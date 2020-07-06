Про один конфлікт з одним естонським бізнесменом

Я долго думал, выступать ли мне публично по моему бизнес конфликту в ТЦ "Скай Молл". Я раньше избегал такой публичности по нескольким причинам:

А) это никому не интересно, потому что очень похоже на семейный развод, где каждый прав.

Б) спор достаточно сложен и решать его нужно в юридической плоскости и заниматься этим должны судьи.

В) обливать грязью своего партнера, даже если ты с ним в ссоре, некорректно.

И несмотря на то, что об этом конфликте, так или иначе, знает каждый, занимающийся коммерческой недвижимостью, в пиар войну, которую много раз пытался развязать мой оппонент-партнер, я старался не ввязываться.

Но прошло ровно 10 лет, как мы выясняем отношения и мир с тех пор, как и бизнес, категорически изменился.

Скорость передачи информации, интернет изменили подход к бизнесу. Классическая фраза — бизнес любит тишину, уже не актуальна.

Сегодня даже частный бизнес стремится к публичности. Появилось слово "комплайнс", а в компаниях специальные люди и подразделения по "комплайнсу".

Поэтому та или иная информация, соответствующая или не соответствующая действительности, так или иначе оплаченная и поданная пусть даже через желтую прессу или интернет, наносит колоссальный ущерб бизнесу.

И тем не менее, я бы никогда не начал говорить если бы очередная атака, которую затеял мой партнёр, не перешла всякие границы. И морально-этические прежде всего.

Сначала появился пост Фирсова, где Егор пишет о попытке Тедера купить его имя в качестве рупора для информационного вброса.

А что самое интересное, использовать для этого фейковые данные, состряпанные из якобы вскрытой почты аферистами-мошенниками.

Потом пост известного блогера Сергея Иванова с перепостом Сергея Гришина. Там ему предлагают огромный бюджет и медиа план.

Самое занимательное здесь это цели и задачи, которые ставит заказчик. Целью является "стимулирование Президента к лояльному сотрудничеству с НУЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ через политическое давление СМИ", оказать информационное давление на Президента, Генпрокурора, ДБР, необходимость срыва подготовки Второго цифрового форума Украина-Эстония.

Ну и то, что вообще за гранью человеческих отношений, связать страшное убийство 3-х летнего ребёнка депутата Соболева с делом "Скай Молл".

Спасибо большое Егору Фирсова и Сергею Иванову за их отказ участвовать в этом кошмаре.

За публикацию переписки и гражданскую позицию, где Сергей прямо написал, что после этого любого блогера, спичрайтера по этой теме можно обоснованно посылать, бесцеремонно указав направление.

Есть ещё, слава богу, порядочные и принципиальные люди у нас в обществе.

А далее заказчик пошёл по разработанному темнику гениальными людьми в офисе Хиллара Тедера. Это верх цинизма и низости.

И на мой взгляд просто преступление, я не юрист, не знаю есть ли по этому поводу статья в уголовном кодексе.

4.06 некий адвокат Бодров, с далеко не лучшей репутацией, даёт пресс-конференцию и идёт строго по медиа кейсу, благодарно приняв щедрый гонорар из обозначенного бюджета.

Связь "Скай Молл" с Грановским, убийство ребёнка, атака на правоохранительные органы, показывает какую-то фейковую бумажку, называя ее договором между неустановленными сторонами и тому подобный бред.

Далее молчать мне как-то даже неприлично.

Кто такой Хиллар Тедер

Честно говоря, если бы 10 лет назад был институт "комплайнса", то проверку бы он у меня не прошёл и я бы никогда не стал бы иметь с ним дело.

У нас в обществе есть определенное преклонение перед западными инвесторами. Это в нашей ментальности, в сознании каждого советского человека, когда долгие годы мы жили в закрытом от мира советском режиме.

Поэтому, понимая что такой синдром существует и есть в обществе стереотип — западный бизнес транспарентный и чистый, а национальный бизнесмен это спекулянт, коррупционер и рейдер, моя публичная позиция в этом конфликте всегда бы ставилась под сомнение.

