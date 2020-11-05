Догнати і перегнати Amazon

Когда мы начинали, в 2019 году, из англоязычной литературы в Украине были, преимущественно, учебники.

Поэтому мы решили импортировать книги самостоятельно, чтобы украинцы могли читать книги на языке оригинала.

От первой закупки 1500 книг в Британии до нынешнего ассортимента в 180 тыс. наименований прошел ровно год.

С 2019 года прирост продаж в месяц составляет около 20%. Если в начале работы с британскими издательствами мы продавали 350-500 книг в месяц, то сейчас это 3500 – 4000 шт.

Как ориентир мы взяли Amazon. Нам было важно, чтобы книга, приобретенная у нас, стоила так же, как если бы человек заказывал ее там, и не нужно было ждать доставку несколько недель.

Основной ограничитель в ассортименте англоязычной литературы на сегодняшний день — скорость доставки. Из Британии в Украину товар идет порядка 3 недель, плюс несколько дней на растаможку.

Первые контракты: плюсы, минусы, подводные камни

Первый контракт мы подписали с Penguin Random House, потом добавились Hachette Livre, Simon & Schuster, HarperCollins, Macmillan. Поскольку это крупнейшая пятерка издательств и они являются также дистрибьюторами книг — с их помощью мы можем заказывать книги у более мелких издательств тоже.

Таким образом мы закрываем нишу на 90%. Также, благодаря сотрудничеству с VIZ Media, мы существенно пополнили запасы англоязычных комиксов и манга. А с конца 2019 года начали напрямую работать с известнейшим издательством в сфере искусства и дизайна Taschen.

Заключить контракты с британскими издателями не сложно, но и не просто. Сложно — показать Британии, что твоя компания надежна и финансово устойчива, имеет достаточный уровень репутации и финансовой ликвидности, что товары, которые ты покупаешь, ты сможешь продать в Украине и соблюсти условия оплаты.

После старта работы мы поняли, что возить товары из Британии удобнее через единого поставщика. С помощью наших партнеров Penguin Random House мы подписали договор с крупной дистрибуционной компанией Worldwide book services, которая является консолидатором наших заказов на территории Британии — она собирает эти товары и является нашим грузоперевозчиком.

Украинскому бизнесу на заметку

Из приятного — в работе с британскими издателями отсутствует почти любая бюрократия. Они все работают по принципу договора публичной оферты, в котором просто прописываются основные условия, на которых издатель готов с тобой работать.

Этот документ подписывается двумя сторонами и является непосредственным договором поставки, к которому присоединяются на каждую поставку инвойсы.

Все это происходит в электронном виде, бумажные договора мы собираем в Украине только для того, чтобы предоставлять полный комплект обслуживающему банку. Для ускорения процессов, конечно, было бы круто ускорить цифровизацию в нашей банковской сфере.

Британские издатели работают по простому принципу: отдают большую скидку дистрибьютору, потому что их задача — издать книгу, а продажи доверить профессионалам.

Если издатель хочет работать со всеми напрямую, не во все крупные сети он может сразу зайти, происходит накопление товара на складе, а это никому не нужно. Это то, чему стоит поучиться нашим издателям.