Закриття реверсу через Будінце надовго зашкодить Україні та ринку газу

Украинский оператор ГТС на днях объявил, что с 11 августа до 1 октября 2020 закрывает украинско-словацкий трансграничный пункт Будинце на срочный ремонт.

Еще с апреля закрыл другой украинский оператор "Укрэнерго" сечение со Словакией по поставкам электричества.

Таким образом Украина в этом году, в двух стратегических направлениях своей энергетической интеграции с рынком и сетями соседних стран ЕС, на самом деле от них изолируется, или как минимум существенно снижает торговлю и взаимную синхронизацию.

Сразу надо уточнить, что между электросетями и газопроводы есть важная разница.

В электросетях из Украины соединен со Словакией, Венгрией, Румынией и Польшей (ЕС) только Бурштынский остров (часть западной Украины, которая в себя включает три облэнерго Закарпатья, Львовской и Ивано-франковских областей).

И работа энергосистемы самого Бурштынского острова очень специфична.

Но если в Украине в связи с глубоким системным кризисом на энергорынке в этом году можем слышать из разных уровней государства и энергорынка, что одним из главных "лекарств" должно быть полное подключение к электросистеме ЕС, то актуальная ситуация идет в противоположном направлении.

Стратегическая значимость Будинце

Запланированное полное закрытие газового реверса через Будинце вызывает еще больше вопросов.

Будинце после Майдана стали символом успешной газовой борьбы Украины с Россией.

Автор этой колонки лично еще в 2012 году принес в Киев от словацкого оператора "Eustream" предложение, каким образом можно открыть торговлю с газом через, тогда почти забытую и неиспользованную украинско-словацкую приграничную газовую перемычку Ужгород-Будинце-Вояны-Вельке Капушаны.

Уже тогда в Киеве некоторые бизнес-группы понимали и видели существенную разницу в цене российского газа для Украины с одной стороны и физически одинакового, но, из политическо-торговой точки зрения, другого газа на запад от Ужгорода.

Но только после Майдана, и прихода реформного руководства страны и "Нафтогаза" можно было этот газопровод открыть и организовать торговлю в рамках европейских правил и стандартов.

За все время Будинце работали непрерывно. Благодаря совместному усилию обеих операторов довольно резко повысили свою техническую мощность на больше чем 40 млн кубов в сутки, что с большим резервом хватит для полного покрытия годовой потребности Украины в импорте газа.

За все время не было в словацком направлении на Будинце никаких "технических" проблем, которые мы могли наблюдать на других пограничных соединениях.

Это высоко оценивают и газовые трейдеры, которые привыкли в своих долгосрочных стратегиях использовать Будинце как абсолютно надежный пункт для поставок газа в Украину.

Хранение газа зависит от надежной работы операторов ГТС

И эта успешная история стала фундаментом для того, что трейдеры поверили в надежность украинского рынка и его правил, и именно в этом году сделали очередной очень важный шаг не только для развития своего бизнеса, но и для укрепления украинской энергобезопасности и ее интеграции с рынком ЕС.

И начали использовать в больших объемах украинские газохранилища для хранения своего газа в режиме "таможенного склада".

К этому способствовала и ситуация на рынке в Европе, но без этой успешной истории с реверсом газа через Будинце вряд-ли столько европейских трейдеров и в таких объемах бы пошли на хранение газа в Украине.

Здесь надо честно и прямо сказать: это свое хранение страхуют за немалые деньги. По информациям из рынка актуальная страховка достигает сейчас около двух евро за мегаватт газа.

Если учесть, что цены на спотовых рынках этой весной колебались в среднем около 4 – 5 евро, так мы видим, что расходы на страховку для хранения в Украине для европейских трейдеров очень существенные.

Вопросы по закрытию Будинце

Для каждого оператора трейдеры являются клиентом, с которым он должен обращаться так, чтобы ему не создавал дополнительных проблем и расходов, чтобы правила транспортировки были транспарентные и одинаковые для всех трейдеров и что немало важно, чтобы были они заранее объявлены и потом и соблюдены.

