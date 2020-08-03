Next generation по-українськи

Распределили, но не потратили – так выглядит помощь отечественной экономике в условиях кризиса, и на это правительству понадобились последние четыре месяца.

На конец июля из почти 66 миллиардов гривен фонда борьбы с коронавирусом и его последствиями освоено около 15% выделенных средств.

При этом по таким направлениям как закупка аппаратов ИВЛ, закупка оборудования для приемных отделений опорных больниц, ремонт и строительство приемных отделений, повышение надбавок и доплат врачам объём освоенных денег равен нулю.

На этом фоне Министерство внутренних дел выглядят передовиком: не только добились выделения весомой части средств фонда, а и обеспечили доставку этих средств реципиентам.

По МВД кассовые выплаты из фонда превышает 50% от запланированных, аналогичные показатели Министерства охраны здоровья на уровне 1,9%.

Намерение направить 53% ресурсов фонда на строительство дорог, изначально выглядело, как решение подстегнуть совокупный спрос и сократить безработицу.

Теперь же, глядя на цифру в 0,004%, использованных за 4 месяца на эти цели средств, очевидно, что эта программа не рассчитана для нашего поколения.

Как пример из параллельной вселенной в наших условиях представляется новая программа ЕС "Next generation" по поддержке экономик стран членов союза на 750 миллиардов евро.

Тут еще важно напомнить всем нам, что Соединенные Штаты Америки, уже успешно проглотив 2,2 триллиона средств, выделенных в марте, задумываются над следующими 3,3 триллионами по программе с не менее громким названием, чем у европейцев — "Act Heroes".

Украинская прижимистость в сравнении с политикой развитых стран не похожа на разумную и дальновидную стратегию, потому что цена этого выбора – цена человеческих жизней. И это не пафос, а в условиях пандемии — статистическая реальность.

Сравним Украину с Великобританией, страной консервативной, постоянной и вполне подходящей на роль эталона.

Не стоит сосредотачиваться только на исполнителях, есть еще те, кто планируют, поэтому интересно оценить структуры фондов преодоления последствий пандемии по направлениям планируемых затрат.

К тому же в Великобритании средства, выделенные на борьбу с результатами пандемии, уже освоили и даже отчет опубликовали.

Справедливо возразить, что нельзя сравнивать объемы экономики Украины и Великобритании.

Поэтому мы сравним относительные показатели, указывающие долю того или иного направления, определённого государством для помощи своей стране, страдающей от кризиса.

При этом в Великобритании расписывая бюджеты на поддержку граждан, не делят людей на полицейских, врачей и всех остальных.

Эти профессии должны быть обеспечены необходимым, а труд справедливо оплачен, только в Великобритании считают, что это должно происходить всегда, независимо от кризисов и эпидемий.

Тоже самое касается дорог – их финансируют в необходимом объеме не по причине эпидемии, а по причине их износа.

Сравнивая пропорции, видно, где цель спасти бизнес и поддержать безработных, предоставив им 72% от общей запланированной помощи, а где проблему решили закатать в асфальт, отдав большинство ресурсов на дороги.

При этом темпы освоения показывают, что отрасль не готова принять еще дополнительные деньги.

Вероятным сценарием ближайшего будущего может стать "осваивание" средств через закупки строительной техники и скорее всего импортной. Тогда логичен вопрос: чью экономику призван поддерживать отечественный фонд, — Украины или других стран, производителей строительной техники?

Или это согласованный с МВФ план покрытия дефицита бюджета? Они нам кредит, а мы деньги в фонд борьбы с COVID, последние деньги на "Укравтодор", а "Укравтодор" — деньги на производителей дорожной техники.

Бюджету Украины 7 миллиардов импортного НДС на латание дыр, а заинтересованным лицам загрузка производства и прибыль. Правда, дороги в обозримом будущем в этом уравнении отсутствуют.

В завершение, хочется спросить Офис президента, зачем им на 155 человек 41 миллион гривен на средства индивидуальной защиты (10 тыс. дол на человека)?