Енергетична стратегія України: національний прагматизм без популізму

Мы наблюдаем трансформацию мировой энергетики – переход от устаревшей модели энергетического сектора с доминированием крупных производителей, ископаемого топлива, неэффективных систем управления к новой модели с конкурентной средой и выравниванием возможностей для развития.

Предпочтение отдается повышению энергоэффективности и использованию энергии из возобновляемых источников.

В связи с этим наблюдается устойчивая и последовательная работа мировых элит по предотвращению изменения климата и охране окружающей среды.

Важный этап этих трансформаций – принятие законодательства, в котором фиксируется, что при определении суммы пошлины на тот или иной товар при межстрановой торговле будет иметь значение его карбоновый след.

Для Украины при правильном подходе это шанс стать одним из глобальных игроков – возможность перестроиться и создавать условия для инвестиций. Тогда мы сможем задавать тренды и преуспеть в этой сфере.

Согласно ориентировочному плану по производству электроэнергии до 2035 года, количество кВт/ч из возобновляемых источников ежегодно увеличивается в среднем на 30%, рост гидроэнергетики прогнозируют на уровне 10%, по остальным генерациям производство планируется в среднем на том же уровне.

Следовательно, лидирующая роль отведена возобновляемой энергетике, и шаги для стимулирования развития этого направления будут играть решающую роль в подъеме экономики Украины.

Согласно принятому в 2009 году закону об электроэнергетике, для стимулирования использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) была применена модель дифференцированных (льготных) тарифов для субъектов хозяйствования, которые вырабатывают электроэнергию с ВИЭ.

Этот закон дал мощный толчок к развитию энергетики в Украине.

В апреле 2019 года был принят закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины касательно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

Он регламентировал условия поддержки новых объектов ВИЭ и ввел систему аукционов для производителей электроэнергии из возобновляемых источников, которые на 1 января 2020 года не имели подписанного с ГП "Гарантированный покупатель" prePPA (предварительного договора).

Сейчас в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) работают около 7 тыс МВт ВИЭ, в большинстве – солнечные и ветровые электростанции.

Принятый в июле закон "Об изменениях к некоторым законам Украины по улучшению условий поддержки производителей электроэнергии из альтернативных источников энергии" прежде всего предоставил государственные гарантии защиты иностранных инвестиций в отрасль.

Закон предусматривает снижение тарифов для производителей (в среднем на 15% для СЭС и на 7,5% для ВЭС), что даст возможность сократить долг ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электричества из ВИЭ, который 1 августа 2020 года составлял около 18 млрд грн.

Закон также предусматривает увеличение тарифа на передачу в полтора раза (тариф "Укрэнерго") – с 155,4 грн до 240,23 грн за МВт/ч.

Несмотря на множество спорных вопросов, закон является определенной альтернативой и очередным шагом в правильном направлении. При этом остается неразрешенной технологическая проблема – ограничения на выдачу мощности работающих объектов ВИЭ и недостаточность маневренных мощностей в ОЭС для балансирования генерации стохастической природы.

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Тут основная роль должна быть отведена внедрению системы прогнозирования графика производства электроэнергии из ВИЭ и комплексная работа ГЭС и ГАЭС как эффективных инструментов балансировки.

Считаю нецелесообразным ориентироваться на простые популистские решения, а принять к сведению следующее.



1. Украина должна быть последовательна ко всем типам инвесторов: все изменения законодательства, предусматривающие ухудшение условий, должны быть обоснованы и иметь компенсаторные меры.



2. Следует провести комплекс мероприятий для технологической стабилизации ОЭС, ликвидации предпосылок вытеснения из баланса "дешевых" блоков АЭС и ликвидации технологических ограничений при выдаче мощности ВИЭ.



3. Прекратить порочную практику перекрестного субсидирования – каждый товар должен иметь справедливую цену.



4. Принять парадигму, что "зеленая" индустрия – это актив. Нужно создать вокруг индустрии ВИЭ кластеры производств с высоким процентом местной локализации. Такой вклад в экономику многократно превысит временное субсидирование индустрии ВИЭ до точки достижения ценового паритета.

Остановлюсь на долгосрочных мероприятиях, осуществление которых в недалеком будущем создаст предпосылки для интеграции Украины в сообщество развитых стран на уровне глобального игрока.



1. Ужесточить экологические стандарты (до 1 июля 2021 года с поэтапным вступлением законодательных норм в силу) в части кардинального увеличения сборов за выбросы парниковых газов, а также в части формирования фондов для вывода объектов атомной энергетики из эксплуатации.



2. Выполнить программу синхронного объединения украинской и молдавской энергосистем с ENTSO-E до конца 2024 года. Это предполагает отказ от проектов по строительству вставок постоянного тока и "направленных передач". Все силы должны быть брошены на евроинтеграцию энергосистемы.

3. Выполнить утвержденную программу развития генерирующих мощностей ПАО "Укргидроэнерго", включая достройку 5, 6 и 7 блоков Днестровской ГАЭС, строительство Каневской ГАЭС, Каховской ГЭС-2, каскада ГЭС на верхнем Днестре. Гидроэнергетика – эффективный инструмент балансирования.



4. Силами "Укрзалізниці" реализовать комплексную программу электрификации железных дорог с переводом всего подвижного состава на электротягу, что создаст спрос на электроэнергию ровным графиком.



5. Силами ГП "Укртрансгаз" – оператора ГТС реализовать комплексную программу перевода газокомпрессорных станций газотранспортной системы на электропривод, что создаст спрос на электроэнергию ровным графиком.



6. Принять и реализовать государственную программу по стимулированию перехода страны на электро-, био- и водородный транспорт.



7. Встроиться в европейский тренд по созданию водородной экономики и сделать Украину крупнейшим хабом по экспорту "зеленого" водорода.

Пилотным проектом будет Danube Hydrogen Valley со строительством электролизных заводов, СЭС и ВЭС в юго-западной части Одесской области, с логистикой водорода по Дунаю без использования газотранспортных сетей.



8. Принять и реализовать до 2040 года госпрограмму перехода Украины на водородную экономику с полным переводом ГТС на водород, постепенным замещением электрологистики энергии на водородную логистику, электронакопления и балансирования на водородное и постепенным отказом от централизованной диспетчеризации ОЭС Украины за ненадобностью.

Несмотря на кажущуюся утопичность некоторых указанных мероприятий, есть конкретные разработки их поэтапной реализации. Они позволят "перезагрузить" энергетику – сделать ее современной и технологичной.

За последние десять лет "зеленая" энергетика привлекла около 10 млрд долл инвестиций и вместе с агросектором является лидером по этому показателю. "Зеленая индустрия" должна стать флагманом развития экономики.

Развитие ВИЭ – важный элемент национальной безопасности. Стимулируя рост выработки электроэнергии на внутреннем рынке, мы все дальше уходим от проблемы российского газа как элемента политического шантажа.