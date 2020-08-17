Оренда держмайна: остання перешкода подолана

Запуск прозорої оренди державного та комунального майна — це як довгоочікувана дитина. Нарешті наша "лялечка народилася": уряд на засідання 12 серпня затвердив форми типових договорів, які дають "зелене світло" усьому ринку.

Що ж це за чарівні документи?

Кабінет міністрів затвердив нові форми примірних договорів оренди державного майна. Це була остання перепона на шляху до прозорої оренди.

Перший примірний договір оренди стосується єдиного майнового комплексу державного підприємства, його відокремленого структурного підрозділу, а другий — оренди нерухомого майна, іншого індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності.

Тепер орендодавці можуть оприлюднювати в системі електронних аукціонів Prozorro.Продажі оголошення про передачу в оренду державного та комунального майна.

Крім того, можуть переукладати договори оренди, строк дії яких закінчився і які можуть бути продовжені без аукціонів.

Нові договори, як мінімум, більш деталізовані і повністю покривають усі вимоги, передбачені Порядком та Законом. Вони чітко прописують права і обов‘язки усіх сторін, а це робить відносини орендаря і орендодавця більш прогнозованими і захищеними.

ТОП-3 нововведення:

Балансоутримувач стає повноцінними учасником орендних відносин зі сторони держави і наділяється правами та обов’язками щодо захисту державного майна. Нагадаю, що раніше договір оренди був двостороннім. Запроваджується авансовий платіж і забезпечувальний депозит. Ці суми переможець аукціону має сплатити до державного бюджету, балансоутримувачу і орендодавцю до укладання договору оренди. Вони розглядатимуться як гарантія платоспроможності переможця, а відтак і гарантія забезпечення прав держави Орендар може вимагати дострокового припинення договору , якщо він має докази істотної невідповідності об’єкта оренди заявленій інформації про нього, внаслідок чого орендар не матиме можливості використовувати об’єкт чи приступити до виконання ремонтних робіт.

Отже, усі етапи пройдено. Ми з величезною командою однодумців робили усе можливе, та й неможливе, аби правила гри на ринку оренди державного та комунального майна в Україні були чесними, а сама процедура — зрозумілою, доступною і, що дуже важливо, ефективною.

Система електронних аукціонів "Прозорро.Продажі" технічно вже давно готова до оголошення "орендних" аукціонів.

Тож м’яч на вашій стороні, орендарі та орендодавці!