Фальшиві гроші: як убезпечитися від шахраїв?

Зараз серед українців активно почали поширювати фальшиві гроші: їх збувають у закладах швидкого харчування, супермаркетах і транспорті.

Шахраї "підсовують" фальшивки, коли збирається велика кількість людей, відповідно — обмежений час на обслуговування.

І, звісно, ще один фактор, що сприяє розповсюдженню несправжніх грошей, – це інтернет.

На щастя, підробляють не всі купюри. Особливо уважними треба бути переважно до банкнот номіналом 500 і 200 гривень старого зразка.

Але є й не хороша новина. Якість таких несправжніх купюр, на жаль, дедалі більше удосконалюють.

Досить часто їх виготовляють способом струменевого друку з імітацією ультрафіолетового захисту. Тому відрізнити їх від справжніх "на око" – складно.

Статистика на вашому боці

Рівень підробки банкнот нашої національної валюти залишається стабільно низьким. Згідно з моніторингом за 2019 рік, на 1 мільйон справжніх гривень припадає приблизно три підроблені банкноти.

Для порівняння, у країнах Євросоюзу, за даними офіційного сайту Європейського Центрального Банку, цей показник становив приблизно 27 підроблених банкнот на 1 мільйон справжніх.

Загалом система захисту нашої національної валюти характеризується високим рівнем і цілком відповідає системам захисту провідних валют світу.

Більше того, гривневі банкноти нового покоління номіналами 20, 50, 100, 500 та 1 000 гривень мають посилену систему захисту.

А тому найчастіше в 2019 році підробляли банкноти саме старого зразка – номіналом 500 гривень 2006 року та 100 гривень зразка 2005 року. Їх кількість становила приблизно 65% і 15% загальної кількості вилучених з обігу підробок, відповідно.

Водночас за підсумками 2019 року спостерігається зменшення кількості підроблених банкнот номіналами 200 гривень – на 17%, 100 гривень – на 29% і 50 та 20 гривень – на 31%.

Здебільшого вилучені з обігу підроблені банкноти національної валюти були надруковані з використанням принтерів та розраховані на неуважність громадян і касових працівників закладів торгівлі.

Кожен, хто сумнівається щодо справжності банкнот гривні, має можливість звернутися до банків, які передають гроші для проведення безкоштовних досліджень Національному банку України.

За їх результатами вам відшкодовують відповідну суму грошових знаків національної валюти, якщо вони будуть визнані справжніми та платіжними.

Підроблені банкноти вилучаються без відшкодування вартості. Про їх вилучення Національний банк повідомляє Національну поліцію України, а підробки в установленому порядку передаються уповноваженим працівникам поліції для проведення розслідувань.

Якщо ж за результатами розслідування вдасться знайти шахраїв, то максимальне покарання для фальшивомонетників у нашій країні – це 12 років позбавлення волі. Водночас дрібним виробникам і "збувальникам" дають до 4 років в'язниці.

Як зменшити ризик отримання фальшивих грошей?

Підроблені банкноти зазвичай відрізняються за кольором від оригіналу, а також там часто відсутні водяні знаки, оптико-змінні фарби, захисні стрічки та рельєфні зображення.

Дієвою перевіркою на справжність купюри є світло! Якщо розглядати справжню банкноту проти світла, можна побачити багатобарвний портрет історичної постаті, який повторює зображення, надруковане на лицьовій стороні банкноти.

Також там є зображення цифрового номіналу або ж графічний знак гривні. До того ж, у справжніх банкнотах є приховане зображення – це номінал купюри, розміщений у верхньому кутку.

А ще є наскрізний елемент, тобто зображення, виконане в одному місці зі зворотньої та лицьової сторін банкноти, яке складається в єдиний малюнок.

Крім цього, варто звернути увагу на оптично-змінну фарбу. Так, наприклад, на купюрі з номіналом 500 гривень зразка 2015 року такою фарбою надрукована розгорнута книжка, а на ранніх версіях – своєрідні ромби. Малюнок, виконаний такою фарбою, змінює колір і переливається під різними кутами зору.

Також на купюрах має бути захисна полімерна стрічка темно-сірого кольору введена в поверхню купюри, на ній можна розглянути написи з номіналом купюри і знак гривні, а ще – мікротексти (повторювані написи в кутку купюри, які можна роздивитися за допомогою збільшувального скла).

У випадку, якщо на купюрі чогось із переліченого бракує, звертайтеся до представників банків або поліції.

Щоб зменшити ризик отримання фальшивих грошей, варто надавати перевагу безготівковим розрахункам та обирати торговельні заклади, які забезпечують таку можливість.

Безумовно, можна ретельно вивчити розділ сайту НБУ, присвячений готівковим гривням та елементам захисту від підробок. Проте не завжди є час для повноцінної перевірки кожної купюри, яку дають вам у руки, ще й відсутність практичного досвіду може стати на заваді. Крім того, деякі підробки може виявити тільки озброєний необхідною технікою експерт.