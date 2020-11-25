Мін'юст планує ліквідувати антирейдерську комісію

Минюст планирует лишить регистраторов районных администраций права проводить изменения в реестрах.

Он также намерен ликвидировать Коллегию по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации при Минюсте с 1 января 2022 года.

Такие нормы содержит разработанный и презентованный ведомством законопроект №4338 от 6 ноября 2020 года. Документ одобрен Кабинетом министров и уже рассматривается в комитетах Верховной Рады.

С рейдерством покончено?

В условиях крайне низкоэффективной правоохранительной и судебной системы Коллегия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации при Минюсте (Антирейдерская комиссия) была и пока остается хоть каким-то демпфером между правдой и произволом, белым и черным.

Если вы считаете, что с рейдерством у нас покончено, – у меня для вас плохие новости. Достаточно просто посмотреть на график заседаний комиссии и количество рассмотренных жалоб за последние полгода.

Рейдерские вспышки никуда не делись: махинации с реестром, подделка документов, участие на собрании без участника – все это остается на местах, а вот антирейдерскую комиссию теперь пытаются убрать.

Зачем Минюст разработал законопроект?

Официальная версия – исполнение указа президента №837.

В нем среди прочего шла речь об отмене процедуры административного обжалования решений и действий в сферах госрегистрации прав на недвижимое имущество и бизнес, а также об исключительно судебном порядке обжалования решений, действий или бездействия госрегистраторов.

Неофициальная версия (личное мнение автора) – Минюст устал обрабатывать бесконечный поток жалоб и хочет сгрузить с себя не только полномочия, но и ответственность, переложив все на плечи судов. Есть и сугубо юридическая сторона вопроса. Минюст – орган исполнительной власти, при этом комиссия Минюста, рассматривая жалобы, принимает на себя функцию суда.

Минюст дает собственную оценку доказательствам и изложенным фактам, проводит заседания с участием сторон, заслушивает показания, выносит решение, а точнее приказ, который определяет дальнейшую судьбу конкретного бизнеса. Ответственность действительно колоссальная.

Минюст может снести регистрационную запись в реестре, изменить ее, оставить в силе действующую – решить судьбу заявителя в пару кликов, а самое важное – сделать это за неделю, а не за полгода или год, как в судах.

Де-юре комиссия рассматривает жалобы на действия госрегистраторов, а де-факто – уделяет внимание всем обстоятельствам, как это должен делать суд.

По соотношению результатов и сроков выполнения, комиссия – последняя соломинка, за которую может ухватиться бизнес, тонущий в рейдерстве.

Любой адвокат, разбирающийся в тонкостях защиты бизнеса, знает: когда компания сталкивается с катастрофой в виде незаконного переоформления корпоративных прав, активов, смены руководства – есть реальный шанс все быстро исправить и вернуть в исходную точку, обратившись в комиссию.

Сама по себе Антирейдерская комиссия – это консультативный орган в составе Министерства юстиции, который имеет доступ к Единому реестру юридических и физических лиц-предпринимателей и Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество.

Зачем районных регистраторов лишают статуса?

Регистраторов РГА планируют исключить из круга субъектов государственной регистрации. При этом полномочия государственной регистрации останутся за исполнительными комитетами сельских, поселковых и городских советов.

Неожиданный и не совсем понятный шаг. Большинство нарушений идет как раз от сельских исполкомов, которые никто не собирается реформировать.

Официальная версия – "пересмотр подходов к составу и полномочиям субъектов госрегистрации в сферах недвижимости и бизнеса". Неофициальная версия не заставила себя долго ждать: всю власть нотариусам.

Нотариальная палата Украины сразу же анонсировала свою поддержку законопроекта. Основным аргументом НПУ указывает соответствие вводимых новаций требованиям резолюции акции мирного протеста нотариусов "Нотариат против коррупционных и рейдерских схем" от 25 февраля 2019 года.

Чего ожидать бизнесу?

Прогноз неутешительный. Если за закон проголосуют, мы останемся только с судами. Суды, как мы знаем, – это долго, дорого и не всегда эффективно.

Вопрос рейдерской атаки – горящий вопрос. Пожар необходимо тушить быстро, иначе теряется тактическое преимущество. Пока настоящий собственник добивается справедливости в судебных коридорах, компания "распиливается".

Антирейдерская комиссия, которую в начале 2020 года сменила коллегия, была создана с конкретной целью. Замминистра юстиции по вопросам госрегистрации Ольга Онищук год назад заявляла: "Антирейдерская комиссия является "красной кнопкой" для незаконных регистрационных действий".

Надо понимать, что основной задачей комиссии является отмена незаконных регистраций именно по горячим следам, гораздо быстрее, чем суд.

Кроме того, такое разделение вызвано и спецификой рейдерских захватов, при которых скорость реагирования – это вопрос жизни и смерти. Любое судебное разбирательство – это всегда затратная по времени и финансам история.

Об оперативном реагировании можно успешно забыть, учитывая формальную процедуру обращения в суд и дальнейшего рассмотрения дела последним. Убедить суд применить меры обеспечения иска, которые могут допускаться еще до предъявления иска, – задача космической сложности.

Вместо итогов постараемся дать главный совет: приведите корпоративную часть своего бизнеса в порядок. Это касается вопросов партнерства, устава, корпоративного договора, порядка созыва и участия на общем собрании.