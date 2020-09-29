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Як виконати "зелений" меморандум: підказки для влади

Як виконати "зелений" меморандум: підказки для влади

На кінець року дефіцит платежів перед виробниками ВДЕ сягає 18,8 млрд грн. Де державі взяти ці гроші?
Вівторок, 29 вересня 2020, 08:19
Олександра Гуменюк
директорка Європейсько-українського енергетичного агентства

З 1 серпня 2020 року набрав чинності Закон №810, що був підготовлений на основі Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного між асоціаціями галузі відновлюваної енергетики та Урядом України.

У той же день державний Регулятор (НКРЕКП) прийняв рішення про зниження "зеленого тарифу" згідно з новим вже чинним законом. 

Такий крок зі сторони НКРЕКП був очікуваний, оскільки був прописаний у Меморандумі та Законі. Це потрібно було для того, щоб зменшити фінансове навантаження на ДП "Гарантований покупець" і як один із заходів для стабілізації повних виплат виробникам ВДЕ, які з березня до серпня отримували до 10% від повної суми.

Наразі за минулий місяць виробники ВДЕ отримали 65% від очікуваних виплат "Гарантованого покупця". На жаль, далі ситуація кращою не буде. За прогнозами платежів, в наступні місяці будуть на рівні – близько 55%.

Неповні розрахунки відбуваються через такі причини:

1. Тариф на послугу з передачі електричної енергії, що надає Оператор системи передачі (ОСП) "НЕК "Укренерго" у розмірі 240 грн за МВт-год., недостатній для забезпечення повних поточних розрахунків з виробниками ВДЕ. Цей тариф є одним з основних джерел для виплат за вироблену з ВДЕ електроенергію. За оцінками, він мав би бути на рівні 350-400 грн. МВт-год., щоб забезпечити повні виплати, якщо відсутні додаткові джерела фінансування.

2. Дебіторська заборгованість ОСП та неефективна система спеціальних обов’язків (PSO) та недоліки в поточній структурі ринку електроенергії. Зокрема, ДП "Гарантований покупець" продавав лише близько половини виробленої електроенергії з ВДЕ на Ринку на добу наперед (РДН), а іншу половину на Балансуючому ринку за абсолютно невигідними умовами. Там реалізується електроенергія, що не продається на РДН зі знижкою 45% до ціни РДН та із затримкою розрахунків.

Потенційні джерела покриття дефіциту поточних платежів, який до кінця грудня складе 9,8 млрд грн:

Збільшення тарифу на передачу "Укренерго" — може бути затверджене регулятором

20% співфінансування платежів виробникам ВДЕ з державного бюджету (відповідно до прийнятого Закону №810 у липні 2020 році) — Уряду потрібно буде включити це до державного бюджету на 2021 рік.

Серед іншого, Меморандум передбачає поновлення повних поточних виплат виробникам ВДЕ, починаючи з серпня 2020 року. А також погашення накопичених боргів (22,4 млрд грн) з березня по серпень цього року — 40% від загальної суми боргу до кінця 2020 року та 60% рівними частинами щоквартально протягом 2021 року.

Потенційні джерела покриття боргу перед виробниками ВДЕ за березень-серпень (орієнтовна сума 22,4 млрд грн, а до сплати 40% до кінця 2020 року 9 млрд грн):

Позики державних банків для ОСП (що дозволить ОСП переводити гроші далі ДП "Гарантований покупець");

Облігації, випущені урядом (положення спеціально для цього було додано до Закону 810 у липні) — деталі цього механізму повинні бути розроблені урядом;

Позики міжнародних фінансових установ ОСП – проте на минулому тижні (17 вересня) Верховна Рада відхилила урядовий законопроект, розроблений Мінфіном, щодо надання за рішенням уряду державних гарантій для міжнародного кредитування проектів в сфері електроенергетики. До слова — ЄБРР ця ситуація дуже засмутила.

Без Міністерства фінансів дуже важко розробляти концепції та готувати ініціативи щодо пошуку та залучення коштів для сплати заборгованості перед виробниками електроенергії з ВДЕ.

Тому бажано, щоб ці питання взяло на себе Міністерство фінансів, оскільки воно краще, ніж інші органи державної влади знає про можливості та перепони для управління державними фінансами.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Зелений тариф борги енергетика електроенергія

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