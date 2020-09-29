Справа Приватбанку і Суркісів на 10 мільярдів

8 вересня Верховний Суд зупинив стягнення з Приватбанку 10 млрд грн. Ці кошти мали піти на рахунки іноземних компаній, які ЗМІ пов'язують з братами Суркісами. З чого все почалося?

У лютому 2017 року шість іноземних компаній, які ЗМІ пов'язують із Суркісами, звернулися до Печерського районного суду Києва з позовом до ПАТ "КБ "Приватбанк", Мінфіну, ексголови Приватбанку Олександра Шлапака та уряду.

Разом з позовною заявою позивачі подали клопотання про забезпечення позову і просили заборонити Приватбанку вчиняти дії щодо коштів, які перебувають на рахунках компаній, без їхньої згоди.

У клопотанні також йшлося про заборону Приватбанку блокувати, зупиняти та не виконувати розпорядження компаній щодо цих грошей, розпоряджатися ними на власний розсуд.

Обґрунтовуючи своє клопотання про забезпечення позову, позивачі посилалися на існування ризиків списання та втрати коштів і неможливість користуватися належними їм коштами при здійсненні своєї господарської діяльності.

Рішення по суті справи Печерський райсуд ще не ухвалив. Однак тоді, у лютому 2017 року, саме цей суд задовольнив заяву компаній, пов'язаних із Суркісами, і заборонив Приватбанку вчиняти будь-які дії з коштами без згоди позивачів.

Також суд постановив утримуватися від виконання договорів до ухвалення остаточного рішення у справі.

Не погодившись з такою ухвалою суду, Кабінет міністрів та Приватбанк подали апеляцію. Аргументація – порушення судом першої інстанції норм процесуального права, адже рішення по суті досі немає. Апеляційний суд відхилив скаргу Приватбанку, і все залишилося без змін.

У червні 2020 року Кабмін знову пішов до Апеляційного суду з такою ж апеляційною скаргою, але її знову відхилили. Тоді уряд та Приватбанк звернулися до Верховного Суду як до вищої судової установи України з касаційною скаргою, у якій просили скасувати попередні рішення судів.

8 вересня 2020 року Верховний Суд зупинив виконання ухвали 2017 року. Тепер компанії не матимуть права на стягнення 10 млрд грн у Приватбанку.

Застосовуючи таке зупинення, Верховний Суд не оцінював обґрунтованість поданої касаційної скарги, а лише встановив існування загроз забезпеченню балансу інтересів сторін і визнав обґрунтованість ризиків для Приватбанку.

Співавтор – Андрій Сербін, юрист Bihus.Info