Хотя в цивилизованном мире наоборот, в первую очередь лоббируют и защищают национального инвестора и производителя.

В процессе конфликта в стране поменялась третья власть. И при каждой власти Президент Эстонии приезжал отстаивать интересы своих граждан.

Хотя юрисдикция конфликта у нас украинская и кипрская. То есть, по сути, Президента Эстонии волновало состояние офшорной компании, где бенефициары не только граждане Эстонии. Такое себе лоббирование.

Так вот, говоря о Хилларе Тедере должен сказать, что за 10 лет совместной жизни, я знаю его досконально.

Под маской иностранного инвестора скрывается человек с глубоко советским менталитетом и далеко не чистыми помыслами.

Все деньги в 90-е и середины 2000-х он сделал в России, в Питере. Не будем останавливаться на Питере 90-х, все прекрасно знают или помнят, что там происходило.

Имел миноритарную долю с русскими бизнесменами, торгуя машинами и разливая соки и воды. В дальнейшем, продав завод по воде, начали строить сеть гипермаркетов ‘О Кей’ и Хиллар пошёл этим заниматься в Украину.

Кстати, связи с русским бизнесом остались и сейчас, очень тесные и близкие.

Например Хиллар пару лет назад имел проблему в Киеве с известным патриотическим движением С14, c публичными протестами и блокировками офиса, потому что финансирование ТЦ "Район" на Троещине осуществлял российский "Банк Санкт Петербург".

А в СБУ есть уголовное дело по финансированию терроризма, так как Хиллар Тедер имеет торговый центр в Симферополе и управляет им с Украины.

По этому поводу адвокаты получили доступ к документам и мы имеем официальный рапорт СБУ по личной почте Хиллара, где обозначен ряд преступлений, по которым идет следствие и к которым вернёмся позднее.

В конце концов он, как глубоко советский человек, по нашему конфликту обращался и заказывал меня питерскому криминалитету. Все как положено, воспитание 90-х.

Итак, занявшись строительством "Окей", он в 2009 году объявляет банкротство.

Читая его интервью, где он учит украинских бизнесменов, что банкротство это цивилизованный механизм ликвидации бизнеса, принятый во всем мире, он забыл упомянуть, что сам он банкротство провёл, мягко говоря, не цивилизованно.

Пройдя питерскую школу, создал фиктивные кредиторские задолженности перед своими управляемыми компаниями, чтобы контролировать совет кредиторов, а затем продал товар за 5 млн дол. "Ашану", вывел деньги и активы, поставил подконтрольного управляющего банкротством.

Таким образом обманул более 350 украинских производителей и поставщиков товаров, которые давали товар с отсрочкой платежа.

Они стояли на голове, создали общество "Окей кинутых", сайт, обращались в полицию, в посольство Эстонии, сжигали чучело Хиллара, запускали его в космос. Не помогло.

В результате в 2015 году получили 5% обесцененной гривны от своего кредита. Общая задолженность "Окей" перед поставщиками составляла более 20 млн долларов.

Интересно почитать в рапорте СБУ, Хиллар Тедер пишет в почте 10.11.2017 года своему товарищу: "Могу сказать, что украинцы являются чемпионами мира по дуракам и относятся к кочевникам".

Как говорится, добавить нечего. Разве что бусы кочевникам и дуракам не предложил.

Ну вишенка на тортик, чтобы была полная картина по биографии эстонского бизнесмена, западного инвестора.

18.06.2019 Хиллар Тедер Постановлением Харьюского уездного суда в городе Таллин по делу 1-16-10503 был признан виновным в дачи взятки мэру Таллина и получил обвинение суда по ст. 1 § 298 и ст.1 § 402 УК Эстонии как преступление второй степени и о оплате в пользу государства 200 тыс евро.

Украине безусловно нужны инвестиции. Но привлекать ли их от бизнесменов, ненавидящих Украину и людей, судимых за коррупцию в своих странах, это вопрос риторический.

Суть конфликта

В недостроенный торговый центр я вложил деньги в 2009 году. Построили, сдали в аренду, все было мирно и дружно. В дальнейшем возник спор о цене колл опциона и моем выходе из проекта.

