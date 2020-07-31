Ресурси – для бюджету, а не окремих громадян

Економіку Житомирської області впродовж багатьох років тягнули донизу кілька ганебних явищ. Два з них – незаконний видобуток бурштину та хаотична (і нелегальна) вирубка лісу.

На Житомирщині (як і у Волинській та Рівненській областях) від незаконного видобутку корисних копалин завжди вигравав криміналітет, а програвала держава та її економіка.

Звісно, ніхто з копачів не оплачував потрібну ліцензію і тим більше не перераховував податки. Скажу коротко: станом на кінець липня ми повністю ліквідували незаконний видобуток цього цінного матеріалу.

Як це сталось? Не само собою, звісно. Ще восени минулого року ми створили обласну та районні міжвідомчі робочі групи з протидії незаконному видобутку копалин (profit – скоординовані дії державних органів, які обробляють сигнали про ймовірно незаконний видобуток бурштину).

Водночас примусове виконання забезпечували усі правоохоронні органи області, тому числі, спецпідрозділи нацполіції особливого призначення, оперативні підрозділи поліції та СБУ.

Ці загони відпрацьовували території північних районів області, де розквітнув нелегальний "бурштиновий" бізнес, і документували незаконний видобуток за допомогою квадрокоптерів.

Крім того, на в’їздах у найбільш проблемні райони ми встановили 4 додаткові блокпости, на яких цілодобово несуть службу 20 поліцейських та 20 військовослужбовців Нацгвардії України.

Як крапля камінь точить, так і ці системні зусилля дали свій результат. У 2020 поліцейські зафіксували 3 факти (для порівняння — у 2019 році їх було 23) незаконного видобутку згаданих вище корисних копалин, вилучили чимало інвентарю у правопорушників та затримали два десятка видобувачів.

У підсумку — Житомирська область звільнилась від "бізнесменів", які у варварський спосіб видобували бурштин, і незабаром на платформі Prozorro будуть визначені в рамках відкритого конкурсу на легальні видобувачі. Хто виграє в результаті? Бюджет та мільйони українців, які від нього залежні.

Другою ложкою дьогтю у житомирській діжці меду виявилась незаконна вирубка лісів. Чи потрібно розповідати, що економіка регіону отримувала 0 грн від експлуатації цих ресурсів?

З діяльністю лісових "підприємців" ми боремося так само. Спочатку ми створили 75 мобільних рейдових груп з охорони лісів. Якщо бути точним, до їх складу входило 226 працівників лісової охорони та 61 поліцейський.

Далі — теж сухі, але промовисті цифри: групи провели 8 000 рейдів, під час яких виявили не одну тисячу куб. м. незаконно зрубаної деревини. Економічні збитки держави від цієї кримінальної самодіяльності громадян склали не один десяток мільйонів грн.

Здійснюються заходи з відшкодування заподіяної шкоди і на майно ділків накладено не один арешт.

Чи матимуть ці заходи довготривалий ефект? Залежить від судової гілки влади. У 2020 слідчі відділи ГУНП в Житомирській області зареєстрували 89 кримінальних проваджень за фактами 94 незаконних вирубок дерев різних порід. У вчиненні 5 правопорушень особам правоохоронці оголосили про підозру, 6 проваджень з обвинувальним актом направлені до суду.

Варварський видобуток бурштину та вирубка лісів — огидні види "бізнесу". Я впевнений, що їм не має бути місця в Україні.

Вони, як і нелегальні автозаправки, котрі ми теж успішно ліквідували впродовж цього року, знекровлювали обласний та місцеві бюджети, давали нульові соціальні відрахування й були по-справжньому небезпечними "місцями роботи" для тисяч українців (що їм робити у випадку травм та каліцтв?).

У наших найближчих планах – не тільки системна боротьба з криміналітетом, який не зволікає завдати удар у відповідь, але й створення умов для гідного працевлаштування тих, хто (вимушено?) нелегально рубав ліс чи видобував цінні копалини. Наша мета — мати збалансований, здоровий бюджет Житомирської області.