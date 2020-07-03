СБУ знов плутає, хто вороги України
Більше 26 років займаюся бізнесом, але Служба безпеки України записала мене в фінансисти терористів.
ГПУ та СБУ відкрили проти моїх, щонайменше, 12 компаній кримінальні провадження за статтею "фінансування незаконних збройних угруповань".
І тепер СБУ цікавиться всіма без виключень компаніями, які експлуатують міні-гідроелектростанції, сонячні станції та працюють у сфері поводження з відходами.
Серед цих юридичних осіб є такі, які кредитуються у ЄБРР і проходять першокласний аудит, є іноземні партнери.
Є звичайні українські ТОВ з місцевими партнерами. Вочевидь, проблеми у фірм виникли у зв’язку з моєю активною позицією у відстоюванні інтересів відновлюваної генерації і протидії у розкраданні коштів з традиційної державної генерації.
Іншим варіантом може бути зведення особистих рахунків і використання службового положення чинним очільником СБУ в інтересах його родича і багаторічного бізнес партнера Олександра Бєляєва.
Оскільки офіс Генерального Прокурора офіційно відписав моїм адвокатам та небайдужим народним депутатам, що не бачить підстав для закриття цих фіктивних карних справ, а СБУ ігнорує всі наші звернення, але засипає запитами, виїмками в офісах і у обслуговуючих банках, я прийняв рішення не мовчати.
Власне, COVID-карантин не став перешкодою, а цим джентльменам глибоко байдуже, як ми зараз в ці непрості часи платимо податки, як нам утримувати людей, тому вони в терміновому порядку витребували 6 тисяч сторінок документів, а інакше пообіцяли обшуки.
Власне, я і не сумніваюся, що вони будуть. Розумію також, що таку дивну статтю кримінального кодексу використовують як привід пошукати проблеми у моїх фірмах, але як громадянина України, як патріота, мене глибоко обурює таке формулювання.
Я допомагав українській армії протягом останніх 5 років у війні з нашим зовнішнім російським агресором на Донбасі.
Я ніколи цим не піарився, не вважав це благодійністю, а виключно священним обов’язком кожного громадянина України, підприємця, хто сам зі зброєю в руках не бореться з ворогом, хоча б купувати щось, допомагати.
За ці роки я передав на фронт 15 різних автомобілів, перероблених інкасаторських машин, карет швидкої допомоги, тепловізори, квадрокоптери, прибори нічного бачення, побутові різні речі.
І в мене виникає логічне запитання: якщо запити через те, що я фінансую тероризм, а допомагав та допомагаю я українській армії, то чому мене записують у терористи? Кого вони вважають терористом? Хто тоді наступний?
Є ще одне запитання. А чи не використовує голова Служби безпеки України своє службове становище для особистої помсти та збагачення власної родини?
11 років назад у пана Баканова і його сім’ї був бізнес разом з громадянами Бєляєвим та Лазутіним.
Бізнес, м’яко кажучи, не зовсім чесний. Вони орендували у держави малі гідроелектростанції у Полтавській області, платили за них близько 6 тис. євро орендної плати на рік.
Така низька ціна була результатом фальсифікацій з майном і оцінкою. Ми з партнером ці станції викупили за 370 тис. євро на конкурсі у Фонді держмайна.
Тим самим, сплатили орендну плату державі на 60-70 років наперед, що набагато їй вигідніше. А потім розірвали грабіжницький договір оренди. Можливо, саме через це намагаються звести зі мною рахунки?
Не маю особливих ілюзій, що це дасть якийсь вагомий результат, але прошу взяти до уваги:
- служба безпеки, напевно, зробила копії з sim карт мобільних і намагалася зламати мессенджери та мою поштову скриньку, про що мені на телефон та від системних адміністраторів прийшли повідомлення.
- наркотиків, зброї, дитячої порнографії і що там ще зазвичай підкидають при обшуках, — не маю.
- журналістів люблю, разом з моїм адвокатом та партнером Михайлом Ілляшевим буду готовий співпрацювати. Може і НАБУ зацікавиться?
- називати речі своїми іменами не перестану, рота цим не закриють. Наші фірми ведуть прозору господарську діяльність, сплатили податків минулого року понад 100 млн грн.
- ЗСУ — наша гордість і ледь не єдине надбання за останні 6 років. Якщо комусь і допомагати, то саме їм.
P.S. У мене в офісі живе невеличка червона Kapitalistenscwein. Відображає одночасно і що думає влада насправді про український бізнес, і розмір відповідей на запити правоохоронців.
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