Также дружно пошли в суд. И тут надо отметить ключевые вещи в нашем конфликте , о которых Хиллар Тедер никогда не говорит.

Кроме спора о колл опционе и цене, был вопрос о долгах компании. "Скай Молл", владеющая недвижимостью, имела кроме банковских долгов ещё и долг перед кипрской компанией "Филгейт", более 100 млн долларов.

Оформляя мне долю в украинской компании, Хиллар Тедер должен был по нашему договору перевести долг "Филгейт", который он контролировал на 100 процентов, на общую компанию и передать мне в ней 51%.

Так как я очень доверял Хиллару, я не использовал никаких "эскроу" механизмов для переоформления долговых обязательств и ждал, когда он это сам сделает.

Всем понятно, что стоимость недвижимости "Скай Молл", при долге более 100 млн, крайне невелика, если не отрицательна.

Хиллар Тедер, к сожалению, в течении года постоянно обещал это сделать, но потом видимо посчитал меня дураком-кочевником и ничего не переоформил.

Поэтому в дальнейшем мы пошли в суд. Он проиграл арбитраж в Лондоне и Высокий суд в Лондоне, где ему было приказано переоформить долг.

Что делает западный инвестор, получив решение суда? Вы думаете он законопослушно его выполняет? Я тоже так думал, когда шёл в Лондонский арбитраж и верил в английское право.

Но Тедер переписывают долю в компании "Филгейт" на жену своего товарища и говорит, что не может выполнить это решение.

А дальше ещё интереснее. Проиграв суд в Лондоне и не выполнив его приказ, компания "Филгейт" и ее фактический бенефициар Хиллар Тедер в 2013 году обращается с иском в украинский суд с требованием к "Скай Молл" заплатить 100 млн долларов или отдать недвижимость.

И, чтобы выиграть суд по этому совершенно беспредельному иску, он лично подписывает договор с якобы юридической компанией.

Крайне интересный документ. Юридическая компания это офшорная фирма на BVI, которая никогда и никому юридических услуг не оказывала, не оказывает и, сюда по всему, не будет оказывать.

По этому документу, Хиллар обязуется заплатить 200 тыс. долларов за юридические услуги и 15 млн долларов, если эта офшорная фирма выиграет суд и заберёт недвижимость "Скай Молл".

При этом Хиллар Тедер лично подписывает документ и компания "Арикано" платит по этому соглашению аванс 2 млн дол.

Ещё один интересный нюанс , "Арикано" это публичная компания, с листингом на лондонской альтернативной бирже.

Вдумайтесь, публичная компания, собирая деньги с бизнесменов во всем мире, платит на офшор 2 млн дол для осуществления рейдерских действий, по прямому указанию Хиллара, имеющего контроль в этой компании.

То есть деньги, собранные публично, отмываются по подписанной "понятийке" и идут на подкуп судебной украинской системы, потому что, очевидно, подобной сделки не существовало и не может существовать в мировой юридической практике.

Интересно, что Хиллар Тедер потом заявлял, что да, такой документ подписан, но это нормально, это "премия за успех" юристам.

15 миллионов долларов юристам, если заберут недвижимость "Скай Молл", за долг, который тебе не принадлежит!

И это он считает успехом. А "уважаемая" офшорная юридическая фирма, подписавшая этот договор, в ответ на адвокатский запрос сообщила, что такая большая сумма обусловлена очень слабой юридической позицией клиента. Полная чушь, граничащая с преступлением.

Одновременно с этими действиями, Хиллар Тедер подаёт иск на Кипре о ликвидации нашей совместной компании. Задача одна.

Через назначение своего временного администратора получить контроль над активом. Назначают своего управляющего, господина Кристодулу, который должен быть независимым по закону и он меняет менеджмент в Украине по прямым указаниям Хиллара Тедера.

Господин Кристодулу впоследствии был судим в Ларнаке за мошеннические действия, и исходя из информации СМИ, человек с подобным именем был убит на Кипре в ходе уголовных разборок.

