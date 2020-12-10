Всі розділи
Укр / Рус
Нові правила бізнесу - як управляти компанією в пандемію

Нові правила бізнесу - як управляти компанією в пандемію

PROMOTED. Пандемія стала серйозним і несподіваним викликом для топ - менеджменту великих компаній. Як керівництву налагодити процеси в нової реальності? Як зберегти безперервність бізнесу, задовольнити клієнтів, мотивувати співробітників, узгодити графік?
Четвер, 10 грудня 2020, 08:30
В'ячеслав Гавриленко
Генеральний директор компанії ARX Life

Про те, як організувати ефективну роботу в онлайн, розповідає Вячеслав Гавриленко, генеральний директор страхової компанії ARX Life, заступник голови правління страхової компанії ARX.

Готуй санки влітку

Коли вибухнула пандемія, першою реакцією були шок і роздратування: "тільки все налагодили і ось знов!" Але ми швидко зреагували і реорганізували роботу: ввели регулярні короткі планерки для менеджерів всіх напрямків, склали план дій і бюджети для декількох сценаріїв, створили екшн-плани для антикризових заходів, переглянули пріоритети.

Звучить, як аксіома, але по факту це кропітка робота. У нашому випадку зміни не стали стресом: cаме час згадати про те, що ніщо не вимагає такої ретельної підготовки, як імпровізація.

Справа в тому, що ми використовуємо заздалегідь створені інструменти. Ми завжди інвестували в IT, і з початку короновірусної епопеї застосували всі напрацювання.

Замість очних нарад із співробітниками та переговорів з партнерами зустрічаємось у скайпі, тімс, зумі, тіксео. Зустрічі плануються і фіксуються в календарях, з можливістю доступу з будь-якої техніки (комп'ютер, планшет, смартфон).

Ми дали можливість всім співробітникам працювати віддалено - забезпечили їх ноутбуками, попрацювали з настройками комп'ютерів і особистих мереж.

 
Вячеслав Гавриленко

Всі звіти по будь-яких напрямах давно реалізовані в power-BI, специфічні в datastudio, так що в будь-якій точці я в курсі про стан справ.

Здавалося б, це не складно, але все перераховане означало збільшення навантаження на корпоративні мережі та сервери, і без раніше зроблених інвестицій було б проблемою.

Кращим прикладом є переведення на віддалену роботу співробітників контакт-центрів - з огляду на шквал дзвінків від клієнтів і необхідність бути в постійному онлайн доступі до відповідної бази.

Так само складно було переорієнтуватися продавцям- традиційно, це сама контактна ділянка роботи. Ми усіх перевели в позмінний режим в офісах - так, щоб "в полях" працювала тільки частина співробітників і зберігалась безпечна відстань між ними.

Зовсім уникнути прямих контактів з клієнтами не виходить, але більшу частину взаємодій ми перевели в віддалений режим.

Продавати онлайн

Ми вже давно і прицільно розвивали онлайн-продаж. Зараз всі основні продукти (ОСЦПВ, ДГО, міні - КАСКО і т.і) можна оформити і сплатити онлайн.

Клієнт має вибір: купити продукт самому в інтернеті або вирішити питання по телефону з продавцем. У всіх випадках - це віддалена робота і використання електронних договорів і онлайн оплат картами. Теж саме можна сказати про чергові платежі та поновлення договору.

Окремо згадаю про дистанційне врегулювання збитків. Ми в ARX ще вісім років тому запустили процес дистанційного обслуговування клієнтів - Телеврегулювання. Зараз ця послуга, як ніколи, актуальна.

Клієнту при настанні страхової події не потрібно їхати в офіс компанії - досить заявити про неї, зателефонувавши в контакт-центр і після цього відразу їхати на СТО. Відстежувати статус відшкодування збитків можна в онлайн режимі.

ARX  взаємодіє з СТО-партнерами, пропонуючи клієнтові закінчену послугу - повністю відремонтований автомобіль з гарантією якості ремонту.

Для ОСЦПВ (а також продукту СМАРТДРАЙВ) доступний сервіс АУДАСМАРТ - клієнт повністю самостійно і дистанційно проходить процес врегулювання і оперативно отримує від компанії виплату на карту.

Одна голова добре, а дві краще

Зазначу, що в компанії налагоджений процес проєктної роботи - створення продуктів, інструментів для продажів, комунікацій, програм і додатків, аналітичних інструментів і підтримувальних автоматизованих звітів. Це вимагає спільної роботи співробітників різних підрозділів.

Ми переорієнтувалися, і зараз всі збори проходять в режимі віддалених конференцій.

Повторюся, це вимагало серйозної підготовчої роботи в попередні роки, тепер ми пожинаємо плоди.

Ми реалізуємо всі розпочаті проєкти, запускаємо нові продукти (причому швидше, ніж раніше), тестуємо нові IT інструменти (фронтенди, додатки, доопрацювання сайту, чати і т.і).

Я не випадково так докладно описав технічну сторону, вона дуже важлива в повсякденній роботі керівника. Можу сказати наступне: працювати всі, і я в тому числі, стали набагато інтенсивніше. Можливо, стали більше втомлюватися, але стали й більше встигати. Задоволення від зробленого набагато сильніше почуття втоми.

Я встаю в той самий час - у мене щільний графік віддалених нарад, переговорів і участі в проєктах. Періодично ми зустрічаємося невеликими групами - підтримуємо очний контакт.

З огляду на постійне спілкування, говорити про контроль співробітників не доводиться - їм просто ніколи лінуватися, адже вони щільно зайняті роботою. При цьому багато хто відзначає, що внаслідок економії часу на дорозі, очних зустрічах, у них звільнилося час для творчого розвитку, навчання, самореалізації.

Бути в тренді

Звичайно, людям не вистачає спілкування, але в іншому сучасний світ дав нам все необхідне для того, щоб ми могли успішно працювати в ситуаціях, подібних поточної.

Більш того, ця ситуація стала акселератором для клієнтів і партнерів в частині використання діджітальних послуг і сервісів, раніше менш популярних. Тому ми не бачимо проблеми, ми бачимо можливість, і користуємося цим!

 Наприклад, поточна ситуація збільшила попит з боку клієнтів на все особисте страхування. А значить, і дала можливість запускати нові продукти. Рік видався непростий, але ми точно не втратили час даремно - отримали потужний поштовх у розвитку і реалізували дуже багато корисних речей.

Діджіталізація - це тренд і сьогоднішнього, і завтрашнього дня. Навіть після закінчення пандемії онлайн-сервіси, віддалений офіс нікуди не подінуться - вони вже міцно увійшли в сучасні реалії.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!