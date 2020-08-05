Навіщо держава лізе в кишені до українців

За результатами дослідження 2019 року міжнародної організації з боротьби з корупцією Transparency International, Україна перебуває на 126 місці зі 180-ти.

Ми набрали лише 30 балів зі 100 можливих.

Такий низький показник пов'язаний з високими ризиками щодо відмивання коштів через незаконну економічну діяльність та корупцію, реалізовані через шахрайство, ухилення від сплати податків, ведення фіктивного підприємництва.

Ухвалення закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" є спробою знизити обіг незаконних коштів, розвиток незаконного бізнесу та злочинну діяльність.

Проте положення закону викликали багато запитань не лише у тих, хто займається бізнесом, щодня проводить фінансові операції на великі суми, а й у людей, які щодня оплачують комунальні послуги, податки, штрафи, отримують заробітну плату, купують та продають нерухомість.

Найпоширеніші питання – що таке фінансовий моніторинг та для чого подавати банку, нотаріусу, адвокату, бухгалтеру, представнику грального бізнесу, лотереї чи казино особисту інформацію, інформацію про свої доходи і їх походження та чекати на проведення чи відхилення певної фінансової операції?

Фінансовий моніторинг – це перевірка, контроль, нагляд за операціями, які здійснює особа, яка звертається за наданням певних послуг у різних сферах.

Підвищена увага до фінансових операцій пов'язана із зростанням у світі випадків терористичних актів, поширенням зброї масового знищення та відмиванням коштів, зароблених незаконним шляхом.

Міжнародне співтовариство вирішило контролювати фінансові операції, вводити певні обмеження та проводити перевірки фінансових операцій громадян усіх країн з різним рівнем та походженням доходів.

Було створено багато міжнародних організацій, які ухвалюють документи зобов'язального характеру для країн-членів таких організацій. Найвпливовішою міжнародною організацією є Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням доходів та фінансуванням тероризму (FATF).

Розроблені цією організацією стандарти повинні бути імплементовані у внутрішнє законодавство країн, які хочуть мати позитивний імідж у світі.

Якщо раніше операції клієнтів перевіряли в основному банки, і всі знали, що потрібно подавати багато документів для відкриття рахунків і проведення операцій, то зараз перелік тих, хто повинен перевіряти клієнтів, розширили.

Тепер встановлювати особу клієнта і походження задіяних у проведенні операцій коштів повинні аудитори, адвокати, нотаріуси, бухгалтери та рієлтори.

Це стосується послуг купівлі-продажу нерухомості або управління майном при фінансуванні будівництва житла, купівлі-продажу суб'єктів господарювання та корпоративних прав, управління коштами та цінними паперами клієнта, відкриття та управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах.

Ця норма також діє при залученні коштів, необхідних для створення юридичних осіб та фондів, забезпечення їх діяльності або управління ними, створенні, забезпеченні діяльності або управлінні юридичними особами, фондами, трастами або іншими подібними правовими утвореннями.

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Потрібно бути готовим до паперової роботи і як наслідок – довшого терміну виконання запиту. Якщо такі суб'єкти не виконають вимог законодавства і не проведуть перевірку, вони будуть змушені сплатити велику суму штрафу.

Спочатку положення закону здаються суцільним втручанням у всі операції людей, пов'язані з фінансами. Проте вам не варто перейматися новими правилами здійснення фінансового моніторингу, наданням документів та перевірками, якщо ви проводите такі неризикові банківські операції.

* Знімаєте кошти з вашого власного рахунку (проте банк має право взяти у вас розписку, на що ви плануєте витратити свої кошти).

* Сплачуєте кредит у сумі до 30 тис грн.

* Переказуєте кошти з метою сплати податків, зборів, платежів, зборів на обов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування, штрафів, комунальних послуг (незалежно від суми).

* Сплачуєте за товари, роботи та послуги (за наявності договору про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, надання кредиту).

* Проводите готівкові перекази в межах України на суму до 5 тис грн. Якщо сума буде більшою, потрібно буде пред'явити документ, що посвідчує особу, або використати банківську картку.

* Ви є пенсіонером, студентом, пересічним громадянином і отримуєте зарплату, стипендію, пенсію на банківську картку, відкриту у банку для цих виплат.

* Здійснюєте підприємницьку діяльність в обсягах, зазначених на момент відкриття рахунків.

* Проводите безготівкові перекази з картки на картку, з рахунку на рахунок (ви та одержувач коштів уже ідентифіковані банками).

У статті 20 закону визначено та зменшено кількість ознак порогових фінансових операцій (операції, при проведенні яких вас однозначно будуть перевіряти і повідомляти про них відповідні державні органи).

До таких належать операції, сума яких перевищує 400 тис грн (у сфері лотерей та азартних ігор – 30 тис грн) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, та мають одну з таких ознак.

* Операції проводяться готівкою (внесення, переказ, отримання коштів).

* Операції за участю політично значущих осіб (публічні особи, політики, члени їх родин, пов'язані з ними особи).

* Здійснення переказу коштів за кордон (особливо до офшорних зон).

* Операції за участю осіб, які мають місце реєстрації в країнах, віднесених до "чорного списку" (тобто не виконують рекомендації FATF).

Також можуть виникати питання до незвичних операцій: операцій на незвично велику суму (оплата дорогої покупки), переказів благодійної допомоги, продажу майна чи нерухомості за ціною, вищою від ринкової.

Насправді закон запроваджує багато процедур, спрямованих на спрощення перевірок цілей фінансових операцій і їх осучаснення, зокрема, запровадження можливості дистанційної ідентифікації через BankID чи через відеозв'язок.

Проте чи готові громадяни до такого контролю, необхідності готувати значну кількість документів та можливого уповільнення термінів проведення операцій?

Сподіваємося, що новостворені механізми будуть сприйняті позитивно, і ми зробимо ефективний внесок у запобігання протидії злочинної діяльності у світі.