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Оренда держмайна: маленький крок, що запустив великий ринок

Оренда держмайна: маленький крок, що запустив великий ринок

Остання перепона для оренди держмайна через електронні аукціони знята.
Четвер, 30 липня 2020, 08:19
Світлана Панаіотіді
заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Ті, хто працюють у державному секторі, добре знають: для втілення реформи недостатньо ухвалити закон.

Більшість навіть найпрогресивніших законів може запрацювати лише після того, як буде схвалена вся відповідна нормативна база.

А це, з урахуванням роботи над кожною постановою чи наказом, може тривати багато місяців.

Ми в Мінекономіки тривалий час працюємо над тим, аби запрацював закон про оренду державного та комунального майна, ухвалений Верховною Радою восени 2019 року.

Недавно нарешті була ухвалена та оприлюднена постанова Кабміну про порядок здійснення оренди державного та комунального майна.

Ця постанова є ключовою та суттєво наближає початок електронних аукціонів з оренди, але навіть її недостатньо, аби ринок нарешті запрацював.

Зараз маємо ще одну вкрай важливу перемогу: 24 липня набув чинності наказ Мінекономіки №1032 "Про затвердження типового договору про проведення електронних аукціонів з передачі майна в оренду між орендодавцем та оператором електронного майданчика".

Це черговий крок до повноцінної реалізації реформи. Тепер орендодавці комунального майна можуть почати процедуру оренди через е-аукціон.

Для цього потрібно: укласти договори з маркетплейсами електронної торгової системи "Прозорро.Продажі", зареєструватися в системі для оголошення аукціонів з оренди, розміщувати лоти з оренди в електронній торговій системі, якщо вже прийняті місцеві примірні договори оренди.

У договорі про проведення електронних аукціонів чітко врегульовані процес співпраці орендодавця з майданчиком та обов'язки майданчиків щодо проведення аукціонів.

З орендодавцями державного майна прогрес трохи повільніший. Вони зможуть почати аукціони після того, як буде затверджено примірний договір оренди державного майна. Його проєкт готує Фонд держмайна, і ми сподіваємося на його ухвалення урядом найближчим часом.

Також для формування повного пакета нормативної бази уряд має ухвалити методику розрахунку орендної плати, яку розробив Фонд державного майна.

Кожен з цих документів вимагає ретельного погодження в органах влади і з нашими стейкхолдерами – тими, хто буде ними користуватися. Адже будь-яка неточність у документах може в майбутньому заблокувати реалізацію реформи.

Реформа оренди державного та комунального майна – яскравий приклад того, яких титанічних зусиль потрібно докладати, аби змінювати країну. Враховуючи обсяг ринку, кількість державних та комунальних гравців на ньому і складність процедур оренди, кожен крок уперед – це велика перемога.

Сподіваюся, незабаром ми з вами будемо радіти не лише появі лотів в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі", а й значному зростанню цін на ці лоти за результатами аукціонів. А отже – і збільшенню доходів державних та комунальних закладів від володіння майном.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
оренда Мінекономіки ФДМ законодавство уряд

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