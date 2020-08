Як рівність може збільшити прибутки бізнесу

Нерівність, спровокована стереотипами, які існують в суспільстві. Нам іноді може здаватися, що це не про нашу країну, адже, наприклад, в Україні расові питання, які часто на водять як приклад нерівності, не є вкрай чутливими для нашого суспільства.

Але невирішеною проблемою залишається нерівність гендерна. І так зручно не помічати цього факту. Але, вдумайтеся, третина жінок вважають, що нерівність статей — це особистий вибір жінок, які обрали для себе таку стратегію поведінки.

40% українців вважають, що чоловік може заборонити або дозволити щось жінці; 30% — впевнені, що жінка повинна йти на компроміс; а 21% респондентів назвали жінку за кермом дорогого автомобілю утриманкою, — такі дані дослідження компанії Ipsos на замовлення Фонду Олени Пінчук.

Чому жінки досі заробляють на 25% менше за чоловіків на аналогічних посадах? За словами роботодавців, жінки самі просять про меншу суму і завжди торгуються, тому "падають в ціні".

Взаємозалежність прибутків-збитків і гендерної рівності в компанії

Тільки 27% відсотків працюючих жінок займають управлінські посади. За даними дослідження Ernst & Young, компанії, які мають в управлінні більше, ніж 25% жінок та впроваджують програми з розвитку гендерної рівності, мають безперечні переваги.

Наприклад, це впливає на збільшення прибутковості — мінімум на 6%, доля ринку вище на 45% та набагато вищі темпи росту на нових ринках — 70%.

Згідно з матеріалами та дослідженнями, які розглядаються топ-менеджерами під час курсу МBA Единбурзької бізнес-школи "Лідерство: теорія та практика", ради директорів, в яких велика частка жінок, мають кращі показники (2009).

McKinsey Global Institute у 2015 році підрахували, якщо жінки в повній мірі будуть втягнуті в світову економіку, то це до 2025 року дасть приріст глобального ВВП 11% — 12 трлн доларів.

На III Форумі "INTEGRITY IN WHAT WE DO", що нещодавно провела компанія Ferrexpo у партнерстві з платформою міжнародних освітніх програм та сертифікацій House of Knowledge та UNIC, Ірина Рубіс, співвласниця та CEO компанії Biasless, членкиня Ради директорів НГО "Точка опори", дала рецепт як стати відповідальним бізнесом у сфері гендерної рівності та, в результаті, збільшити P&L компанії.

За її словами, кожен бізнес має підписати The Women's Empowerment Principles (WEP). Це набір принципів для бізнесу, які дозволяють розширити можливості жінки на робочому місці та й в цілому в житті.

Зрештою, це глобальний договір між ООН та бізнесами для забезпечення стабільного розвитку світу. До таких принципів входять:

Впровадження політики толерантності та рівних можливостей, про які кажуть працівникам, потенційним співробітникам в робочих анкетах та при наймі. Додаткова підтримка одного з батьків, який вирішив піти у відпустку по догляду за дитиною, але бажає поєднувати догляд з роботою. Найм більшої кількості жінок на ті посади, які стереотипно вважалися чоловічими. Впровадження гендерно-врівноваженого рекрутингу та співбесіди. Вимога гендерно-нейтральних слів та зображень. Сприяння підвищенню обізнаності співробітників щодо питань недискримінації та рівних можливостей. Щорічне проведення тренінгів. Фіксація та сприяння компаніям, якими володіють жінки, під час закупівель. Підтримка суспільних кампаній з адвокації та форумів зі справ поваги прав жінок. Збирання та аналіз даних із випадками дискримінації та вжитих заходів, а також розробка щорічного звіту на цю тему.

Різноманітність в компанії дає показовий результат. Поки дискримінація та нерівність будуть поширені, поки дівчата та жінки цінуються менше, перепрацьовують, їм не доплачують, вони піддаються насиллю в своїх будинках та за межами — потенціал світу не буде реалізований повністю.

Наталія Кривда, академічна директорка програм МBA Единбурзької бізнес-школи в Україні та платформи House of Knowledge, відзначає, що навіть сьогодні соціально-демографічний ландшафт компаній часто демонструє наявність гендерної нерівномірності.

Варто згадати "скляну стелю" (glass ceiling) — неможливість для жінки піднятися в кар’єрі вище певного рівня.

Існує в компаніях і "скляний обрив" (glass cliff, 2004, Райан Хаслам) –- феномен просування жінок на топ-позиції в періоди кризи, в ситуації спаду чи за відсутності достатніх ресурсів, тобто тоді, коли вірогідність невдачі найбільш висока.

Після вирівнювання ситуації жінку замінюють іншим топ-менеджером. Gender pay gap – міжгендерний розрив в оплаті – тенденція платити жінкам за ту ж роль та роботу менше, ніж чоловікам.

Досить часто зустрічаємося з токенізмом, який має декілька значень: і символічна подія чи реформа, що проводиться для видимості; і символічні знаки, жести; і символічне уявлення рівних прав, формальне проведення в життя принципу рівності.

Сучасні теорії лідерства вказують на те, що так, стиль жіночого лідерства відрізняється від чоловічого, але цей стиль аж ніяк не є менш ефективним (Еппельбаум, 2003).

Наприклад, на британській магістерській програмі бізнес-адміністрування Единбурзької бізнес-школи в Україні майже у рівній мірі навчаються і жінки, і чоловіки, які займають топ-позиції в великих міжнародних та локальних компаніях – це є вже одним з індикаторів, що "баланс минулого" змінюється.

І чоловіки, і жінки мають діяти у відповідності до моральних норм, вчитися одне у одного, доповнювати одне одного, переслідувати економічні, соціальні і моральні цілі з рівними зусиллями і, відповідно, рівним успіхом і винагородами.