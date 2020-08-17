"Полювання" на споживачів газу почалося

В наши контакт-центры, региональные офисы и представительства поступает много звонков.

Нас спрашивают, действительно ли рынок газа стал свободным, и могут ли покупатели газа самостоятельно выбирать поставщика.

Да, это так. Мы можем констатировать, что с 1 августа рынок заработал. Это позволяет нам анализировать, кто воспользуется этой возможностью.

Кто захочет свободы

По нашим наблюдениям, есть категория потребителей-новаторов, которым интересно все новое. Они будут первыми, кто захочет пройти этот путь. Мы предполагаем, что таких покупателей будет не менее 1%.

Еще одна категория – это люди, которых утомил некачественный сервис нынешних поставщиков. Мы оцениваем ее размер 15-20%.

Именно эти категории будут активными драйверами изменений в динамике перехода к новым поставщикам. Рынок населения оценивается 12,5 млн домохозяйств, которые ежегодно потребляют не менее 8 млрд куб м газа.

Мы ожидаем, что реформирование рынка позволит людям самостоятельно управлять своим потреблением, закупать газ, используя современные решения, приобретать ресурс на квартал или отопительный сезон.

Реформа стартовала, и мы наблюдаем, как борьба за потребителя обостряется. Крупные игроки используют свои преимущества, чтобы поглотить как можно большую долю рынка.

Статус ПОН для "Нафтогаза" вредит конкуренции

Мы видим, как в последнее решение по конкурсу на выбор "поставщика последней надежды", так называемого ПОН, были заложены неконкурентные преимущества НАК "Нафтогаз Украины".

Она вышла на конкурс и победила в нем с предложением цены потребителю "рынок ноль", то есть стоимость ресурса плюс нулевая наценка поставщика. Предложив нулевую маржу самым сложным клиентам, компания "Нафтогаз" использовала заведомо нерыночные механизмы.

С учетом того, что компания имеет большой административный капитальный ресурс как госактив, а также обладает всем ресурсом газа компании "Укргаздобыча", это позволит ей заполучить максимальную долю рынка.

Мы видим, что для "Нафтогаза" это уже является тактикой. Таким образом, на рынке уже сейчас идет борьба не рыночных, а монопольных инструментов, что чревато появлением очередной монополии, "рожденной" ПОН. Это представляет главный риск для всех участников рынка, включая население.

Конкуренция должна быть честной

В новый сегмент захотят прийти независимые поставщики, и тогда возникнет конкуренция между действующими сбытовыми компаниями и независимыми.

Компании, аффилированные с распределительными компаниями, операторами ГРМ, и сбытовые компании, так называемые газсбыты, могут использовать распределительные сети, чтобы создать искусственные барьеры для перехода своих потребителей к независимым поставщикам.

Призываю всех придерживаться честной конкуренции. От этого выиграют все участники процесса.Основная роль в любом сегменте рынка энергетики отводится регулятору. Будь то электроэнергетика, добывающая отрасль, распределительные сети или рынок газа. Роль регулятора в нем ключевая.

Этот арбитр определяет правила игры, создает условия и заставляет участников играть по этим правилам. Если какой-то участник ведет себя недобросовестно, он незамедлительно должен ответить за свои нарушения.

Получить наказание в виде штрафа, а может, даже лишения лицензии. Такая дисциплина позволит выработать прозрачную и конкурентную работу рынка.

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За что борьба

Как бы ни складывалась ситуация, мы считаем этот сегмент интересным тем, что он непростой и бросает вызов. Вхождение в рынок сложное и дорогое, поэтому мы не ожидаем высокой конкуренции со стороны новых игроков.

Инвестиции в инфраструктуру потребуют десятков миллионов гривень, не все желающие поиграть готовы к таким затратам. Думаю, этот сегмент будет прибыльным. По нашим оценкам, маржинальность не будет превышать 10%.

Насколько успешно смогут работать на этом рынке независимые компании, будет зависеть от того, какие еще особенности "национальной охоты" на потребителя применят локальные игроки: сбытовые компании и "Нафтогаз".

Важно, как будут формироваться цены ресурса у этих компаний. Это покажет, сможем ли мы со своей бизнес-моделью найти доходность и маржинальность, активно развивать продажи и наращивать долю в этом сегменте.