бизнес и в 2021-м.

Самым ощутимым изменением в уходящем году был переход на удаленную работу.

Пришлось адаптировать бизнес-процессы к удаленному формату. Несмотря на опасения руководства, некоторым компаниям таким образом удалось повысить производительность труда.

Например, ученые Стэнфордского университета оценили результативность работы сотрудников китайского колл-центра Ctrip после перехода на удаленную работу. По их данным, производительность труда увеличилась на 13%.

К тому же компания сэкономила на аренде почти 2 000 долларов на одного сотрудника за счет уменьшения количества офисных площадей в штаб-квартире.

В то же время ученые из Калифорнийского университета утверждают, что работа на дому негативно влияет на физическое и психическое здоровье человека. 

Поэтому в 2021 году предприятиям предстоит переосмыслить собственное рабочее пространство, а также предоставить надлежащую поддержку людям, работающим из дома. 

Например, снабдить их нужным офисным оборудованием, психологической поддержкой и помощью в социальной адаптации.

Надвигающаяся рецессия, возможно, вынудит некоторых предпринимателей к оптимизации кадров. 

Сделать это рационально можно, если исходить из возможностей автоматизации. Следует задуматься, какие части работы административного, финансового и сервисного персонала можно передать компьютерам.

В то же время рост автоматизации вынуждает людей приобретать другие навыки. В новом отчете Всемирного экономического форума о будущем рабочих мест подчеркивается необходимость развития навыков самоуправления и критического мышления, того, в чем роботы не могут заменить человека.

С переходом на удаленную работу стоит не забывать об облачных решениях, позволяющих нам получать доступ к данным из любой точки земного шара. 

Согласно новому прогнозу в области облачных вычислений, подготовленному специалистами аналитической компании IDC, общемировые расходы на облачные сервисы, аппаратные и программные компоненты, лежащие в их основе, в 2024 году превысят триллион долларов. 

С перенесением все большего количества конфиденциальной информации в облака, компаниям необходимо помнить об инвестициях в системы защиты данных.

В 2020-м году бум пережила электронная коммерция. По данным компании Global-e, которая помогает интернет-торговцам продавать, онлайн-продажи в мире в первом полугодии выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

В условиях пандемии бизнес сворачивал физические точки продаж и сконцентрировался на продаже через интернет. Поэтому в 2021-м конкурировать за клиента придется преимущественно в сети.

Для этого придется применять новые цифровые форматы, чтобы привлечь клиента. В бой пойдут такие технологии, как дополненная и виртуальная реальность, которые, например, предоставят возможность "примерять" макияж, одежду, не выходя из дома.

Пандемия заставила задуматься о возможных последствиях экологического кризиса. Поэтому каждой компании необходимо переосмыслить свою деятельность, ее воздействие на окружающую среду. 

Сознательные потребители предпочли бы платить больше за товары и услуги, которые не наносят вреда окружающей среде своим производством.

Пожалуй, главным уроком для менеджмента в уходящем году была гибкость. Предприятия, которые в настоящее время процветают даже в условиях пандемии, сумели быстро отреагировать на изменения. 

Так, шотландская Verdant Spirits переориентировалась из производства джина и рома на изготовление санитайзеров для рук. А тайваньская фирма Foxconn, специализирующаяся на электронике, начала производить медицинские маски.

Конечно, спрогнозировать пандемию не мог никто. Тяжело предвидеть и включить в бизнес-план неприятности, которые могут произойти в 2021-м. 2020 год в который раз показал предпринимателям, что нельзя полагаться на одного поставщика, один канал продаж, одну концепцию...

Диверсификация – главный залог гибкости и успешной адаптации бизнеса при любых форс-мажорах. И, конечно же, готовность ко всему.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
менеджмент карантин криза бізнес

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