Продаж необробленої деревини — бої за правила

На початку 2020 року у Prozorro.Продажі стартував пілотний проект щодо продажу необробленої деревини на електронних аукціонах.

Але, на аукціонах зобов'язали продавати лише 25% щомісячних запланованих обсягів заготівлі необробленої деревини. Решта обсягів могли продаватись за прямими угодами чи спеціальними тендерами.

І це виявилось головною проблемою. Зацікавлені гравці ринку могли придбати достатньо деревини за неконкурентними процедурами і аукціони були проігноровані.

Напевно тому, пілотний проект у Prozorro.Продажі показав результати, на які не очікували:

91% з оголошених аукціонів не відбулися;

на аукціони, що відбулися, в середньому подавали 1,3 пропозиції, що також говорить про відсутність конкуренції — у 80% аукціонів зареєструвався лише один учасник і він ставав переможцем;

зростання ціни на аукціоні склало лише 3,6%, що обумовлено специфікою ринку (ринок дуже чутливий до найменшого коливання ціни на деревину, адже це безпосередньо впливає на собівартість товарів, які виготовляють деревообробні підприємства).

На жаль, зібрати повні дані для аналізу продажів необробленої деревини, поза межами Prozorro.Продажі, неможливо. Консолідована публічна інформація відсутня. Це, до речі, ознака тіньового ринку. Цілком очевидно, що у цій сфері потрібні цифрові зміни.

Проблеми ринку деревини

Умовно розділимо їх на базові та процедурні. Без вирішення базових, будь-які процедурні зміни не допоможуть ринку.

Найголовніші з базових:

Відсутність єдиних правил продажу деревини.

Лише 25% продажу деревини врегульовані Постановою КМУ №1178 — все інше можна продавати на будь-яких аукціонах, але навіть ця норма не витримується.

Неврегульовані правила формування ціни на деревину.

Кожен лісгосп, на підставі власних витрат, встановлює ціну за 1 м.куб. (собівартість) деревини певної породи, класу якості, діаметру тощо. Наприклад, 1 куб сосни певного діаметру у всіх областях коштує по-різному.

Неготовність багатьох учасників ринку до закупівель деревини на прозорих та рівних умовах.

Отримувати гарантовані поставки без конкуренції завжди зручніше. Але це не вигідно для держави. Тим паче, коли немає публічних даних про продаж та його форму, а головне відповідальності за невиконання Постанови кабміну.

Хибна комунікація між продавцями та покупцями необробленої деревини.

При тому, що покупці хочуть отримувати лоти з деревини одного сортименту (про це також йдеться у Постанові КМУ №1178), постійні лісокористувачі продовжують формувати "збірні" лоти з різних порід дерева, різного класу, якості тощо. Покупців це не влаштовує і вони змушені шукати іншої можливості придбати деревину.

Процедурні проблеми:

Малі лоти, які частково необхідно збільшувати в об’ємі;

Наявність передоплати за договором;

Відсутність інформації про планові аукціони (це дало б можливість закупівельникам планувати свої закупівлі);

Короткі строки на підписання протоколу, проведення фінансових розрахунків тощо.

Вирішення проблем ринку деревини

Базові проблеми потрібно "лікувати" шляхом внесення змін у законодавство, процедурні — шляхом доопрацювання функціоналу системи Prozorro.Продажі.

Зараз готуються зміни до Постанови КМУ №1178, які встановлюють нові правила:

100% обсягів необробленої деревини будуть продавати у Prozorro.Продажі;

деревина буде реалізовуватись, в тому числі, на голландському аукціоні (на пониження ціни);

зменшується комісійна винагорода з переможця аукціону з 1,5% до 0,5%;

запроваджуються повторні аукціони зі зниженням стартової ціни на 5%;

виключається реєстраційний внесок за участь, який наразі становить від 340 до 1700 грн за кожний аукціон;

один лот буде складатись з однієї породи дерева та сортименту;

виключається передоплата за договором тощо.

З повним переліком змін можна ознайомитись на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Процес внесення змін до Постанови КМУ зазвичай триває кілька місяців. За кращих обставин, нову редакцію документа ми отримаємо на початку 2021 року.

Проте, у системі Prozorro.Продажі вже зроблені кроки назустріч покупцям деревини. У системі з’явились лоти, які продаються за спрощеними правилами. Що це за лоти?

Лоти з продажу необробленої деревини лісгоспів Закарпатської області, стартова ціна яких менша ніж 200 000 грн та/або об’єм лоту становить менше 150 кубічних метрів, продаються в Prozorro.Продажі на підставі окремого Регламенту.

Відповідно до цього Регламенту, учасники аукціону не сплачують реєстраційні внески, а переможець аукціону сплачує комісійну винагороду майданчику 0,5%, що втричі менше, ніж розмір винагороди за Постановою КМУ №1178.

Принаймні невеликі лоти необробленої деревини вже можна придбати у Prozorro.Продажі на досить вигідних умовах.