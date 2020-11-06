Чому зростають темпи уникнення сплати податків

Подобно большинству стран с доходом на душу населения меньше среднего, слабым государственным управлением и относительно высоким уровнем налоговой нагрузки Украина в значительной степени поражена недугом экономической деятельности, с которой не платятся налоги.

Минэкономики оценивает размер теневой экономики 28% ВВП, оценки некоторых зарубежных экспертов говорят о 40-42% ВВП. При этом структура национальной неформальной экономики является нетипичной.

В отличие от большинства других развивающихся стран, кроме стран СНГ, в Украине большая часть налогов теряется через инструменты избегания налогов, которые массово применяют легальные финансово-промышленные группы и крупные компании, доминирующие в отечественной экономике.

Благодаря штату высококлассных юристов и консультантов, широким неформальным связям в контролирующих и правоохранительных органах, найму "серого" законодательного и информационного лобби и прямой политической коррупции они имеют уникальные условия для ухода от налогов.

С учетом изложенного систематическая комплексная оценка инструментов агрессивного налогового планирования, которую проводит Институт социально-экономической трансформации с 2017 года, дает возможность найти ответы на ряд важнейших вопросов в сфере государственной налоговой политики.

Третий отчет, опубликованный в октябре 2020 года, позволяет оценить потенциальные потери бюджета в 2019 году от схем избегания налогов в Украине в сумме 179,8-345,6 млрд грн или 4,5-8,7% ВВП.

Примечательно, что с момента окончания кризиса в 2016 году, своеобразного минимума экономической активности, минимальные потери бюджета за 2017-2019 годы выросли на 73,9 млрд грн или 0,9% от ВВП. Из ключевых тенденций последних лет следует отметить следующее.

* Серый импорт и контрабанда на границе третий год остаются схемой №1 (максимальные потери доходов бюджета-2019 – 96 млрд грн). В условиях провала реформы таможенной службы ситуация будет ухудшаться.

* По мере восстановления экономики инструменты "зарплаты в конвертах" и "злоупотребления на рынке земли" демонстрируют рост (потери бюджета по верхнему прогнозу приросли на 24 млрд грн и 7 млрд грн соответственно).

* Бегство прибыли в офшоры, частично вызванное кризисами и международными тенденциями по борьбе с перемещением прибыли в низконалоговые юрисдикции, заморозило прирост, но остается третьей по значимости нанесения вреда для налоговых доходов государства тенденцией.

* 2019 год отмечен не только сменой политических предпочтений украинцев, но и нетривиальным ростом объемов "скруток по НДС" (плюс 13-21 млрд грн) и контрафакта (плюс 1,5-4 млрд грн). Текущие попытки фискальных властей на фронтах избегания уплаты НДС и контроля подакцизной продукции выглядят перспективно, но оценить их в цифрах можно будет лишь в 2021 году.

* Злоупотребления упрощенной системой налогообложения не являлись и не являются главной проблемой казны, а тотальная фискализация расчетов для малого бизнеса с апреля 2021 года является ошибочной политикой (закон №129) как с точки зрения неприоритетности задачи для доходов бюджета, так и в контексте недопустимого в период кризиса роста расходов МСБ.

Оптимальной, по мнению авторов исследования, является фискализация рисковых категорий плательщиков, критерии для которой должны быть разработаны на основе размера торговой площади и товарного ассортимента.

Рост уровня избегания налогов в Украине также обусловлен такими факторами.

* Пробуксовкой реформ контролирующих органов, что дезориентированы в условиях частых смен вывесок и персоналий управленцев.

* Нежеланием властей ликвидировать неэффективную налоговую милицию, забрать функцию контроля экономики у полиции и СБУ и создать единый аналитический орган по борьбе с экономическими преступлениями.

* Нереформированной судебной системой, которая позволяет избегать наказания организаторам схем и коррумпированным чиновникам.

* Слабой и недружественной бизнесу фискальной политикой.

Указанное не позволило в 2018-2019 годах переломить ситуацию со сбором налогов. Украина остается территорией, где налоги собираются в агрессивной манере, а избегание налогов остается "национальным видом спорта" для крупного бизнеса и состоятельных граждан и вопросом выживания – для МСБ.