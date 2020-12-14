Україна-2021: що змусить економіку країни рости в найближчі роки?

Робити прогнози — справа невдячна, тим паче в ситуації, коли мало хто розуміє, куди котиться світова економіка і наскільки серйозно це торкнеться України.

Проте для того, щоб розуміти, що чекає на твій бізнес в найближчій перспективі, без прогнозів не обійтися. Тож, почнемо з цифр.

Ситуація в українській економіці станом на кінець осені, судячи з цифр, трохи покращилася, хоча погіршення очікували багато з нас.

Все тому, що був скасований жорсткий локдаун. Проте ризики залишаються досить великими, і в будь-який момент можна чекати на що завгодно.

За попередніми даними Державної служби статистики, падіння ВВП України в третьому кварталі 2020 року склало 3,5% до аналогічного періоду 2019 року, тоді як у другому кварталі спад дорівнював 11,4%, а в першому – 1,3%.

Мінекономіки на початку листопада оцінило падіння ВВП України в третьому кварталі цього року в 3,6%, а в цілому за дев'ять місяців — в 5,5% і підтвердило прогноз спаду економіки у 2020 році на 4,8%.

В принципі, якщо порівняти глибину падіння української економіки в кризовому другому кварталі (11,4%), то, на відміну від попередніх криз, її падіння виявилося меншим (в 2009 опускалися до 34,9% за рік, у 2015 – до 31,3%).

В силу неекономічного характеру кризи відновлення економіки може бути таким само швидким, як і її падіння. Хочеться хоча б в це вірити.

Якщо дивитися безпосередньо на бізнес, то, за даними Європейської Бізнес Асоціації, українські підприємці через пандемію втратили від 50% до 75% доходу, ща є критичними показниками.

Що ж, крім віри в чудо, може змусити економіку рости в найближчі роки?

Зрозуміло, що швидкість відновлення економіки буде залежати від тривалості і суворості карантинних заходів, відновлення торгових відносин з іншими країнами, а також від рівня підтримки бізнесу державою. Це основні критерії.

Уряд вже заявив, що розробив план дій з підтримки бізнесу та окремих галузей економіки. Дуже хотілося б розраховувати на те, що допомога буде відчутною.

Існують також інші критерії, які допоможуть бізнесу підтягнути економіку вгору, хоча б трохи.

Вони стосуються в першу чергу самого бізнесу, точніше, як він себе поведе далі. Як казав Чарльз Дарвін: "Виживає не найсильніший і не найрозумніший, а той, хто краще за всіх пристосовується до змін".

Тому і в обставинах, що склалися, виживуть не ті, хто сидить і журиться за втраченими можливостями, а ті, хто прийняв нарешті факт того, що жити по-старому більше не можна, взяв себе в руки та "гребе" далі й ще швидше.

Як бути бізнесу?

Гарненько подивіться на ваш бізнес: чи дійсно він пристосований до нових правил гри? Ви виживаєте чи живете? Задаєте тон на ринку чи ледве встигаєте за конкурентами?

Адаптуйте вашу бізнес-модель під нові реалії роботи на ринку. Зверніться до історії та подивіться, як поводили ринки в попередні кризи.

Зрозуміло, що нинішня ситуація ускладнена карантином, але в будь-якому випадку аналіз минулих часів дасть розуміння того, до чого ще можна бути готовим, подивитись на приклади, як бізнеси міняли стратегії і до чого це призвело.

Часто усвідомлення того, що ситуація в бізнесі перестала бути контрольованою, приходить досить пізно, адже хочеться до останнього вірити, що все в порядку, все налагодиться.

Краще не доводити ситуацію до крайності й вчасно запускати діагностику бізнес-процесів з їх поступовим налагодженням. Для ефективності виконання цих завдань я рекомендую залучати зовнішніх спеціалістів.

З власного досвіду скажу, що вони більше зацікавлені в об'єктивному та якісному результаті, а не в тому, щоб приховати від керівника або власника бізнесу якісь похибки у своїй роботі, як це часто буває у випадку з найманим персоналом.

До того ж, вони мають більшу експертизу, оскільки ведуть проекти в різних сферах і компаніях.

Скорочуйте витрати на абсолютно все, що не пов'язане з розробкою вашого унікального продукту і впізнаваністю вашої компанії і продукту на ринку.

Оцініть своє реальне фінансове становище і складіть прогноз фінансових потреб на найближчі кілька місяців, років.

Коли ви не генеруєте постійний дохід, важливо подумати про варіанти покриття витрат: банківське кредитування, інвестиційне фінансування, можливо, кредитування партнерів.

Направляйте прибуток виключно на розвиток бізнесу. Пам'ятайте: ваш бізнес зростає, поки ви інвестуєте в розвиток, позиціювання і маркетинг.

Важливий момент — це люди. Одні роблять бізнес успішним, другі можуть його вбити. Команда однодумців зараз важлива як ніколи. І ви, як засновник або керівник бізнесу, повинні бути для неї прикладом, як би складно вам не було.

Якщо ви будете дотримуватись рекомендацій, які я сформулювала зі свого досвіду, ви зможете зберегти і зміцнити ваш бізнес. І якщо хоч частина з них буде застосована підприємцями на практиці, це допоможе Україні подолати кризу, а економіці — рости.