В Украине в это же время менеджмент Тедера подаёт на банкротство нашей украинской компании "Днепровская пристань", на которой была оформлена земля.

Целей несколько в этом действии. "Днепровская пристань" была должна "Скай Молл" и для того чтобы лишить ТЦ аренды земли и не платить по долгу, ее отправляют в банкротство, используя подконтрольный менеджмент.

Хиллар Тедер создаёт фиктивные долги перед эстонскими подрядчиками и возместив 5 млн дол. НДС с бюджета выводит деньги на дружескую эстонскую компанию.

Не напоминает ли это историю с банкротством "Окей"? Класс, учитесь. Ещё любопытный факт. Юристы, кто исполняет подобную операцию.

На Кипре это знаменитый рейдерским делами господин Неоклеус, в дальнейшем получивший уголовный срок на Кипре за взяточничество.

В Украине это господин Довбенко, не менее известный смотрящий за Минюстом времён Порошенко, работающий в то время в киевском офисе Неоклеуса.

В дальнейшем Хиллар Тедер проиграл все хозяйственные, административные и гражданские процессы. Не один десяток процессов. Всего 114 судебных решений в Украине, 12 процессов на Кипре, 7 арбитражных решений в Лондоне.

Используя фиктивных поручителей, когда какой нибудь слесарь или укладчик асфальта якобы лично своим, безусловно немалым имуществом, поручался за 100 млн долларов, он арестовывал имущество "Скай Молл" по всей Украине, включая суды Шепетовки и Жмеринки, возбуждал уголовные дела Украине, Кипре, Латвии, пытался влезть в мои споры с другими партнерами по другому бизнесу, включал политический и административный ресурс, пытаясь любыми методами оказать давление.

"Скай Молл" за долги в результате во время кризиса в 2014 году забрали кредиторы и банк, дававший ипотеку.

На протяжении всей этой истории я неоднократно предлагал закончить мировым соглашением и каждый раз, когда мы были близки к этому, он начинал процессы и войну снова.

Иногда мне кажется, что его не волнует бизнес и деньги, его интересуют моя кровь и страдания.

Мое предложение было простое, выкупить вместе у банка долги и объект, продать торговый центр и разделить возможную прибыль.

Последний раз в переговорах с ним, начиная с лета 2018 года, я даже посчитал, что юристы с ним договорились.

Он подтверждал все договорённости, сделали юридические документы. Но после Нового года он отказался от мировой.

Теперь я понимаю почему. Человек захотел посмотреть, чем закончатся президентские выборы. Я небезосновательно считаю, что он вновь надеется использовать административное и политическое давление.

4.04.2020 в анонимном телеграмм-канале под названием "АРМА:Искусство воровать" была выложена переписка адвоката Черноуса с руководством Агентства розыска и менеджмента активов.

В дружеской манере данные господа обсуждают арест "Скай Молл" и розыск моих активов, а адвокат Черноус говорит, что с ДБР он все порешает.

Все бы ничего, только Черноус является сотрудником известного юриста господина Нижнего и не менее известной юридической компании Hilmont, которая декларирует западные ценности и чистоту, а на самом деле занимается коррупцией и "решаловом".

А у адвоката Нижнего, кроме клиента Хиллара Тедера, в клиентах "Квартал-95", о чем он не перестаёт говорить и подчеркивать каждому адвокату, судье и прокурору и на каждом перекрёстке юридического бизнес-сообщества.

Какая ментальная вера в административный ресурс у эстонского бизнесмена. Не меняется человек со временем и жизнь не учит, просто удивительно.

По моему заявлению возбудили очередное уголовное дело.

Кроме того, я готов предоставить все документы и решения судов этой занимательной истории, длиною в жизнь, каждому желающему изучить все в подробностях.

Что точно я приобрёл за эти годы, так это опыт. Старайтесь избегать конфликтов, идите на компромиссы, берегите своё имя. Это важно в современном бизнесе.

Я обращаюсь с публичным призывом к Хиллару Тедеру заключить мировое соглашение. Это я делаю только потому, что устал от грязи, которую он выливает на мое имя, пытаясь сделать из меня рейдера.