Скільки і на що витратять українці на передріздвяних закупах

Абсолютна більшість українців робить покупки безпосередньо перед святами у грудні, витрачаючи на передріздвяні подарунки до 1000 грн.

Про це свідчать результати дослідження передріздвяних споживчих настроїв, яке провела українська маркетингова агенція Postmen.

Подібні дослідження вже багато років проводять в різних країнах, однак в Україні ніхто раніше цією темою ґрунтовно не займався. Ми вирішили, чому би нам не почати цим займатись системно?

Методологія дослідження – Google-анкета, яка розповсюджується через Facebook та Instagram. Було опитано 1700 респондентів: 45% чоловіків і 55% жінок в усіх регіонах, у всіх вікових групах, всіх типах населених пунктів і з різними рівнями доходів домогосподарств.

Головний висновок дослідження – абсолютна більшість українців – 91% опитаних — робить покупки безпосередньо перед святами у грудні, витрачаючи на передріздвяні подарунки до 1000 грн – 57% опитаних.

Середня сума, яку витрачають українці на різдвяні подарунки, становить 2185 грн.

Це значно відрізняється від того, як закуповуються в Європі і Північній Америці. Наприклад, у Великобританії головні покупки здійснюють до грудня – лише 39% споживачів залишають різдвяні закупи подарунків на грудень.

20% роблять їх до листопада. В Україні ми взагалі не знайшли настільки далекоглядного сегменту споживачів.

71% українців шукають подарунки в грудні, а 20% кажуть, що взагалі їх не шукають.

Спонтанність і малобюджетність — головні характеристики святкових покупок наших співгромадян.

Відповідно, в топі подарунків опиняються солодощі, на які збираються потратитись 51,7% опитаних, дрібні сувеніри — 31,4%, іграшки – 30,3% і 26,3% — товари для гігієни та краси.

2020 рік був непростий і очікуване в країні зниження ВВП на 5 — 5,6% вже зараз досить відчутно позначається на падінні добробуту більшості українців. З початку року доходи зросли лише у 20,6% українців, тоді як знизились у 50,8%.

В той же час 58% українців свідчать, що їх витрати виросли.

Коли доходів менше, а витрати ростуть, джерелом покриття розривів стають заощадження і кредити. Заощадження знизились або зовсім відсутні у 62% українців.

Півроку – є горизонтом виживання для 55% співвітчизників і ця цифра трохи покращилась на найкоротшому горизонті (1-6 місяців) з часу початку карантину, однак найбільш помітно просіла кількість тих українців, кому вистачить заощаджень на півроку і більше.

Ставлення до кредитів в українців досить стримане і 57,1% стверджують, що не мають їх зовсім. Однак помітно, що з початку року лише у 6,8% населення обсяги кредитів скоротились, коли у 17,9% приросли.

Не дивно, що через зниження добробуту для більшості споживачів ціна стає ключовим фактором.

Якщо у квітневому опитуванні споживчих настроїв на першому місці була якість, як головний фактор вибору товару чи послуги (для 77,4% опитаних), то в листопаді це ціна для 75,4% населення.

В розрізі цінностей бренду бачимо зростання запиту на простоту і щирість, хоча загалом ціннісна ієрархія мало змінилась в десятці і зовсім не змінилась в першій четвірці, де головними для українців залишаються чесна ціна, висока якість, безпека і екологічність. Непохитне шосте місце за патріотизмом.

Невеликі але важливі зміни відбулися у сприйнятті значимих дій брендів, які схиляють вибір споживачів на свою користь. Втома від теми COVID19 і карантину повертає в топ вічні цінності – Армія і волонтери – саме їх підтримка найбільше заохочує споживачів робити вибір на користь брендів.

Далі йде збереження робочих місць і турбота про власних співробітників і лише в кінці списку боротьба з коронавірусом.

Не залежно від того, чи жорстким буде локдаун – більшість українців не планують подорожей і поїздок на Різдво і Новий рік.

І головне, що ми дізнались – українці цього року переважно святкуватимуть вдома і з своїми найближчими. Тому варто подумати над тим, як протягом свят допомагати людям зміцнювати родинні і дружні стосунки.