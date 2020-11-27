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Ключ від всіх дверей: що дасть збільшення нафтопереробки в Україні

Ключ від всіх дверей: що дасть збільшення нафтопереробки в Україні

Скільки пального та інших продуктів нафтопереробки здатен спожити український ринок і чи є потенціал до збільшення нафтопереробки в Україні. (рос)
П'ятниця, 27 листопада 2020, 08:18
Микола Гавриленко
директор з управління дивізіоном "Нафта" (НАК "Нафтогаз України")

Очень интересные события происходят в нашей нефтепереработке. То, с чем борются долгие годы переработчики СНГ и Европы, тратя годы и миллиарды евро на новые установки, в Кременчуге произошло тихо и незаметно. 

Легкие сорта нефти (Украина и Азербайджан) плюс переход на выпуск битума, добавили немного магии технологи – и мазута нет. 

Почему это круто? Потому что мазут – это всегда минус, особенно когда внутри страны нет его потребления. Нет мазута – нет минуса. Зато есть дорожный битум, за которым стоит очередь и который продается с премией $100-120/т к сернистому мазуту. Круто? Да, но…

Столь оптимальная конфигурация производства и сбыта сформировалась при переработке 3 млн т нефти в год. В своем нынешнем состоянии завод может перерабатывать 4,5 млн т, а при дополнительных вложениях – до 7 млн т нефти в год.

И здесь начинаются вопросы: будет ли тогда востребовано столько новой продукции – битума, дизтоплива, бензина? 

Первый этап увеличения переработки "Большая стройка", думаю, проглотит без проблем: в этом году "Укртатнафта" выпустит 300 тыс. т битумов, тогда как потребление в этом году ожидается на уровне минимум 900 тыс. т. 

Но выпуск битума не пропорционален объемам переработки сырья и ограничен мощностью битумной установки. Насколько мне известно, нынешний рекордный объем выпуска битумов близок технически возможному.

Не будет проблем и с дизелем – здесь у наших НПЗ скромные 15% рынка, так что работы "непочатый край".

Нужно будет постараться, но при переработке 4,5 млн т нефти вполне реально разместить и дополнительные 400 тыс. т бензина: суммарно с шебелинским ресурсом наши НПЗ произведут около 1,350 млн т, это закроет 70% рынка. 

Здесь я солидарен с мнением, что больше этой доли украинским заводам не занять. По маркетинговым, стратегическим и прочим соображениям крупнейшие сети заправочных станций не станут полностью переходить на закупку бензина у "Укртатнафты", которая управляется конкурентом, группой "Приват" – крупнейшим участником розничного рынка.

А теперь рассмотрим перспективу Кременчуга нарастить переработку до 7 млн т. Беспроблемной останется одна позиция – дизтопливо, доля украинского производства в балансе вырастет с нынешних 15% до 35% (до 2,5 млн т). С остальным продуктом будут проблемы.

Во-первых, однозначно вновь появится мазут с его "минусом". Во-вторых, что делать с 2,3 млн т бензина (плюс 150-200 тыс. т бензина с Шебелинки), если внутренний рынок готов взять всего 1,2 млн украинского бензина? А, вероятно, и меньше: под давлением низкоакцизного сжиженного газа рынок бензина ежегодно сжимается на 5-10% и такими темпами с нынешних 1,9 млн т через три года останется 1,5 млн т (еще в 2012 году он был более 4 млн т). Таким образом, "лишними" останется 1,5 млн т бензина.

Самый простой вариант – экспорт, без него точно не обойтись. Но при этом нужно понимать, что с учетом затрат на поставку нефти с моря и возврата нефтепродуктов обратно в порты это чистый "минус", который может перекрыть все "плюсы" на продаже таких ликвидных позиций, как дизтопливо. 

Это означает, что в текущих условиях говорить об увеличении внутренней нефтепереработки до максимальных 7 млн т пока проблематично. Что можно сделать?

