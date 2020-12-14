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Україна-2021: що змусить економіку країни рости в найближчі роки?

Україна-2021: що змусить економіку країни рости в найближчі роки?

Стан української економіки буде залежати як від суворості карантину, так і від дій керівників та власників бізнесу.
Понеділок, 14 грудня 2020, 08:13
Любов Цимбал
засновниця компанії "Група фінансових рішень"

Робити прогнози — справа невдячна, тим паче в ситуації, коли мало хто розуміє, куди котиться світова економіка і наскільки серйозно це торкнеться України.

Проте для того, щоб розуміти, що чекає на твій бізнес в найближчій перспективі, без прогнозів не обійтися. Тож, почнемо з цифр.

Ситуація в українській економіці станом на кінець осені, судячи з цифр, трохи покращилася, хоча погіршення очікували багато з нас. 

Все тому, що був скасований жорсткий локдаун. Проте ризики залишаються досить великими, і в будь-який момент можна чекати на що завгодно.

За попередніми даними Державної служби статистики, падіння ВВП України в третьому кварталі 2020 року склало 3,5% до аналогічного періоду 2019 року, тоді як у другому кварталі спад дорівнював 11,4%, а в першому – 1,3%. 

Мінекономіки на початку листопада оцінило падіння ВВП України в третьому кварталі цього року в 3,6%, а в цілому за дев'ять місяців — в 5,5% і підтвердило прогноз спаду економіки у 2020 році на 4,8%.

В принципі, якщо порівняти глибину падіння української економіки в кризовому другому кварталі (11,4%), то, на відміну від попередніх криз, її падіння виявилося меншим (в 2009 опускалися до 34,9% за рік, у 2015 – до 31,3%). 

В силу неекономічного характеру кризи відновлення економіки може бути таким само швидким, як і її падіння. Хочеться хоча б в це вірити.

Якщо дивитися безпосередньо на бізнес, то, за даними Європейської Бізнес Асоціації, українські підприємці через пандемію втратили від 50% до 75% доходу, ща є критичними показниками.

Що ж, крім віри в чудо, може змусити економіку рости в найближчі роки?

Зрозуміло, що швидкість відновлення економіки буде залежати від тривалості і суворості карантинних заходів, відновлення торгових відносин з іншими країнами, а також від рівня підтримки бізнесу державою. Це основні критерії. 

Уряд вже заявив, що розробив план дій з підтримки бізнесу та окремих галузей економіки. Дуже хотілося б розраховувати на те, що допомога буде відчутною.

Існують також інші критерії, які допоможуть бізнесу підтягнути економіку вгору, хоча б трохи. 

Вони стосуються в першу чергу самого бізнесу, точніше, як він себе поведе далі. Як казав Чарльз Дарвін: "Виживає не найсильніший і не найрозумніший, а той, хто краще за всіх пристосовується до змін". 

Тому і в обставинах, що склалися, виживуть не ті, хто сидить і журиться за втраченими можливостями, а ті, хто прийняв нарешті факт того, що жити по-старому більше не можна, взяв себе в руки та "гребе" далі й ще швидше.

Як бути бізнесу?

Гарненько подивіться на ваш бізнес: чи дійсно він пристосований до нових правил гри? Ви виживаєте чи живете? Задаєте тон на ринку чи ледве встигаєте за конкурентами? 

Адаптуйте вашу бізнес-модель під нові реалії роботи на ринку. Зверніться до історії та подивіться, як поводили ринки в попередні кризи. 

Зрозуміло, що нинішня ситуація ускладнена карантином, але в будь-якому випадку аналіз минулих часів дасть розуміння того, до чого ще можна бути готовим, подивитись на приклади, як бізнеси міняли стратегії і до чого це призвело.

Часто усвідомлення того, що ситуація в бізнесі перестала бути контрольованою, приходить досить пізно, адже хочеться до останнього вірити, що все в порядку, все налагодиться. 

Краще не доводити ситуацію до крайності й вчасно запускати діагностику бізнес-процесів з їх поступовим налагодженням. Для ефективності виконання цих завдань я рекомендую залучати зовнішніх спеціалістів. 

З власного досвіду скажу, що вони більше зацікавлені в об'єктивному та якісному результаті, а не в тому, щоб приховати від керівника або власника бізнесу якісь похибки у своїй роботі, як це часто буває у випадку з найманим персоналом. 

До того ж, вони мають більшу експертизу, оскільки ведуть проекти в різних сферах і компаніях.

Скорочуйте витрати на абсолютно все, що не пов'язане з розробкою вашого унікального продукту і впізнаваністю вашої компанії і продукту на ринку. 

Оцініть своє реальне фінансове становище і складіть прогноз фінансових потреб на найближчі кілька місяців, років. 

Коли ви не генеруєте постійний дохід, важливо подумати про варіанти покриття витрат: банківське кредитування, інвестиційне фінансування, можливо, кредитування партнерів. 

Направляйте прибуток виключно на розвиток бізнесу. Пам'ятайте: ваш бізнес зростає, поки ви інвестуєте в розвиток, позиціювання і маркетинг.

Важливий момент — це люди. Одні роблять бізнес успішним, другі можуть його вбити. Команда однодумців зараз важлива як ніколи. І ви, як засновник або керівник бізнесу, повинні бути для неї прикладом, як би складно вам не було.

Якщо ви будете дотримуватись рекомендацій, які я сформулювала зі свого досвіду, ви зможете зберегти і зміцнити ваш бізнес. І якщо хоч частина з них буде застосована підприємцями на практиці, це допоможе Україні подолати кризу, а економіці — рости.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
криза бізнес менеджмент

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Економічна правда
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