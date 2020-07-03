СБУ знов плутає, хто вороги України

Більше 26 років займаюся бізнесом, але Служба безпеки України записала мене в фінансисти терористів.

ГПУ та СБУ відкрили проти моїх, щонайменше, 12 компаній кримінальні провадження за статтею "фінансування незаконних збройних угруповань".

І тепер СБУ цікавиться всіма без виключень компаніями, які експлуатують міні-гідроелектростанції, сонячні станції та працюють у сфері поводження з відходами.

Серед цих юридичних осіб є такі, які кредитуються у ЄБРР і проходять першокласний аудит, є іноземні партнери.

Є звичайні українські ТОВ з місцевими партнерами. Вочевидь, проблеми у фірм виникли у зв’язку з моєю активною позицією у відстоюванні інтересів відновлюваної генерації і протидії у розкраданні коштів з традиційної державної генерації.

Іншим варіантом може бути зведення особистих рахунків і використання службового положення чинним очільником СБУ в інтересах його родича і багаторічного бізнес партнера Олександра Бєляєва.

Оскільки офіс Генерального Прокурора офіційно відписав моїм адвокатам та небайдужим народним депутатам, що не бачить підстав для закриття цих фіктивних карних справ, а СБУ ігнорує всі наші звернення, але засипає запитами, виїмками в офісах і у обслуговуючих банках, я прийняв рішення не мовчати.

Власне, COVID-карантин не став перешкодою, а цим джентльменам глибоко байдуже, як ми зараз в ці непрості часи платимо податки, як нам утримувати людей, тому вони в терміновому порядку витребували 6 тисяч сторінок документів, а інакше пообіцяли обшуки.

Власне, я і не сумніваюся, що вони будуть. Розумію також, що таку дивну статтю кримінального кодексу використовують як привід пошукати проблеми у моїх фірмах, але як громадянина України, як патріота, мене глибоко обурює таке формулювання.

Я допомагав українській армії протягом останніх 5 років у війні з нашим зовнішнім російським агресором на Донбасі.

Я ніколи цим не піарився, не вважав це благодійністю, а виключно священним обов’язком кожного громадянина України, підприємця, хто сам зі зброєю в руках не бореться з ворогом, хоча б купувати щось, допомагати.

За ці роки я передав на фронт 15 різних автомобілів, перероблених інкасаторських машин, карет швидкої допомоги, тепловізори, квадрокоптери, прибори нічного бачення, побутові різні речі.

І в мене виникає логічне запитання: якщо запити через те, що я фінансую тероризм, а допомагав та допомагаю я українській армії, то чому мене записують у терористи? Кого вони вважають терористом? Хто тоді наступний?

Є ще одне запитання. А чи не використовує голова Служби безпеки України своє службове становище для особистої помсти та збагачення власної родини?

11 років назад у пана Баканова і його сім’ї був бізнес разом з громадянами Бєляєвим та Лазутіним.

Бізнес, м’яко кажучи, не зовсім чесний. Вони орендували у держави малі гідроелектростанції у Полтавській області, платили за них близько 6 тис. євро орендної плати на рік.

Така низька ціна була результатом фальсифікацій з майном і оцінкою. Ми з партнером ці станції викупили за 370 тис. євро на конкурсі у Фонді держмайна.

Тим самим, сплатили орендну плату державі на 60-70 років наперед, що набагато їй вигідніше. А потім розірвали грабіжницький договір оренди. Можливо, саме через це намагаються звести зі мною рахунки?

Не маю особливих ілюзій, що це дасть якийсь вагомий результат, але прошу взяти до уваги:

- служба безпеки, напевно, зробила копії з sim карт мобільних і намагалася зламати мессенджери та мою поштову скриньку, про що мені на телефон та від системних адміністраторів прийшли повідомлення.

- наркотиків, зброї, дитячої порнографії і що там ще зазвичай підкидають при обшуках, — не маю.

- журналістів люблю, разом з моїм адвокатом та партнером Михайлом Ілляшевим буду готовий співпрацювати. Може і НАБУ зацікавиться?

- називати речі своїми іменами не перестану, рота цим не закриють. Наші фірми ведуть прозору господарську діяльність, сплатили податків минулого року понад 100 млн грн.

- ЗСУ — наша гордість і ледь не єдине надбання за останні 6 років. Якщо комусь і допомагати, то саме їм.

P.S. У мене в офісі живе невеличка червона Kapitalistenscwein. Відображає одночасно і що думає влада насправді про український бізнес, і розмір відповідей на запити правоохоронців.