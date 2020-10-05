Директор або власник: хто відшкодує збитки компанії-банкрута?

В истории человечества достаточно много примеров, когда усилия людей объединялись для создания чего то гораздо большего, на что способен один или несколько человек. Так зародился большой бизнес.

Принцип создания компаний состоял в том, что ответственность предпринимателя по долгам компании всегда была отделена от ответственности по его личным долговым обязательствам.

Наличие такого преимущества, по большому счету, и стало двигателем технического прогресса во время индустриальной революции.

Впрочем, со временем это преимущество стало лишь слабым звеном в цепочке корпоративного управления.

Реалии таковы, что сегодня, к большому сожалению, большое количество компаний используются именно в мошеннических целях: у них подставные директора и нет никакого имущества. Соответственно, взыскать свой долг с такой компании достаточно сложно.

В то же время в Украине действует Кодекс по процедурам банкротства. Кодекс набрал законную силу еще с 21 апреля 2019 года, однако реальная практика применения его норм формируется именно сейчас.

Многие его положения приведены в соответствие с мировыми стандартами. Среди прочего, изменения в законодательстве предусматривают более жесткую ответственность руководителей и владельцев компаний, которые проходят процедуру банкротства.

Отныне в случае банкротства они могут быть привлечены к ответственности по долгам компании!

Что происходит в ситуации, когда компания представляла собой реальный бизнес, но в силу определенных причин потеряла финансовую стабильность и столкнулась с проблемами при расчете с кредиторами?

Во всем мире ответ прост — процедура банкротства предприятия. И в этой процедуре существует опция, которая стала революционной и полностью перевернула парадигму корпоративного законодательства, при которой по долгам фирмы ее собственник отвечал лишь имуществом компании, акционеры — лишь в пределах собственного взноса, а директор и вовсе не нес материальной ответственности.

Теперь же ситуация совершенно изменилась, что повлияло на качество и порядок принятия управленческих решений.

Инструменты судебной практики

C точки зрения закона, компания — это юридическая фикция, некий субъект, который существует исключительно на бумаге.

Приобретение имущества или заключение договоров происходит благодаря ее исполнительным органам, которые наделены соответствующими полномочиями.

А эти органы управления, в свою очередь, — это физические лица cо своими собственными квартирами, машинами, счетами в банках.

Зачастую, физические лица выходят за рамки своих полномочий либо нарушают их. Наложение ответственности на таких собственников и управленцев бизнеса по долгам компании как раз и предполагает всю меру ответственности всем своим личным имуществом.

Каковы предпосылки для наступления такой ответственности? Ситуация может быть таковой, что однажды, в силу разных причин компания не сможет обслуживать свои долги.

В таких ситуациях собственники предпринимают все усилия, чтобы спасти бизнес. Иногда они начинают выводить активы из компании, берут дополнительные кредиты и существенно наращивают дебиторскую задолженность.

Действуя таким образом, они нарушают интересы кредиторов, требования которых постепенно растворяются в общей долговой массе. Шансов покрыть такую кредиторскую задолженность становится все меньше и меньше.

Что же придумал законодатель? Если компания обнаруживает себя в состоянии неплатежеспособности и не может возместить хотя бы один из долгов, то фирма должна в течение 30 дней собрать своих акционеров и сообщить им о финансовых трудностях. В этом случае у акционеров есть два пути:

Увеличить за свой счет уставной капитал для покрытия долгов. Разрешить директору обратиться в суд с заявлением об открытии процедуры банкротства.

Если же директор нарушает 30-дневный строк и не обращается в соответствующий суд с заявлением об открытии процедуры по делу о банкротстве, в дальнейшем он будет отвечать по долгам компании как солидарный должник.

Это означает, что 100% заявленных в процедуре банкротства требований кредиторов могут быть возложены на него лично!

Как же возложить ответственность на директора, если он вовремя не обратился в суд с необходимым заявлением?

Очень просто: подать такое заявление за него сможет любой из кредиторов! Суд в обязательном порядке исследует: было ли допущено директором нарушение указанного 30-дневного срока и установит в какой именно момент компания стала неплатежеспособной.

