Як доброю справою надати монополію "Укрпошті"

Влада вже вкотре намагається створити для "Укрпошти" монопольне право на ринку міжнародних поштових відправлень.

На це вказує те, що 9 листопада 2020 року на сайті Верховної Ради України було розміщено проєкт Закону № 4345 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення мінімальної вартості товару на яку не розповсюджуються митні платежі для забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій громадянам України".

Цей законопроєкт розробили народні депутати-члени Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури за участі представників Міністерства інфраструктури та АТ "Укрпошта".

Законопроєкт пропонує дозволити "ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 300 євро, для одного одержувача – фізичної особи в одній депеші від одного відправника" без розмитнення.

Здається, що цією нормою законотворці ніби намагаються зробити "добро" для осіб, які будуть отримувати такі відправлення вже зі збільшеною фактурною вартістю зі 100 євро до 300.

Звичайно, це буде набагато приємніше для середньостатистичного громадянина нашої країни, який замовляє посилки з-за кордону.

Але поки люди із "замиленими" очима радітимуть такому нововведенню, наші законотворці, вкотре намагаються зробити "Укрпошту" монополістом на ринку міжнародних поштових відправлень.

Такі висновки можна зробити, виходячи з положень статей 17 (Положення щодо діяльності призначеного оператора поштового зв’язку) та 29 (Митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень) нового чергового проєкту Закону "Про поштовий зв`язок", зареєстрованого за номером 4353 від 10.11.2020 року.

Авторам проєкту закону добре відомо, що введення таких норм в дію автоматично порушить статтю 110 Угоди про асоціацію з Європейським союзом, в якій йдеться про запобігання монополістичній практиці у секторі поштових та кур’єрських послуг, а також Преамбулу та статтю 7 Європейської директиви.

Про яку імплементацію європейського законодавства може йти мова? Думаю, що наслідки таких порушень не змусять себе довго чекати.

Я вважаю, що такими змінами ми відходимо від європейських стандартів. Монополізація ринку поштових перевезень вже практикувалася і в Росії, і в Білорусі, і в Казахстані, але не такого не повинно бути в Україні — в країні, яка бореться з корупцією, реформується та рухається до Європи.

А як же вільний ринок та ідеали лібертаріанства, які пропагують політичну свободу та автономію, свободу вибору та добровільність? Монополії в Україні не повинно бути.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський сказав, що прийняття нової редакції Закону "Про поштовий зв'язок" може дозволити запровадити новий формат доставки у поштові скриньки, стимулювати оновлення та покращити якість поштових послуг в цілому. Хоча, за таких умов покращитися може тільки зарплата пана Смілянського.

Як я зазначив вище, в розробці законопроєкту брали участь представники "Укрпошти" та Мінінфраструктури, але не було залучено інших гравців на ринку поштових перевезень.

Це не правильно та говорить про навмисне створення несприятливих умов для роботи інших компаній на ринку поштових перевезень.

Прийняття таких змін йде не лише в розріз з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, а й може спричинити закриття приватних компаній та звільнення тисяч українців, які в них працюють. А під час пандемії та карантину це неприпустимо.