Прежде всего, необходима дальнейшая модернизация НПЗ. Как видим, при 3-х и даже 4,5 млн т нефти корзина нефтепродуктов уже получается неплохая, с минимальным отбором мазута и даже без него, как сегодня. 

Но вряд ли речь может идти о больших проектах. С минимальной маржой переработки тратить миллионы и миллиарды просто бесперспективно – не окупится никогда. Сейчас отрасль наблюдает за строительством установки по переработке тяжелых остатков H-Oil на Мозырском НПЗ в Беларуси. 

Ее строят уже больше 5 лет и уже потратили около $1,5 млрд (без учета банковских процентов по кредиту). Как возвращать эти средства, если такие гиганты как Shell и BP закрывают или перепрофилируют НПЗ во всем мире? 

Сегодня у белорусов есть дешевое сырье из России, но с 2024 года скидка испарится и тогда двум огромным белорусским НПЗ может стать очень грустно. Надежда только на старшего брата. К счастью, у нас такого нет.

Должно сказать свое слово и государство, ни в одной стране без его поддержки не обходилось. И речь не о деньгах, а о правилах игры. 

Реформа внутреннего топливного рынка перезрела. Основная цель преобразований – снижение импортозависимости как таковой и от России и ее сателлитов в частности с параллельным максимальным замещением украинской продукцией. 

Наиболее очевидной деформацией украинского рынка является неестественно высокая доля потребления сжиженного газа – 33% в балансе дорожных топлив. 

Наверное, это единственная сфера, где мы лидеры на планете, ближайшие преследователи (Турция, Польша, Корея, Россия и т.д.) могут похвастаться максимум 12%. 

При этом потребление LPG растет исключительно за счет импорта (52% по итогам 9 мес. 2020 года), из которого 67,7% – российские и белорусские поставки. 

Ценовое преимущество этого топлива искусственно сформировано государством, фактически дотирующим импорт LPG минимальной ставкой акциза, которая вчетверо ниже, чем на бензин (52 евро против 213,5 евро/1000 л). 

В результате украинский бензин остается невостребованным, в отличие от импортного сжиженного газа. 

Безусловно, данный перекос нуждается в исправлении. К слову, увеличение переработки до 7 млн т даст рынку дополнительно 250 тыс. т LPG, которые заместят импортный объем. Основным же эффектом должно стать увеличение спроса на бензин.

Весьма важным вектором в этой реформе должно стать и уменьшение потребления дизтоплива – самого проблемного продукта с экологической точки зрения, на борьбу с которым сейчас брошены все силы в Европе. 

Частично эта задача может быть решена опять же за счет балансировки акцизов таким образом, чтобы на колонке бензин стал дешевле дизтоплива. 

Здоровое соотношение акцизов и как следствие снижение цен на бензин подстегнет спрос на продукт внутреннего производства и позволит заместить суммарно 1,5 млн т импортного сжиженного газа и дизтоплива только за счет изменения топливной корзины. 

Но параллельно на 1,3 млн т вырастет производство дизтоплива и на 0,25 млн т производство сжиженного газа. И это только за счет "Укртатнафты", а ведь потенциал, пускай и не такой значительный, есть и у Шебелинского НПЗ "Нафтогаза Украины". 

Суммарный эффект – замещение минимум 3 млн т или 35% импорта светлых нефтепродуктов.

Необходимо отметить, что "Укртатнафте" для подготовки к увеличенной переработке нефти необходимо по меньшей мере 2 года и значительные инвестиционные средства. 

Поэтому если мы хотим к 2023 году выйти на увеличенные объемы производства, сигнал от государства должен поступить уже сегодня. 

В результате Украина станет намного более устойчивой в сфере нефтепродуктообеспечения, при этом сохраняются механизмы конкуренции с импортом – только по бензинам доля украинских производителей может достичь 70%, тогда как по дизтопливу – 35%, сжиженному газу – 50%. 

Усиление внутренней нефтепереработки будет иметь мощный комплексный эффект, увеличив загрузку нефтетранспортных и морских перевалочных мощностей.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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Економічна правда
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