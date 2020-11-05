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Догнати і перегнати Amazon

Догнати і перегнати Amazon

Як за рік стати найбільшим постачальником британської літератури в Україні. (рос)
Четвер, 5 листопада 2020, 17:52
Іван Богдан
СЕО Yakaboo

Когда мы начинали, в 2019 году, из англоязычной литературы в Украине были, преимущественно, учебники. 

Поэтому мы решили импортировать книги самостоятельно, чтобы украинцы могли читать книги на языке оригинала. 

От первой закупки 1500 книг в Британии до нынешнего ассортимента в 180 тыс. наименований прошел ровно год. 

С 2019 года прирост продаж в месяц составляет около 20%. Если в начале работы с британскими издательствами мы продавали 350-500 книг в месяц, то сейчас это 3500 – 4000 шт.

Как ориентир мы взяли Amazon. Нам было важно, чтобы книга, приобретенная у нас, стоила так же, как если бы человек заказывал ее там, и не нужно было ждать доставку несколько недель. 

Основной ограничитель в ассортименте англоязычной литературы на сегодняшний день — скорость доставки. Из Британии в Украину товар идет порядка 3 недель, плюс несколько дней на растаможку.

Первые контракты: плюсы, минусы, подводные камни

Первый контракт мы подписали с Penguin Random House, потом добавились Hachette Livre, Simon & Schuster, HarperCollins, Macmillan. Поскольку это крупнейшая пятерка издательств и они являются также дистрибьюторами книг — с их помощью мы можем заказывать книги у более мелких издательств тоже. 

Таким образом мы закрываем нишу на 90%. Также, благодаря сотрудничеству с VIZ Media, мы существенно пополнили запасы англоязычных комиксов и манга. А с конца 2019 года начали напрямую работать с известнейшим издательством в сфере искусства и дизайна Taschen.

Заключить контракты с британскими издателями не сложно, но и не просто. Сложно — показать Британии, что твоя компания надежна и финансово устойчива, имеет достаточный уровень репутации и финансовой ликвидности, что товары, которые ты покупаешь, ты сможешь продать в Украине и соблюсти условия оплаты. 

После старта работы мы поняли, что возить товары из Британии удобнее через единого поставщика. С помощью наших партнеров Penguin Random House мы подписали договор с крупной дистрибуционной компанией Worldwide book services, которая является консолидатором наших заказов на территории Британии — она собирает эти товары и является нашим грузоперевозчиком.

Украинскому бизнесу на заметку

Из приятного — в работе с британскими издателями отсутствует почти любая бюрократия. Они все работают по принципу договора публичной оферты, в котором просто прописываются основные условия, на которых издатель готов с тобой работать. 

Этот документ подписывается двумя сторонами и является непосредственным договором поставки, к которому присоединяются на каждую поставку инвойсы. 

Все это происходит в электронном виде, бумажные договора мы собираем в Украине только для того, чтобы предоставлять полный комплект обслуживающему банку. Для ускорения процессов, конечно, было бы круто ускорить цифровизацию в нашей банковской сфере.

Британские издатели работают по простому принципу: отдают большую скидку дистрибьютору, потому что их задача — издать книгу, а продажи доверить профессионалам. 

Если издатель хочет работать со всеми напрямую, не во все крупные сети он может сразу зайти, происходит накопление товара на складе, а это никому не нужно. Это то, чему стоит поучиться нашим издателям. 

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Великобританія імпорт

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