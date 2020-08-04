Працює краще, ніж людина

З 1 липня повноцінно запрацювала електронна система управління ризиками при адмініструванні ПДВ, яка автоматично зупиняє реєстрацію ризикових податкових накладних.

По суті, це той самий "антифрод", що вже давно використовують у банках. Система самостійно моніторить всі заявки на реєстрацію податкових накладних, і виявляє ті з них, які відповідають певним критеріям ризиковості.

Метою СМКОР є зменшення шахрайств з повернення ПДВ, і функціонує вона ще з 2017 року.

У 2019 році затверджено Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, і Порядок розгляду скарги щодо рішення про відмову такої реєстрації.

Користувачі ж, тобто платники ПДВ, які з 2015 року користуються системою електронного адміністрування ПДВ (СЕА ПДВ), ще у 2017 критикували СМКОР.

Критикують СМКОР і нині, вказуючи, зокрема, на величезні (5,5 млрд) суми зупиненого ПДВ. Чи дійсно СМКОР означає значні часові затримки для бізнесу, а то й неможливість реєструвати податкові накладні?

Як довго триває розгляд кожної заявки?

Зазвичай, не більше 3-х годин при встановленому законодавством ліміті 5 днів. Єдине, що у вихідні і в робочі після 20:00 не розглядаються – вже наступного дня з 8:00.

Тобто, реальних затримок для ведення справ це не створює, хоча вочевидь систему можна було б вивести на 24/7.

Скільки з заявок отримують статус "ризикових"?

В середньому 0,3-0,6% в місяць від загальної кількості документів, поданих на реєстрацію.

Кожного місяця подається на реєстрацію в СЕА ПДВ до 25 млн документів. Наприклад, за червень поточного року – 23 млн документів.

За минулий, 2019-й, рік на реєстрацію було подано 268 млн документів, з початку цього року – більше 120 млн.

Кількість документів, що надходять протягом однієї доби, може відрізнятися. Максимально за одну добу може надходити до 2,5 млн документів.

Як здійснюється моніторинг?

Операція зупинення реєстрації податкової накладної завжди здійснюється автоматично системою, на підставі критеріїв. У подальшому, працівник-людина приймає рішення щодо:

визнання платника податків таким, що відповідає/не відповідає ознакам ризиковості;

задоволення/відмова у задоволенні скарг на зупинку реєстрації документів;

прийняття/неприйняття таблиць платників податків.

Безпосередньо до здійснення моніторингу залучено близько 200 працівників ДПС, це співрозмірно до, наприклад, кількості поліцейських, залучених до здійснення автофіксації порушень ПДР.

Які можуть бути наслідки зупинення реєстрації?

Визнана ризиковою операцію зупиняється, і заявнику пропонують надати документальне підтвердження реальності проведених операцій.

Зупинення більшості операцій (55-60%) платниками не оскаржується. Решта зупинень, 40-45%, оскаржуються до спеціальної Комісії, і з їх кількості приймається рішення про задоволення скарг приблизно у 50% випадків.

Таким чином, зі 100% заявок, реєстрація яких зупинена, приблизно 75% залишаються заблокованими, а 25% – у подальшому реєструються.

Наприклад, статистика за червень цього року:

Надійшло на реєстрацію: 23 млн документів на загальну суму 121 млрд грн.

Зупинено реєстрацію: 118 тисяч документів на загальну суму 1,3 млрд грн.

Оскаржено зупинку: 43 тис. документів на загальну суму 560 млн грн.

Залишено зупиненими після розгляду скарг: 7 тис. документів на загальну суму 215 млн грн.

Всього залишено зупиненими (разом з тими, зупинка яких не оскаржувалась): 82 тис. документів на загальну суму 900 млн грн.

Популярні сценарії ризиковості

Як правило, аналізується відповідність товарів/послуг, за рахунок яких сформовано податковий кредит платника, товарах/послугах, які такий платник податку реалізує.

Приміром, якщо податковий кредит сформований за рахунок отримання тютюнових виробів, а податкові зобов’язання реєструються з відвантаження зернових, то така операція буде визнана ризиковою і реєстрація податкової накладної – зупинена, а платнику буде запропоновано подати підтверджуючі її документи.

Серед важливих ризиків — брак достатніх трудових ресурсів, відсутність через неподання форми 20-ОПП чи невнесення до неї змін основних засобів, необхідних для виготовлення продукції, чи її перевезення та розміщення.

Також, наявність у ПН кодів УКТ ЗЕД, що підпадають під критерії оцінки ризиків СМКОР. Є і списки "ризикових" платників ПДВ.

Замість висновків

СМКОР заслуговує на критику, ну наприклад: режим роботи не 24/7, людський фактор при розгляді зупинених заявок, комісійний розгляд скарг на самих себе та нестача відкритих даних.

Відповідно, бажано було б відкрити деякі дані для публічного доступу, переглянути логістику процесингу у спосіб, що залучає менше людського фактору; імплементувати до системи рішення штучного інтелекту (АІ, наприклад, і власне якраз детекцію аномалій з врахуванням виловлених спроб фроду); додати прозорості системі оскарження рішень про зупинення реєстрації.

Однак загалом, СМКОР наразі є достатньо сучасною і ефективною системою, яка не подобається найперше нечесним платникам податків, а натомість економить мільярди коштів державного бюджету. Важливо продовжувати розвивати її.