Підвищуємо градус. Фонд держмайна оголосив аукціон приватизації Немирівського спиртзаводу

Фонд державного майна України розпочинає масштабну програму з приватизації підприємств спиртової галузі.

І стартуємо ми зі знакового об'єкта — Немирівського спиртового заводу — підприємства, про яке напевно чули навіть ті, хто дуже далекий від виробництва спирту.

Історія підприємства налічує понад 130 років. За цей час завод пережив еволюцію від невеликої гуральні потужністю 100-150 декалітрів на добу, яка переробляла на спирт картопляну сировину від графа Потоцького, до потужного лідера галузі, який виробляє 6800 дал спирту класу "Люкс" на добу.

Спирт Немирівського заводу використовується для виготовлення найкращих сортів лікеро-горілчаної продукції.

Це справді історична подія. Адже вперше за історію Незалежної України — навіть більше — вперше за останні декілька століть — на території країни з'явиться приватний спиртовий завод.

Фактично ми відкриваємо новий прозорий ринок в Україні. Це ринок, на який довго чекали. Ринок, на якому вже заздалегідь сформований як внутрішній попит, так і значний експортний потенціал. Ринок, успіх на якому практично гарантований.

Позбутися середньовічної державної монополії на виробництво спирту намагалися давно, але здійснити це вдалося лише наприкінці 2019 року, коли за ініціативи Президента України був розроблений та ухвалений відповідний закон.

Вже з липня 2020 року в Україні приватні підприємства можуть отримати ліцензію на виробництво спирту.

Але ще цілий рік виробляти і продавати спирт можуть лише державні підприємства — як ті, які ще залишаються у власності держави, так і ті, що будуть продані на прозорих аукціонах.

Таким чином, держава забезпечила найкращі умови для приватизації спиртових заводів, адже купівля заводу в найближчий рік — це єдиний шанс для інвестора розпочати виробництво спирту та продаж раніше за тих, хто збирається будувати власний завод "з нуля".

Можливість стати першим і отримати перевагу на новому перспективному ринку має позитивно вплинути на зростання ціни на заводи. А значить — збільшити надходження до державного бюджету.

В таких умовах ми очікуємо значну конкуренцію інвесторів на аукціонах.

У результаті проведеної демонополізації розпочати виробництво спирту зможуть також аграрні компанії, адже для них це чудовий спосіб переробляти власну сировину, продовжити ланцюг створення доданої вартості.

Зацікавлені в придбанні спиртових виробництв і фармацевти, адже власний завод зможе забезпечити їх сировиною для виробництва ліків та медичних товарів, у тому числі антисептиків, попит на які значно збільшився в умовах пандемії.

Впевнений, що підприємства будуть цікаві і багатопрофільним, портфельним інвесторам, які розгледіли величезний потенціал нового відкритого ринку спирту.

Головне завдання Фонду в цих умовах — забезпечити рівний, відкритий доступ до інформації, а також чесні, конкурентні електронні аукціони.

Для цього ми створили для інвесторів окрему сторінку, присвячену приватизації спиртової галузі.

Окрім загального огляду галузі, тут можна знайти повний перелік підприємств, які будуть виставлені на продаж, з розміткою на мапі. А також посилання на паспорти об'єктів, аукціони по яких будуть оголошені найближчим часом. Наприклад, інформація про Немирівський спиртовий завод розміщена тут.

Перший аукціон з продажу Немирівського заводу відбудеться вже в середині жовтня. Результатом цього буде поява першого в Україні приватного спиртового заводу.

Ми ретельно готуємось до цієї історичної події, адже маємо гарантувати, що продаж відбудеться відкрито, прозоро і з максимальною користю для держави.

До речі, щодо користі. Крім очевидних переваг приватизації у вигляді коштів від продажу заводу, держава отримує цілий набір додаткових переваг.

По-перше, це величезні інвестиції. Технологічно майже кожен спиртовий завод можна запустити в максимально стислі терміни, та їхнє обладнання в багатьох випадках суттєво зношене і додаткова реконструкція та модернізація може відкрити справжній потенціал цих виробництв.

Ми очікуємо, що нові власники вкладатимуть у розвиток виробництва значні кошти, які в рази перевищують вартість продажу.

Будуть створені нові робочі місця, збільшені обсяги виробництва, а отже й надходження в бюджет від акцизу.

При цьому, як не дивно, собівартість виробництва спирту в Україні після приватизації значно зменшиться, оскільки наразі в неї закладаються ще й витрати на підтримання збиткових підприємств.

Зменшення собівартості зробить український спирт більш привабливим для експорту, складаючи конкуренцію, наприклад, польським виробникам. Таким чином, позитивний економічний ефект від приватизації спиртової галузі буде тривати довго і з часом тільки зростати.

Впевнений, що аукціон з продажу Немирівського спиртзаводу увійде в історію. Не буде перебільшенням сказати, що на цю подію чекає вся країна, весь ринок.

А для Фонду держмайна перший аукціон — це ще й показник попиту, підтвердженого грошима.

Орієнтуючись на вартість продажу Немирівського заводу, ми зможемо більш точно оцінити вартість решти спиртових підприємств, які заплановані до продажу.

Така унікальна можливість з’являється раз не декілька століть. Це ваш шанс стати лідером нового перспективного ринку. Ваш шанс увійти в історію, взявши участь у події, за якою буде стежити вся країна.

Запрошуємо усіх на приватизаційні аукціони!