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Як рівність може збільшити прибутки бізнесу

Як рівність може збільшити прибутки бізнесу

Компанії, які впроваджують політики гендерної рівності, мають кращі економічні показники. Як це працює?
П'ятниця, 7 серпня 2020, 13:52
Іванна Савченко
фахівчиня з питань комунікацій SpinUs PR Agency

Нерівність, спровокована стереотипами, які існують в суспільстві. Нам іноді може здаватися, що це не про нашу країну, адже, наприклад, в Україні расові питання, які часто на водять як приклад нерівності, не є вкрай чутливими для нашого суспільства. 

Але невирішеною проблемою залишається нерівність гендерна. І так зручно не помічати цього факту. Але, вдумайтеся, третина жінок вважають, що нерівність статей — це особистий вибір жінок, які обрали для себе таку стратегію поведінки.

40% українців вважають, що чоловік може заборонити або дозволити щось жінці; 30% — впевнені, що жінка повинна йти на компроміс; а 21% респондентів назвали жінку за кермом дорогого автомобілю утриманкою, — такі дані дослідження компанії Ipsos на замовлення Фонду Олени Пінчук.

Чому жінки досі заробляють на 25% менше за чоловіків на аналогічних посадах? За словами роботодавців, жінки самі просять про меншу суму і завжди торгуються, тому "падають в ціні".

Взаємозалежність прибутків-збитків і гендерної рівності в компанії

Тільки 27% відсотків працюючих жінок займають управлінські посади. За даними дослідження Ernst & Young, компанії, які мають в управлінні більше, ніж 25% жінок та впроваджують програми з розвитку гендерної рівності, мають безперечні переваги.

Наприклад, це впливає на збільшення прибутковості — мінімум на 6%, доля ринку вище на 45% та набагато вищі темпи росту на нових ринках — 70%. 

Згідно з матеріалами та дослідженнями, які розглядаються топ-менеджерами під час курсу МBA Единбурзької бізнес-школи "Лідерство: теорія та практика", ради директорів, в яких велика частка жінок, мають кращі показники (2009).

McKinsey Global Institute у 2015 році підрахували, якщо жінки в повній мірі будуть втягнуті в світову економіку, то це до 2025 року дасть приріст глобального ВВП 11% — 12 трлн доларів.

На III Форумі "INTEGRITY IN WHAT WE DO", що нещодавно провела компанія Ferrexpo у партнерстві з платформою міжнародних освітніх програм та сертифікацій House of Knowledge та UNIC, Ірина Рубіс, співвласниця та CEO компанії Biasless, членкиня Ради директорів НГО "Точка опори", дала рецепт як стати відповідальним бізнесом у сфері гендерної рівності та, в результаті, збільшити P&L компанії. 

За її словами, кожен бізнес має підписати The Women's Empowerment Principles (WEP). Це набір принципів для бізнесу, які дозволяють розширити можливості жінки на робочому місці та й в цілому в житті. 

Зрештою, це глобальний договір між ООН та бізнесами для забезпечення стабільного розвитку світу. До таких принципів входять:

  1. Впровадження політики толерантності та рівних можливостей, про які кажуть працівникам, потенційним співробітникам в робочих анкетах та при наймі.
  2. Додаткова підтримка одного з батьків, який вирішив піти у відпустку по догляду за дитиною, але бажає поєднувати догляд з роботою.
  3. Найм більшої кількості жінок на ті посади, які стереотипно вважалися чоловічими.
  4. Впровадження гендерно-врівноваженого рекрутингу та співбесіди. Вимога гендерно-нейтральних слів та зображень.
  5. Сприяння підвищенню обізнаності співробітників щодо питань недискримінації та рівних можливостей. Щорічне проведення тренінгів.
  6. Фіксація та сприяння компаніям, якими володіють жінки, під час закупівель.
  7. Підтримка суспільних кампаній з адвокації та форумів зі справ поваги прав жінок.
  8. Збирання та аналіз даних із випадками дискримінації та вжитих заходів, а також розробка щорічного звіту на цю тему.

Різноманітність в компанії дає показовий результат. Поки дискримінація та нерівність будуть поширені, поки дівчата та жінки цінуються менше, перепрацьовують, їм не доплачують, вони піддаються насиллю в своїх будинках та за межами — потенціал світу не буде реалізований повністю.

Наталія Кривда, академічна директорка програм МBA Единбурзької бізнес-школи в Україні та платформи House of Knowledge, відзначає, що навіть сьогодні соціально-демографічний ландшафт компаній часто демонструє наявність гендерної нерівномірності. 

Варто згадати "скляну стелю" (glass ceiling) — неможливість для жінки піднятися в кар’єрі вище певного рівня.

Існує в компаніях і "скляний обрив" (glass cliff, 2004, Райан Хаслам) –- феномен просування жінок на топ-позиції в періоди кризи, в ситуації спаду чи за відсутності достатніх ресурсів, тобто тоді, коли вірогідність невдачі найбільш висока. 

Після вирівнювання ситуації жінку замінюють іншим топ-менеджером. Gender pay gap – міжгендерний розрив в оплаті – тенденція платити жінкам за ту ж роль та роботу менше, ніж чоловікам. 

Досить часто зустрічаємося з токенізмом, який має декілька значень: і символічна подія чи реформа, що проводиться для видимості; і символічні знаки, жести; і символічне уявлення рівних прав, формальне проведення в життя принципу рівності.

Сучасні теорії лідерства вказують на те, що так, стиль жіночого лідерства відрізняється від чоловічого, але цей стиль аж ніяк не є менш ефективним (Еппельбаум, 2003).

Наприклад, на британській магістерській програмі бізнес-адміністрування Единбурзької бізнес-школи в Україні майже у рівній мірі навчаються і жінки, і чоловіки, які займають топ-позиції в великих міжнародних та локальних компаніях – це є вже одним з індикаторів, що "баланс минулого" змінюється. 

І чоловіки, і жінки мають діяти у відповідності до моральних норм, вчитися одне у одного, доповнювати одне одного, переслідувати економічні, соціальні і моральні цілі з рівними зусиллями і, відповідно, рівним успіхом і винагородами.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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