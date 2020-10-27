Як отримати інформацію про аукціон з оренди держмайна

Прозора оренда державного майна набирає обертів. Щодня регіональні відділення Фонду держмайна розміщують оголошення про нові аукціони в електронній торговельній системі Prozorro.Продажі. Цього тижня відбулися перші електронні торги, переможці яких вже відомі.

Сьогодні є можливість орендувати як невеликі площі від 2 до 10 квадратних метрів під розміщення платіжного термінала чи кавового автомата, так і великі об’єкти, розташовані одразу на кількох тисячах квадратних метрів.

Все приміщення або ж лише окрему його частину. Їдальні, склади, автомийки, майстерні, котельні, дахи, єдині майнові комплекси держпідприємств, площі в терміналах аеропортів і ще багато іншого доступні для оренди в кожному регіоні України.

Понад 5 тисяч вакантних об’єктів державної нерухомості наразі чекають на своїх орендарів, які будуть визначені за результатами електронних аукціонів. Саме для цього вони були включені до так званого переліку "Першого типу" (відповідно до встановленої в Законі України "Про оренду державного та комунального майна" класифікації).

Переліки вільних для оренди об’єктів розміщені на сайті Фонду у форматі (поки що) ексель-таблиць і всі потенційні орендарі та будь-хто інший мають можливість ознайомитися з ними.

Фонд працює над створенням на базі цих таблиць повноцінного інтерактивного онлайн-порталу інформації про інвестиційні можливості у сфері оренди державного майна і про існуючі договори оренди активів під управлінням Фонду.

Крім того, у Фонду державного майна є понад 11 тисяч чинних договорів так званої "комерційної" оренди державного майна.

Більшість з цих договорів за новим законодавством про оренду підлягають продовженню на електронних аукціонах після закінчення строків, на які вони укладені.

Переваги оренди нерухомості у держави

Важливою перевагою оренди у держави є прозорість та конкурентність процедур. Потенційний орендар бере участь в чесному електронному аукціоні, маючи рівні початкові можливості отримати цікавий йому об’єкт в оренду з іншими учасниками торгів.

У разі перемоги він укладає договір оренди на 5 років з можливістю продовжити його перший раз ще на наступні 5 років без аукціону і без здійснення переоцінки майна. Це фактично 10 років гарантованої державою оренди активу.

У більшості випадків цільове використання об'єкта оренди визначається не чиновником (як це працювало до реформи оренди державного майна), а самим орендарем на його власний розсуд.

Виключення становлять єдині майнові комплекси (ЄМК) і об'єкти соціально-культурного призначення (освіта, охорона здоров'я, культура, спорт), які повинні використовуватися за профілем діяльності балансоутримувачів чи (у випадку ЄМК) — за профілем діяльності відповідного підприємства.

Так само, перевагою оренди у держави є передбачуваність умов її оплати. Орендна плата, яку щомісяця сплачує орендар, індексується лише один раз на рік на показник річної інфляції. Це дає змогу орендареві планувати свій бізнес наперед.

Де брати інформацію про оголошені аукціони оренди держмайна

Команда Фонду розробляє низку інформаційних продуктів, за допомогою яких потенційні орендарі можуть дізнаватися про актуальні і вже заплановані аукціони з оренди державних активів.

На початку кожного тижня Фонд готує спеціальний інформаційний бюлетень, у якому зібрані всі заплановані аукціони з оренди на наступні 2-3 тижні від дня його публікації.

Бюлетені у вільному доступі розміщуються на сайті Фонду. Щоб ознайомитися з ними достатньо перейти до рубрики "Діяльність" — "Оренда" та знайти підрубрику "Інформаційний бюлетень: Оренда державного майна".

Так само, щоп’ятниці Фонд готує та оприлюднює анонси запланованих на наступний тиждень аукціонів з оренди. Анонси також публікуються на інформаційних ресурсах ФДМУ у вільному доступі для всіх зацікавлених орендувати у держави майно.

На сайті Фонду є можливість перейти до рубрики "Діяльність" — "Оренда" — "Анонс аукціонів з оренди державного майна".

Бюлетені оренди та анонси аукціонів з оренди державного майна сформовані у такий спосіб, щоб максимально полегшити для потенційних орендарів навігацію в системі Prozorro.Продажі.

Кожний включений до них орендний лот має посилання безпосередньо на сторінку аукціону в Prozorro.Продажі.

Таким чином, потенційні орендарі можуть легко знаходити цікаві та відповідні власним запитам аукціони в системі, одразу ж реєструватись і планувати свою участь в них.

Також можна оформити безкоштовну підписку на розсилку і щотижня отримувати на електронну пошту свіжу інформацію про вже оголошені аукціони з оренди об’єктів державної нерухомості.

Віднедавна Фонд почав співпрацювати з платформою "Дія.Бізнес". За допомогою її ресурсів команда Фонду просуває свої новини та різні інформаційні продукти щодо малої приватизації та оренди державного майна.

Важливий канал комунікації Фонду — його сторінка у Facebook. Фонд державного майна активно використовує всі можливості, які надає ця платформа.

Раджу підписатися і стежити за всіма новинами на ній. Із запуском електронних аукціонів з оренди державного майна на сторінці Фонду у Facebook значно побільшало інформації щодо оренди. Анонси всіх аукціонів та новини про їхні результати також публікуються там.

Так само свої сторінки в Facebook мають всі регіональні відділення Фонду держмайна. На них вони публікують оголошення аукціонів з оренди, які самі розміщують в Prozorro.Продажі.

Потенційний орендар може знайти там для себе інформацію про актуальні саме для його міста чи села аукціони.

Повертаючись до планів Фонду запустити онлайн-портал. Цей ресурс міститиме повну базу даних вакантних для оренди об’єктів державної нерухомості з усім масивом необхідної інформації про ці об’єкти та посиланнями на аукціони в Prozorro.Продажі.

Запуск такого сервісу — серед найбільш важливих завдань Фонду на найближчу перспективу.