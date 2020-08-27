Закупівлі для боротьби з COVID-19: підходи потрібно змінювати

У березні державним замовникам дозволили купувати найнеобхідніші товари та послуги для протидії коронавірусу без аукціонів.

Кабінет міністрів затвердив спеціальну постанову, якою визначив перелік таких товарів і послуг, а також процедуру їх придбання.

Такий крок був необхідністю на початку пандемії, коли ніхто не був готовий до раптового спалаху хвороби.

Transparency International Ukraine активно лобіювала спрощення процедури, адже від цього залежало життя людей. Лікарням не довелося чекати місяць, щоб провести аукціон і придбати життєво необхідні ліки, апарати ШВЛ, маски.

Достатньо знайти постачальника, укласти договір та опублікувати його в ProZorro. Згідно з постановою, за потреби це можна зробити за добу. За такою процедурою державні замовники купують вже майже пів року. За цей час у ProZorro провели 50 тис закупівель з очікуваною вартістю майже 6 млрд грн.

Наскільки ефективні коронавірусні закупівлі

Ефективна закупівля – це коли якісний товар купили за максимально низькою ціною, отримали вчасно і в повному обсязі. Із закупівлями щодо COVID-19 виникають питання до кожної складової ефективності. Згадаймо кілька епізодів.

Костюми для лікарів: ціна і якість

Придбання захисних костюмів МОЗ – один з найгучніших скандалів навколо коронавірусних закупівель. Міністерство спочатку доручило придбати захист для медиків ДП "Медичні закупівлі України". ДП проаналізувало ринок та обрало постачальником українську компанію з найвигіднішою пропозицією.

Однак її продукція не задовольнила міністерство, адже не мала відповідних сертифікатів якості. Тоді МОЗ уклало угоду на постачання китайських костюмів з компанією "Меддів", яка любить співпрацювати із структурами з орбіти МВС.

Купили менше костюмів за вищою ціною. Усе тому, що китайські костюми мають міжнародний сертифікат якості. Ми надіслали запит у МОЗ з проханням надати цей сертифікат, однак отримали лише формальну відписку.

ШВЛ, які так і не поставлять

У квітні ми писали про значну кількість скасованих закупівель апаратів ШВЛ. Причини були різні: десь замовник помилився під час проведення процедури, десь угоду скасували за згодою сторін. Одна компанія підписувала договори з державними замовниками, а потім сповіщала їх, що не може поставити товар.

ТОВ "Компанія елдімед" отримало дев'ять замовлень на постачання 15 апаратів ШВЛ, чотири з дев'яти – для Житомира. Договір довелося розірвати, хоча за деякими угодами підрядник навіть отримав оплату.

Типові порушення

Наша регіональна координаторка в межах проєкту з моніторингу медичних закупівель Тетяна Руденко розповідає, що найбільше порушень було на початку епідемії. Це логічно, адже замовники не вміли користуватися процедурою, а закуповувати потрібно було терміново.

Однак час іде, а порушення не зникають. Тетяна знаходить їх у понад чверті закупівель, які аналізує. Часто вони досить типові.

Купують те, чого немає в постанові

Деякі замовники через незнання або навмисно купують за спрощеною процедурою COVID-19 те, чого купувати не можна. Наприклад, КП "Інформатика", яке підпорядковується КМДА, намагалося придбати камери для боротьби з COVID-19 на майже 65 млн грн за прямим договором.

Подібне трапляється не тільки в столиці. В Одесі лікарня закупила меблі, у Дніпрі намагалися зробити ремонт. У меблях і ремонті нема нічого поганого, просто вони не є життєво необхідними. Саме тому їх слід купувати на відкритих торгах і обирати підрядника з найвигіднішою пропозицією.

Завищення цін

На початку пандемії стрибок цін мав раціональне пояснення: в умовах дефіциту постачальники продавали тим, хто швидко заплатить більше грошей.

Ми моніторимо закупівлі засобів індивідуального захисту з початку пандемії. Показова ситуація з масками. Ціни на них підстрибнули в березні і трималися кілька місяців. Деякі замовники були змушені купувати їх по 25-27 грн за штуку.

Це нормально, коли на ринку дефіцит, але зараз будь-хто може купити в аптеці чи супермаркеті маску за 8 грн. Чому ж деякі замовники досі платять 15-20 грн?

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Що можна зробити

Процедура COVID-19 повністю виправдала себе на початку епідемії, але тепер час повертатися до ефективних і контрольованих закупівель. Деякі замовники вже почали проводити конкурентні закупівлі товарів для боротьби з COVID-19.

Зокрема "Укрпошта" провела аукціон, щоб закупити 300 тис багаторазових масок. Очікувана вартість закупівлі – 6,6 млн грн. Водночас найдешевша пропозиція становила 3,5 млн грн. Сподіваємося, що вдасться підписати договір за такою привабливою ціною і заощадити понад 3 млн грн.

Так само вдало проводить тендери ДП "Медичні закупівлі України". У липні воно купило звичайні медичні маски. Переможна цінова пропозиція була на 2 млн грн нижчою, ніж очікувана вартість. Приблизна ціна – 2 грн за штуку.

Така економія – наслідок здорової конкуренції на ринку, яка допоможе ефективніше використовувати кошти. Уже зараз уряд своїм рішенням може зробити закупівлі для боротьби з COVID-19 конкурентними.

Достатньо внести зміни до постанови. Іншим кроком може бути внесення відповідних змін в закон "Про публічні закупівлі".

Ситуація змінюється – потрібно змінювати закупівлі

Ситуація невизначеності та паніки закінчилася. За даними МОЗ, більшість опорних лікарень забезпечена засобами індивідуального захисту на кілька місяців навіть за умови найгіршого сценарію – повної завантаженості. Частину закупівель централізували, їх успішно здійснює ДП "Медичні закупівлі України".

Навіть коли епідеміологічна ситуація буде погіршуватися, у нас є запаси, тому закупівлі можна планувати та проводити заздалегідь, а за їхньою ефективністю повинні стежити контрольні та правоохоронні органи.

Держаудитслужба: чи ефективний контроль

Державна аудиторська служба повинна бути авангардом боротьби за ефективні закупівлі, однак вона приділяє мало уваги коронавірусним закупівлям.

Аудитори пояснюють, що їм бракує повноважень. Зокрема, вони не можуть оперативно реагувати на порушення і приїжджати до замовників з ревізіями, коли хочуть. Вони мають право перевірити одного замовника лише раз на рік.

Ситуацію можна виправити внесенням змін до нормативно-правових актів, але аудитори повинні самі визначити такі закупівлі пріоритетними. Інакше навіть розширення повноважень основного контрольного органу не принесе змін.

На закупівлі товарів та послуг для боротьби з COVID-19 витрачаються колосальні кошти. Дуже важливо, щоб їх використовували ефективно. Майже п'ять місяців безконтрольних закупівель за прямими договорами – це забагато. Пора повертати контроль та ефективність.