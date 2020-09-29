Як виконати "зелений" меморандум: підказки для влади

З 1 серпня 2020 року набрав чинності Закон №810, що був підготовлений на основі Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного між асоціаціями галузі відновлюваної енергетики та Урядом України.

У той же день державний Регулятор (НКРЕКП) прийняв рішення про зниження "зеленого тарифу" згідно з новим вже чинним законом.

Такий крок зі сторони НКРЕКП був очікуваний, оскільки був прописаний у Меморандумі та Законі. Це потрібно було для того, щоб зменшити фінансове навантаження на ДП "Гарантований покупець" і як один із заходів для стабілізації повних виплат виробникам ВДЕ, які з березня до серпня отримували до 10% від повної суми.

Наразі за минулий місяць виробники ВДЕ отримали 65% від очікуваних виплат "Гарантованого покупця". На жаль, далі ситуація кращою не буде. За прогнозами платежів, в наступні місяці будуть на рівні – близько 55%.

Неповні розрахунки відбуваються через такі причини:

1. Тариф на послугу з передачі електричної енергії, що надає Оператор системи передачі (ОСП) "НЕК "Укренерго" у розмірі 240 грн за МВт-год., недостатній для забезпечення повних поточних розрахунків з виробниками ВДЕ. Цей тариф є одним з основних джерел для виплат за вироблену з ВДЕ електроенергію. За оцінками, він мав би бути на рівні 350-400 грн. МВт-год., щоб забезпечити повні виплати, якщо відсутні додаткові джерела фінансування. 2. Дебіторська заборгованість ОСП та неефективна система спеціальних обов’язків (PSO) та недоліки в поточній структурі ринку електроенергії. Зокрема, ДП "Гарантований покупець" продавав лише близько половини виробленої електроенергії з ВДЕ на Ринку на добу наперед (РДН), а іншу половину на Балансуючому ринку за абсолютно невигідними умовами. Там реалізується електроенергія, що не продається на РДН зі знижкою 45% до ціни РДН та із затримкою розрахунків.

Потенційні джерела покриття дефіциту поточних платежів, який до кінця грудня складе 9,8 млрд грн:

Збільшення тарифу на передачу "Укренерго" — може бути затверджене регулятором 20% співфінансування платежів виробникам ВДЕ з державного бюджету (відповідно до прийнятого Закону №810 у липні 2020 році) — Уряду потрібно буде включити це до державного бюджету на 2021 рік.

Серед іншого, Меморандум передбачає поновлення повних поточних виплат виробникам ВДЕ, починаючи з серпня 2020 року. А також погашення накопичених боргів (22,4 млрд грн) з березня по серпень цього року — 40% від загальної суми боргу до кінця 2020 року та 60% рівними частинами щоквартально протягом 2021 року.

Потенційні джерела покриття боргу перед виробниками ВДЕ за березень-серпень (орієнтовна сума 22,4 млрд грн, а до сплати 40% до кінця 2020 року 9 млрд грн):

Позики державних банків для ОСП (що дозволить ОСП переводити гроші далі ДП "Гарантований покупець"); Облігації, випущені урядом (положення спеціально для цього було додано до Закону 810 у липні) — деталі цього механізму повинні бути розроблені урядом; Позики міжнародних фінансових установ ОСП – проте на минулому тижні (17 вересня) Верховна Рада відхилила урядовий законопроект, розроблений Мінфіном, щодо надання за рішенням уряду державних гарантій для міжнародного кредитування проектів в сфері електроенергетики. До слова — ЄБРР ця ситуація дуже засмутила.

Без Міністерства фінансів дуже важко розробляти концепції та готувати ініціативи щодо пошуку та залучення коштів для сплати заборгованості перед виробниками електроенергії з ВДЕ.

Тому бажано, щоб ці питання взяло на себе Міністерство фінансів, оскільки воно краще, ніж інші органи державної влади знає про можливості та перепони для управління державними фінансами.