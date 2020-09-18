Дозвіл на зліт у складних умовах

Украина жила почти целиком без авиации долгие годы. Украинские самолеты практически не летали между городами страны, а рейсы заграницу куда чаще обслуживали иностранные компании.

Но в последние годы многое изменилось. Рынок авиаперевозок значительно вырос и стал более конкурентным. От этого выиграли все. Города, бюджеты, бизнес и, главное, — люди получили возможность передвигаться легче и доступнее.

Но 2020 год оказался совершенно непредвиденным для всей мировой авиации. Наиболее сильный удар пришелся на те регионы, где отрасль только начала развиваться.

Форс-мажоры всегда требуют беспрецедентных мер, поэтому так важно, чтобы бизнес и государство сейчас начали действовать совместно.

По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) за 2020 год мировая авиационная отрасль потеряет $84,3 миллиарда.

Гендиректор IATA Александр де Юнак уже назвал нынешний год худшим в истории авиации. Будущий 2021-й, на который мы смотрим с такой надеждой, тоже не безоблачен.

Предполагается, что границы откроются и полеты возобновятся активнее. Однако даже в такой ситуации IATA говорит о потерях почти в $16 миллиардов. Очевидно, что для возвращения на докризисные позиции потребуются годы.

Понимая всю сложность ситуации, правительства по всему миру разрабатывают и внедряют программы поддержки отрасли.

В Украине Президент, члены правительства и депутаты тоже неоднократно подчеркивали необходимость помощи бизнесу в этот тяжелый период, в том числе — важность сохранения авиационной отрасли.

Во-многом, это действительно стратегический вопрос. Однако пока что никакой последовательной стратегии действий в этом направлении нет.

И это серьезная проблема для такого перспективного, но пока неактивного рынка, как Украина.

Да, у нас авиация стала активно развиваться всего несколько лет назад и только к 2019-му смогла начать соперничать с глобальными игроками.

Но сегодня мы рискуем быть отброшенными далеко назад, потому что условия конкуренции перестают быть одинаковыми для всех.

Во всем мире авиакомпании получили два пакета помощи. Во-первых, безвозвратную финансовую помощь, которая необходима для продолжения выплат зарплат, лизинга, аренды офисов для того, чтобы компания просто могла сохранить деятельность.

Во-вторых, большие кредиты под государственные гарантии. В новостях мы все видели суммы поддержки от своих правительств, которые озвучивают авиакомпании других стран.

Wizz Air — почти $800 млн, Lufthansa — €9 млрд, Air France и KLM — €12 млрд. Помимо этого есть субсидии на внутренние перелеты и другие налоговые льготы. В итоге, авиакомпании держатся на плаву, перевозя всего по 20-40 пассажиров на рейсе.

В Украине все не так. Помимо отсутствия прямых дотаций, мы сталкиваемся с запретами на въезд иностранцев, что дополнительно снижает число пассажиров, а также с чрезмерно высокими для отрасли налогами, которые делают полеты внутри страны менее рентабельными, чем за ее пределы.

Украинские авиакомпании сделали все от них зависящее, чтобы справиться с угрозой пандемии и адаптироваться к новым условиям.

Мы в SkyUp первыми в Европе переоборудовали самолеты для грузовых перевозок и настроили систему быстрого реагирования. И самое главное — максимально сохранили рабочие места.

Даже получавшие миллионную поддержку европейские и американские компании проводили масштабные сокращения. SkyUp сделал все возможное, чтобы эти меры не потребовались.

И это значит не только то, что люди продолжают работать, но и то, что бизнес не увеличивает нагрузку на государство, ведь иначе уволенные сотрудники оказались бы на бирже труда, получая пособия.

Тем не менее, шаги со стороны государства необходимы, иначе бизнесу придется переходить к радикальным мерам, а это будет означать уменьшение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и рост безработицы. При этом за полтора года работы SkyUp уже заплатила более 200 млн грн налогов и сборов.

И мы готовы быть ответственным бизнесом и дальше, но для этого должны быть созданы условия.

Первый шаг к выходу из кризиса — детальный план, буквально дорожная карта, понятная всем игрокам отрасли. Нынешняя пандемия — это тот момент, когда нужно объединяться и действовать сообща.

В тяжелых ситуациях украинцы всегда находили нужный вариант действий. Я обращаюсь к представителям бизнеса и правительству: давайте разработаем этот план вместе.

Кризис закончится. Мы должны сохранить рабочие места, бизнесы и то немногое, чего страна достигла за последние годы. От этого зависит будущее целой индустрии, ее возможности роста.

Если мы действительно хотим постепенно интегрироваться в мировую экономику на равных, то терять свой авиабизнес недопустимо. Куда важнее использоваться ситуацию, чтобы набраться сил и стать еще более конкурентоспособными.