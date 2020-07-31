З якими проблемами підприємці йдуть до омбудсмена

У другому кварталі Рада бізнес-омбудсмена отримала від підприємців 385 скарг і закрила 297 справ. Серед них скарги на дії правоохоронних органів, податківців, карантинні обмеження та чимало інших питань.

Податкові питання

Уперше за п'ять років діяльності найпоширенішим предметом звернень до Ради бізнес-омбудсмена (17%) стало включення підприємств до списку ризикових платників податків.

Ми отримали 64 скарги з цього приводу, що на третину більше проти першого кварталу 2020 року та в чотири рази більше проти другого кварталу 2019 року.

Разом з тим, кількість оскаржень результатів податкових перевірок у другому кварталі 2020 року зменшилася на 39% проти першого кварталу 2020 року.

Передусім, це стало наслідком мораторію на податкові перевірки, запровадженого з 18 березня по 31 травня 2020 року, щоб підтримати бізнес та допомогти йому впоратися з карантинними обмеженнями.

Уряд встановив мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок, за винятком перевірок, пов'язаних з бюджетним відшкодуванням ПДВ. Таке зниження кількості звернень з ключового предмета звернень значно вплинуло на загальну кількість скарг підприємців у другому кварталі 2020 року.

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Кількість звернень щодо "класичного" блокування податкових накладних, які мали тенденцію до зниження протягом 2019-2020 років, значно зросла: +179% (з 19 до 53) проти попереднього кварталу та +61% (з 33 до 53) проти 2019 року.

Порівняно з першим кварталом 2020 року підприємці направили нам удвічі менше скарг про невиконання податковою судових рішень з реєстрації накладних. Проте кількість таких скарг (21) все ще доволі велика.

Порівняно з першим кварталом 2020 року ми отримали більше звернень щодо електронного адміністрування ПДВ та припинення реєстрації платників ПДВ, але вдвічі менше – стосовно податкових кримінальних справ.

Дії правоохоронних органів

У другому кварталі 2020 року підприємці 48 разів скаржилися на порушення з боку правоохоронців: в абсолютних цифрах це на два кейси менше проти першого кварталу 2020 року. Водночас ми спостерігали збільшення кількості звернень щодо окремих предметів скарг і навіть державних органів.

Хоча загальна кількість скарг на дії Нацполіції зменшилася на 9% (з 32 у першому кварталі 2020 року до 29 у другому кварталі 2020 року), головним чином, через зменшення кількості звернень, пов'язаних з її процесуальними зловживаннями, число скарг на бездіяльність поліції зросло на 25% (з 8 до 10).

Компанії менше скаржилися на дії прокуратури. Зокрема, порівняно з першим кварталом 2020 року ми отримали на третину менше звернень (шість проти дев'яти) щодо процесуальних зловживань цього державного органу.

Навпаки – кількість скарг бізнесу на дії СБУ зросла на 75% проти першого кварталу 2020 року і на 133% – проти другого кварталу 2019 року. Однак в абсолютних цифрах збільшення кількості скарг з цього приводу було не таким значним: з чотирьох до семи та з трьох до семи звернень відповідно.

Скарги щодо карантинних обмежень

У другому кварталі 2020 року ми продовжили отримувати скарги від бізнесу, пов'язані з карантинними обмеженнями в контексті COVID-19.

* Уряд продовжив строк оскарження результатів перевірок до кінця карантину, проте в систему ДПС не були внесені відповідні технічні зміни, тому скарги підприємців відхилялися автоматично.

* Кабмін затвердив право на отримання допомоги з безробіття для ФОП, які не платили єдиний соціальний внесок (2 782 грн за період до чотирьох місяців, коли вони не отримували доходу під час карантину).

Норма стосується ФОП, які є пенсіонерами за віком або особами з інвалідністю. Проте, як повідомила наша скаржниця, ця норма не працювала.

* ФОП, які закрилися на час карантину, зіткнулися з проблемою: до кінця 2020 року вони не зможуть поновити бізнес на спрощених умовах оподаткування.

Це системні проблеми, які стосуються багатьох підприємців. Щоб їх вирішити, необхідно або змінити програмне забезпечення, або розробити інструкції для держслужбовців, або навіть внести зміни до законодавства. Ми взяли скарги в роботу, комунікуємо з держорганами і моніторимо виконання рекомендацій.

З початком пандемії нам вдалося вирішити деякі давні проблеми. Так, два виробники антисептиків, які ще у 2018 році подали заявку на перереєстрацію дезінфекційних засобів, нарешті отримали необхідні документи. За сприяння Ради на полицях з'явився такий важливий в час карантину товар.

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Про Раду бізнес-омбудсмена

Раду бізнес-омбудсмена створили ЄБРР, ОЕСР, провідні українські бізнес-асоціації та уряд України. Організацію фінансують Євросоюз та тринадцять країн через спеціальний мультидонорський рахунок у ЄБРР.

Рада має статус постійного консультативно-дорадчого органу при Кабінеті міністрів, але найближчим часом її планується закріпити законодавчо законом "Про установу бізнес-омбудсмена в Україні".

Рада може проводити розслідування, отримувати від публічних суб'єктів необхідну для розслідувань інформацію, надавати рекомендації, спрямовані на усунення допущених ними порушень законних інтересів бізнесу.

До 29 липня 2020 року Рада розглянула 7 500 скарг і допомогла підприємцям повернути понад 18 млрд грн. Подати скаргу до Ради можна безкоштовно.