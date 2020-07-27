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Стрес-тест і джекпот

Стрес-тест і джекпот

Чому коронакриза – це шанс вдосконалити бізнес-моделі.
Понеділок, 27 липня 2020, 17:41
Павло Фукс
бізнесмен

У кінці 2019 року політологи, економісти та журналісти, спираючись на причинно-наслідкові зв'язки, пробували зазирнути у 2020-й.

Тоді бачилися різні загрози, які можуть знаменувати рецесію.

Серед них – прихід нового циклу фінансової кризи, що наступає кожні 10-15 років, торгова війна між Вашингтоном і Пекіном, падіння дохідності за довгостроковими казначейськими паперами США відносно короткострокових.

Утім, усі були більш-менш спокійними, ніхто у задзеркаллі чітко не побачив крил чорного лебедя. Однак 2020 рік таки ввійде в історію як рік найгіршої з часів Великої депресії кризи, спричиненої коронавірусом.

Як глибоко впаде світова економіка, чи можна буде уникнути жорстких карантинних обмежень і коли все закінчиться – запитання, на які точної відповіді не дасть ніхто. Однак з певністю можна сказати: у майбутньому бізнеси стануть ще успішнішими, якщо зроблять правильні висновки.

Коронавірус став стрес-тестом, що виявив слабкі місця бізнес-процесів.

Наприклад, перехід на віддалену роботу був ускладнений низьким рівнем диджиталізації. Водночас за допомогою хмарних технологій навіть виробникам фізичних продуктів вдалося перевести на віддалений режим близько третини працівників і таким чином зменшити ризики для здоров'я персоналу.

IT-компанії, де 100% персоналу перейшли на роботу з дому, підозрюю, відкрили інші переваги цифровізації. Приміром, можливість розширити коло потенційних працівників професіоналами, які віддають перевагу роботі з дому.

Крім того, результати багатьох досліджень говорять про збільшення продуктивності й задоволення від роботи після переходу на віддалений режим. Думаю, низка компаній назавжди відмовиться від офлайну.

Деяким фірмам, які відкладали диджиталізацію, довелося форсовано адаптувати ІТ-рішення для своїх внутрішніх та зовнішніх комунікацій. Консервативний менеджмент був змушений полюбити наради у режимі відеоконференцій і навчитися застосовувати платформи для комунікацій.

Тож не дивно, що кількість щоденних користувачів застосунку Microsoft Teams (корпоративна платформа, що об'єднує чат, зустрічі, нотатки та вкладення) зросла з 44 млн до 75 млн осіб у період з квітня по травень 2020 року.

Коронакриза змусила подивитися на бізнес-процеси під іншим кутом і знайти ті ланки, які можна покращити через цифрову трансформацію. Наприклад, переглянути стратегію дистрибуції в бік розширення e-commerce. Так, компанія Microsoft вирішила згорнути фізичні точки продажів і на 100% перейти в онлайн.

Як виявилося, навіть роботу торгових представників можна перевести в онлайн, оптимізувавши транспортні витрати. Бізнес, який цифровізував корпоративні закупівлі та логістику, мав менше клопоту після закриття кордонів.

Коронавірус вкотре актуалізував потребу диверсифікації ланцюгів поставок і став тестом для бізнес-партнерів на надійність та здатність у критичні моменти йти вам назустріч. Коронакриза виявилася шоком, який показав, що в нашому мінливому світі важливо мати запас міцності у вигляді фінансової подушки.

В іншому випадку доводиться згортати проєкти, концентруватися на головних ринках, оптимізувати штат. Ця криза вчить бути гнучким у застосуванні нових підходів, які дозволяють підвищувати продуктивність і скорочувати витрати.

COVID урешті-решт буде подолано. Проте не варто сподіватися, що все буде, як раніше. У посткоронавірусну епоху на ринку залишаться сильні гравці, яких криза змусила пройти стрес-уроки з підвищення ефективності.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
криза карантин бізнес менеджмент

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