Доступ до трильйонів

Два триллиона долларов – этой рекордной отметки достигла во второй половине августа капитализация компании Apple.

Совсем недавно, когда компания стоила "всего" триллион, эксперты удивлялись и констатировали: рынок переоценен.

И вот, в течение пяти месяцев – двукратный рост. Совокупная стоимость 500 крупнейших компаний достигла новых вершин за счет резкого роста капитализации IT-сектора.

На этом фоне особенно ощутимо падение в других секторах экономики. Далеки от восстановления докризисного уровня банки, сырьевые, металлургические компании, машиностроение, сектор услуг и перевозок.

В 70% случаев ситуация только ухудшается, растет количество банкротств, и, стоит отметить, будет расти и дальше.

Как правило, банкротство происходит не сразу, а в течение года – двух. Некоторое время компании продолжат работать за счет своих сбережений и новых долгов.

Однако не всякая бизнес-модель жизнеспособна. Некоторым приходится признавать свою финансовую несостоятельность.

Именно поэтому в этом и в следующем году мы ожидаем переформатирования рынков, масштабирования, слияний и поглощений.

Какие тренды будут влиять на процессы? Отвечая на этот вопрос, вернемся к истории с двумя триллионами и ростом капитализации IT-сектора. Чем он обусловлен?

Использование информационных технологий в пирамиде Маслоу оказалось среди базовых потребностей человека. Как программные продукты, так и аппаратное обеспечение перешли в категорию основной группы товаров.

Люди готовы отказаться от покупки новой одежды, экономить на общении в ресторанах, меньше выходить из дому.

Виртуальное общение не требует изысканного гардероба, но оно требует другого – новых гаджетов, качественного сервиса и быстрого интернета. Все это помогает чувствовать себя более уверенно в новом виртуальном мире, переход в который ускорила пандемия.

Работать, общаться, развлекаться, покупать, продавать, учиться и даже лечиться – теперь для всего этого нужно качественное окно в мир.

Apple, поддерживая культ "айфона", активно монетизирует свои "околоайфонные" продукты: наушники и часы.

К слову, продажи последних активно растут – часы Apple уже вытеснили многие, ранее успешные, модели швейцарских часов, совершив революцию на этом рынке.

Еще один современный тренд – "реновация" фармацевтического и медицинского сектора. По оценкам экспертов, следующим триллионником будет компания, работающая на стыке медицины и IТ.

Возможные варианты новых продуктов: девайсы, которые будут вживляться в тело человека, чипы, фиксирующие температуру тела и тому подобные нанотехнологии, хорошо описанные в Homo Deus Юваля Харари.

Все большее распространение приобретают услуги телемедицины, телеобразования, онлайн-брокеров, онлайн-юристов.

Примечательно, что все это чем дальше, тем больше позиционируется как услуги "для бедных". Таков набирающий обороты социальный тренд.

Те, кто не может позволить себе личное общение со специалистами высокого уровня, довольствуется онлайн консультацией по доступной цене.

Офлайн-услуги будут постепенно выходить в категорию лакшери, абсорбируя денежные массы обеспеченного меньшинства. Корпорации же будут расти, удовлетворяя потребности большинства.

Как понимание этих трендов может скорректировать бизнес-планы? Становится очевидным, что малый и средний бизнес будет проигрывать в конкуренции с корпорациями.

Задумывая очередной стартап, теперь стоит десять раз подумать, не снесет ли его цунами растущего влияния нескольких мега-компаний, которые чем дальше, тем больше будут монополизировать отдельные отрасли, поглощая и подминая под себя менее устойчивых и обеспеченных ресурсами игроков.

Для многих предпринимателей становится очевидным: гораздо надежнее инвестировать свои деньги в акции крупных, устойчивых корпораций, в пользу которых играют тренды и которые могут рассчитывать на государственную поддержку в случае экономических коллапсов, чем рисковать, вкладывая ресурсы в новый бизнес.

Об этом говорит количество новых счетов, открытых за последний год для проведения инвестиционный операций. По некоторым данным, их количество за год составило более 100 миллионов.

Менеджмент компаний Apple, Tesla, Facebook понял, что выгодно выпускать более дешевые акции, которые будут доступны людям с разным уровнем доходов, но которые будут мотивировать их вкладывать деньги в компании, которыми они руководят.

По сути, Тим Кук, гендиректор Apple, создал мега-машину для денег. Он хочет, чтобы каждый потребитель продукции Apple имел возможность стать акционером компании благодаря сплит-акциям.

Когда корпорации предоставляют такие возможности, теряется смысл в запуске стартапов, сопряженном с высоким риском.

Да, это прекрасно заниматься своим бизнесом, делать то, что любишь и реализовываться в своем призвании. Но чтобы не остаться "без штанов" в тот момент, когда мир изменится в очередной раз, не лишним будет задуматься о диверсификации рисков и раскладывании яиц в разные корзины.

Есть ли корзины, надежнее акций компаний, капитализация которых уже может конкурировать с бюджетами отдельных государств?