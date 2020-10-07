Закопані гроші Аркони

За офіційними даними, в Україні 458 нафтогазоносних родовищ.

З них сім родовищ забезпечують 30% загального видобутку та містять 35% усіх запасів газу нашої держави.

Враховуючи, що Україна – одна з держав Європи, де з позаминулого століття проведено найбільше пошуково-розвідувальних робіт, відкриття такого масштабу, як ця сімка, малоймовірні або неймовірні взагалі.

Очевидно, що шлях до нарощення видобутку вуглеводнів йде через розвідані родовища, їх дорозвідку, розробку, а інколи й реанімацію.

В Україні 61 родовище не розробляється. Запаси цих родовищ становлять близько 36 млрд куб м газу. Багато років вони простоюють – чи то через відсутність власника, чи то через відсутність коштів або експертизи у власника. Тобто це нуль кубометрів газу, нуль робочих місць, нуль гривень податків.

Наочний приклад – Свистунківсько-Червонолуцьке газоконденсатне родовище в Полтавській області, відкрите у 1980-х роках. Там було пробурено п'ять свердловини і до 2007 року навіть вівся видобуток. На тому все. З того часу свердловини не працюють, а останнє буріння тут проводили у 1994 році.

Однак родовище з територією 97 кв км складно назвати виснаженим. 1 січня 2020 року Державна комісія із запасів корисних копалин визначала його запаси вуглеводнів 4,9 млрд куб м газу та 0,86 млн тонн конденсату. Фактично сьома частина запасів отого 61 родовища. Непогано, чи не так?

Зважаючи на цей потенціал та розраховуючи нарешті почати розвивати родовище, його вирішила придбати британська компанія Enwell Energy.

Вона вже понад 20 років працює в Україні і володіє іншими газовидобувними активами. Зокрема – схожим за геологічною будовою Свиридівським родовищем, розташованим поруч із Свистунківсько-Червонолуцьким.

Придбання нової площі для видобутку відбулося в березні 2020 року через придбання ТОВ "Аркона газ-енергія", яке володіє спеціальним дозволом на розробку Свистунківсько-Червонолуцького родовища.

За підрахунками нового власника, середній добовий дебіт однієї свердловини тут може перевищити 100 тис куб м газу або додаткові 38 млн куб м на рік до загального видобутку і 16 млн грн ренти з видобутку газу до держбюджету.

А ще це дає місцевим громадам перспективне підприємство, яке створює робочі місця та забезпечує підтримку соціальних проєктів. Так би мовити, реальна додаткова підтримка для розвитку конкретних територій.

Здавалось би, один крок – і буде щастя родовищу, компанії, державі і регіону. Проте у найкращих традиціях драматичного весілля на заваді стає недолугий колишній коханець, який вривається в урочистий момент із запереченнями.

Навіть не так: коли шлюб вже укладено і гості розходяться, з'являється герой з минулого і драматично оголошує про незаконність шлюбу.

Так сталося і у випадку із Свистунківсько-Червонолуцьким родовищем. Коли угода про купівлю була укладена і пройшов певний час, колишній власник, ПАТ "Укрнафта", подався до суду, щоб спростовувати "законність шлюбу".

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У кіноіндустрії такі сюжети лягають в основу популярних комедій і приносять мільйони заробітку. Проте в нафтогазовому бізнесі такий сюжет забирає мільйони і у бізнесу, включаючи невгамовного "колишнього", і в держави.

Коли "Укрнафта" позивається до Державної служби геології та надр і ТОВ "Аркона газ-енергія", вона не лише витрачає гроші держави (опосередковано мажоритарна частка в товаристві належить державі), а й змушує державу витрачати кошти на кожне судове засідання на захист інтересів Держгеонадр.

Не варто пояснювати, наскільки це затягує відновлення видобутку на родовищі, а це щоденний фінансовий мінус для Enwell Energy та бюджетів держави.

Чим керується "Укрнафта", яка ще у 2014 році втратила спеціальний дозвіл, не подавши на його продовження, невідомо. Та й навіщо продовжувати утримувати родовище, яке сім років до того компанію не цікавило?

Зрозуміло одне: таким чином газовидобуток не нарощують. Таким чином щоденно закопують мільйони коштів у землю. Проте Україна – це не "країна дурнів". Гроші не проростуть, як у відомій казці, навіть для того, хто змушує їх закопувати. Та й відкопати він їх, до речі, теж не зможе.

Довідка ЕП

Нафтогазова компанія Enwell Energy plc з головним офісом у Великобританії до травня 2020 року мала назву Regal Petroleum plc. Мажоритарним акціонером (82,65%) є Pelidona Services Limited (Кіпр) з групи "Смарт-холдинг" українського політика та бізнесмена Вадима Новинського.