European Green Deal як цивілізаційний вибір

Досягти нульових викидів парникових газів уже за 30 років – головна мета Європейського зеленого курсу (European Green Deal).

Де-факто Європейський зелений курс стає загальною рамкою внутрішньої та зовнішньої політики ЄС, у яку будуть інтегруватися всі сфери: від енергетики до сільського господарства, від наукових досліджень до міжнародної торгівлі.

Таке амбітне завдання європейці реалізуватимуть шляхом переформатування всієї економіки: енергетики, досліджень, популяризації "зелених" технологій.

Замість викопних видів палива вони орієнтуються на відновлювані джерела, розвивають інфраструктуру для електрокарів та водневу енергетику.

Слідувати такому прикладу європейці агітують решту світу, адже лише разом людству вдасться зупинити руйнівні наслідки глобальних змін клімату.

Без парникових газів уже за 30 років… Для більшості українців такі плани звучать як сценарій фантастичного фільму. Утім, це реальність, до якої треба адаптуватися. Інакше ми ризикуємо остаточно відстати від цивілізованого світу.

(Не)вуглецю – "зелене світло"

Як зміни клімату не знають кордонів, так і кліматична політика лише в межах кордонів Євросоюзу має обмежену дієвість. Тому ЄС хоче не лише своїм прикладом демонструвати іншим необхідність дій, а й спонукає їх діяти.

Євросоюз має намір реалізувати принцип "забруднювач платить" на глобальному рівні. Для цього застосують механізм "вуглецевого податку на кордоні". Такий собі фінансовий стимул до цивілізаційного вибору.

Якщо Україна не хоче залишитися на околицях європейської цивілізації і мати проблем з експортом в ЄС, то мусить оперативно реагувати на такі виклики.

Без кардинальних змін, зокрема в енергетиці, Україна не збереже навіть нинішній рівень економічної співпраці з ЄС. Тобто весь наш експорт – зерно, харчові продукти, метал, будматеріали, хімія – стануть неконкурентоздатними.

У наших інтересах уникнути такого сценарію, адже ЄС – один з найбільших торгових партнерів України. Мусимо докласти максимальних зусиль, аби не втратити його. Щоб мати вихід на ринок Євросоюзу, вітчизняному бізнесу доведеться суттєво модернізувати свої виробництва.

Green Deal як стимул

Керувати "зеленими" прагненнями повинні не лише страх, а й стимули. У першу чергу, слід створити прийнятні умови для життя людини, знизивши забруднення повітря, водойм та земель через модернізацію енергетики, промисловості, інфраструктури, житлово-комунальної сфери та й країни загалом.

Автори аналітичного документа "Європейський зелений курс: можливості та загрози для України" вказують: Green Deal може дати поштовх низці вітчизняних галузей. Наприклад, підвищення вимог до екологічності товарів та послуг на ринку ЄС може створити нові ніші для українських виробників.

Наприклад, ми здатні значно розвинути власне органічне виробництво.

Loading...

Альянс чистого водню

Ще один яскравий приклад – виробництво та експорт до ЄС водню, основного палива людської цивілізації в недалекому майбутньому. Як відомо, ЄС визначив Україну своїм пріоритетним партнером у реалізації європейської водневої стратегії та постачанні водню на європейський ринок.

У своїй стратегії Європейська комісія окремо виділяє Україну, враховуючи її природні ресурси, взаємопов'язаність інфраструктури, технологічний розвиток, а також заохочує країну вступити до Альянсу чистого водню.

Шанс залучити інвестиції і технології

У ЄС підтримують "зелені" прагнення українців. Тамтешні фахівці переконані: Україна здатна стати на шлях "зеленого" курсу, отримати значні інвестиції в економіку і перейняти найсучасніші технології, зокрема з виробництва водню.

ЄС не стане кліматично нейтральним без допомоги сусідів та інвестицій у їх декарбонізацію. Вирішальним тут буде інвестиційний клімат. Україна конкуруватиме з Марокко, Єгиптом, Алжиром. Інвестиції прийдуть туди, де буде кращий інвестиційний клімат, тож Україні потрібно пришвидшити реформи.

Завдяки сучасним технологіям і новій цивілізаційній матриці Україна має змогу досягти якомога тіснішої інтеграції з ЄС, стати повноправною і невід'ємною частиною європейської економіки та суспільства. Такі шанси випадають нечасто, тож у наших інтересах – сповна ними скористатися.

У найближчі роки нам доведеться виконати величезний обсяг роботи, який можна порівняти з епохою індустріалізації. Тільки цього разу "нова індустріалізація" повинна піти на користь природі та клімату. Найбільше роботи – в енергетиці, промисловості, ЖКГ і транспортній сфері.

Green Deal дає Україні унікальну можливість для цивілізаційного кроку вперед. Варто лише знайти в собі сили його зробити.