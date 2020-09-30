Екологічне будівництво: реалії, витрати, сертифікація

Екологічна архітектура в Україні почала з'являтись у передмісті у вигляді заміських будинків із саману та соломи.

Для українського замовника це здавалося дивакуватим.

Хоча в Україні екологічне будівництво відбувається переважно за містом, екологічна архітектура вже перебралася в місто.

Вона починає стрімко розвиватися у вигляді зелених покрівель, фасадів, енергозберігаючих технологій і посідає впевнені позиції не тільки в екодизайні, а й в інженерії сучасних будинків.

Енергоефективні технології – тренд ринку

Збільшення зелених зон у комплексах та окремих будинках, використання вторинно перероблених та екологічно чистих матеріалів, проєктування зелених покрівель та фасадів, використання технологій з альтернативними джерелами енергії та заощадження ресурсів стають трендом для проєктувальників.

На українському ринку нерухомості проєктів "здорового" будівництва стає дедалі більше. В основному це відображається в енергоефективності будівель. Енергоефективні технології дозволяють знизити енергоспоживання, зменшити викид СО2 в атмосферу і, відповідно, негативний вплив на природу.

Встановлюючи перемикачі регулювання тепла в будинках та енергозберігаючі світильники з датчиками руху в місцях загального користування, девелопери поступово виробляють внутрішній стандарт будівництва.

Часто впровадження енергозберігаючих технологій не закінчується на стадії проєктування, а підтримується після введення об'єкта в експлуатацію.

Оскільки зниження енергоспоживання позитивно позначається не тільки на збереженні навколишнього середовища, а й на комунальних витратах, то тренд на енергозбереження й екологічність в Україні буде тільки посилюватися.

Висока конкуренція на ринку змушує девелоперів якомога швидше впроваджувати нові формати нерухомості. Хоча ціна за квадратний метр такого будинку дещо вища від звичайного, запит від інвесторів стає дедалі більшим.

Наразі в Україні отримують сертифікацію за стандартами LEED і BREEAM цілі комплекси. Також стрімко розвивається сертифікація ActiveHouse. Ці стандарти направлені на створення будинків сталого розвитку – sustainable house.

Сертифікація підтверджує високий рівень енергозбереження та екологічність, а це не тільки економія на комунальних послугах, а й більш якісний рівень життя.

Додаткові витрати при екологічному будівництві

Найбільш актуальним для девелоперів України залишається питання, якими будуть додаткові витрати на проєктування і будівництво eco-friendly-будівлі.

Рівень витрат залежить від низки факторів.

Серед них – досвід фахівців проєктного бюро і генерального підрядника, етап залучення фахівців із сертифікації, результати оцінки техніко-економічної можливості сертифікації і вибору рівня сертифікації до запуску проєкту, наявність відповідних державних будівельних норм і порад щодо "зеленого" будівництва для просування "зелених" ініціатив на законодавчому рівні.

При сертифікації додаткові витрати можуть становити: 0-4% – для більшості стандартних стійких споруд, 0-10% – для будівель з більш високим рівнем сертифікації, 2-12,5% – для будівель з найвищим рівнем сертифікації.

Отже, eco-friendly-будівлі – це хороша інвестиція, незважаючи на додаткові витрати, оскільки попит на "здорову" нерухомість тільки зростає.

Збільшення споруд такого класу позитивно позначається не тільки на збереженні природи, а й на якості внутрішнього середовища, комунальних витратах і можливості використовувати велосипедний транспорт. Підвищена енергоефективність будівлі – велика перевага на ринку нерухомості.