В случае оснований суд дает заключение, которое открывает кредиторам "зеленый свет" на возмещение своих долгов не только за счет активов компании, но и за счет директора.

При этом, возможны такие обеспечительные меры, как арест имущества директора или запрет на его выезд за границу.

Тонкие моменты

Впрочем, есть несколько проблемных моментов, на которые указывает судебная практика. Как именно рассчитывается 30-дневный срок и в какой момент у директора возникает соответствующее обязательство обратиться в суд?

Ранее считалось, что отправной точкой чтобы определить стала ли компания неплатежеспособной или нет, являются документы бухгалтерской отчетности.

Однако практика опровергает эту позицию: на сегодняшний день управленческий учет компании должен быть организован таким образом, чтобы директор в каждый момент времени имел возможность отслеживать состояние бухгалтерского баланса.

Т.е. управленческий учет любой компании, независимо от ее структуры и рода деятельности, должен давать возможность устанавливать действительно ли компания платежеспособна в данный момент времени!

Другим видом материальной ответственности для директора компании может быть субсидиарная ответственность. Это дополнительная ответственность, которая используется к примеру, когда имущества компании недостаточно, чтобы расплатиться со всеми кредиторами в процедуре банкротства.

Разница между финансовыми требованиями кредиторов и имуществом компании и есть той суммой, которая будет возложена на директора для компенсации долгов предприятия.

Нести дополнительную ответственность могут лица контролирующие компанию. Среди них: директор, экс-директор, собственник или акционер, а также бывшие участники компании. То есть лица, чьи решения влияют либо влияли ранее на работу фирмы.

Интересный факт: в Украине достаточно распространена ситуация с так называемыми "Фунтами" — номинальными директорами, которые подписывают документы, выполняют действия от лица компании по указанию третьих лиц, формально с этим бизнесом не связанными.

Однако если в суде будет установлено, что фактически компанией управляет третье лицо (а не Фунт), именно этот человек может быть привлечен к субсидиарной ответственности.

Также к субсидиарной ответственности могут быть привлечены не только нынешние, но и бывшие директора и собственники бизнеса. Когда компания идет ко дну, часто происходит смена директора или учредителей.

В таких ситуациях к ответственности будут привлекаться именно те люди, по вине которых необоснованно наращивалась кредиторская задолженность.

Важный момент: для наступления субсидиарной ответственности необходимо указать на действия директора, которые привели к неплатежеспособности предприятия.

Но какой круг действий могут свидетельствовать о том, что директор компании привел ее к банкротству?

В 2018 году Верховный Суд разразился подробным решением, в котором установил "зеленый" критерий, позволяющий примерно определить такой круг действий. Так, к ответственности будет привлечена компания если в процессе ее ликвидации будет установлено, что данная фирма не вела бухучетности, либо такая учетность утрачена.

Второй критерий: компания совершает до процедуры банкротства сделки, которые экономически невыгодны. Если суд найдет данные сделки в истории компании, то они будут считаться такими, что нарушают интересы кредиторов и направлены против интересов фирмы.

Третьим распространенным поводом привлечения компании и контролирующих ее лиц к субсидиарной ответственности будут считаться случаи, когда бизнес-схема компании была построена таким образом, что вся долговая нагрузка ложится на одну фирму, а все активы и положительные результаты предпринимательской деятельности — на другую.

В таких случаях суд может постановить, что данное структурирование бизнеса изначально противоречит интересам кредиторов.

Таким образом, сложные хозяйственные отношения и непростое регулирование приводят к изменению принципов корпоративного управления, которые складывались и работали столетиями во всем мире.

Директорам компаний в своей управленческой работе необходимо учитывать все больше и больше обстоятельств в качестве рисков, анализировать их и принимать во внимание.

Ведь заключение различных сделок могут в будущем расследоваться как на предмет реальности, так и на предмет их экономической целесообразности.

Защититься от несправедливого привлечения директора к субсидиарный ответственности можно лишь одним единственным способом — доказывая финансовую выгоду в принятой сделке, представив суду соответствующие экономические обоснования.