Конечно, что всегда могут возникнут аварийные ситуации, которые требуют немедленного решения и это требует и временного "закрытия трубы".

Другими словами: аварийная ситуация требует немедленной остановки или резкого сокращения перекачки на самый короткий срок, буквально на несколько часов или дней.

Другие, особенно большие виды ремонта планируются и согласуются между операторами год заранее и о них знают в начале года и все трейдеры.

Поэтому информация о закрытии участка Будинце-Ужгород, которая внезапно появилась в середине года — тем более на срок 1,5 месяца — является абсолютно неожиданной и не очень понятной.

Если там аварийная ситуация, надо закрыть трубу сразу, и не через два месяца. Срок проверки и возможного ремонта тоже очень не стандартный. Тем более, что этот только несколько километров длинный участок проходит через не сложный ландшафт.

Каждая ситуация особенная и сравнение может-быть не очень справедливым, но при похожих условиях, тем более по середине лета, можно буквально за пару дней даже все трубы полностью поменять.

Участники рынка могут сравнивать и много уже прожили.

В этой ситуации начать аргументацию, что трейдерам надо больше использовать пункт Велке Капушаны на "большом транзитном коридоре", создает дополнительные вопросы к операторам.

Трейдеры понимают, что технически реверс здесь напрямую зависит от объемов перекачки российского газа.

Это создает дополнительные риски и сложности для операторов, которые непосредственно затрагивают и трейдеров.

Тем более, что Будинце работают все это время абсолютно без проблем, не зависимы от "большого транзита", правила транспорта понятны и были до сих пор операторами на год вперед знакомы и выполнены.

Закрытие трубы помешает купить дешевый газ

Если учесть эти физико-технические детали, закрытие Будинце с половины августа на следующих 1,5 месяца для трейдеров как раз абсолютно не выгодно.

Сам "Нафтогаз" несколько раз публично объявил, что ожидает снижения цен на газ на хабах в Европе до минимума в августе – сентябре.

По некоторым прогнозам, в этот период цены на газ в некоторые дни даже могут достичь минусовых значений из-за тотального превышения предложения над спросом и переполнения газохранилищ в Европе.

Такие экстримы мы наблюдали в этом году уже не только на бирже нефти в Северной Америке, но и в торговле с электричеством в Европе, например в Словакии.

Этой ситуацией могут воспользоваться только трейдеры, у которых будут еще свободные денежные средства и главное: доступ к свободным мощностям для хранения.

Не надо быть большим экспертом, чтобы понимать, что единственные свободные мощности для хранения в Европе будут тогда доступны только в Украине.

Использование этого исторического момента и большого конкурентного преимущества газовых хранилищ Украины станет не возможным, поскольку Будинце будут закрытыми.

И Вельке Капушаны вряд-ли будут достойным запасным вариантом.

Просто потому, что при минимальных ценах на хабах, тем более если они вдруг действительно будут отрицательными, "Газпром" в рамках правил своих контрактов резко снизит поставки газа в Европу, или даже на пару дней их остановит полностью.

Украина таким образом кратковременно потеряет дважды: на хранении газа и на возможности получить дополнительно супер дешевый газ из Европы.

Но и в случае, что этот прогноз по ценам не выполнится, трейдеры закрытие Будинце запомнят.

И это отразится долгосрочно на доверии к украинскому рынку и хранению газа.

Выводы трейдера такие: если при таких нестандартных условиях закрывают стратегическую пограничную трубу в середине лета, тоже-самое могут повторить зимой, когда во время пикового потребления нам будет надо срочно взять свой газ из хранилищ в Украине обратно к своим клиентам в Европе.

Энергорынок всегда был очень недоверчивый и осторожный. Прислушивается к обещаниям, внимательно изучает законы, но верит и очень долго и хорошо помнит только то, что на самом деле случилось.

Автор был советником по энергетике премьер-министрa Словакии Иветы Радичовой и член группы советников премьера Украины Владимира Гройсмана.