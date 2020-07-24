Будівельна експертиза, як один з гарантів безпеки житла та споруд

І все це відбувалось у присутності людей.

Минулого року Дрогобич був у дводенній жалобі за загиблими через обвал під'їзду. А місяць тому в Києві рознесло багатоповерхівку на Позняках. Кажуть, що мешканці скаржились на запах газу….

"Чи безпечна моя оселя?" - таке питання ставить перед собою практично кожен громадянин, але впевненої відповіді немає.

Йдеться, як про застаріле житло, а його з 1 млрд квадратних метрів – 70-80%, до того ж 7,5% взагалі непридатні для проживання. А також про відносно нове, але не обстежене, без належних висновків щодо стану та безпеки.

Нагадаю: приватизація багатоквартирних будинків у 90-х відбувалась "похапцем", люди ставали власниками, але більшість багатоповерхівок не отримали навіть технічних паспортів. Роки йдуть і конструкції та комунікації зношуються.

Чи всі обслуговуючі організації та ОСББ сьогодні переймаються питаннями безпеки будівель? Питання риторичне.

Мало хто знає, що середній вік житлового будинку в Україні – 46 років.

Хтось мені закине: мовляв, подивіться, скільки новобудов, нові оселі ростуть як гриби з початку двохтисячних! Але за статистикою, таких нових – лише 2-3%.

Зазначу, що в Україні завжди будували і будують багатоповерхові житлові будинки конструктивно та надійно, але ахілесовою п’ятою є проблема їх обслуговування. Чим старше споруда – тим пильніше треба її обстежувати й мати індивідуальні рішення для зміцнення й безпеки.

Як представник великої когорти будівельних експертів (а до Національного експертно-будівельного альянсу України залучено дві тисячі першокласних фахівців), хочу звернутись до відповідальних співвласників та обслуговуючих організацій, до простих громадян: не втрачайте час, не ризикуйте, звертайтесь до професійних експертів, які зроблять аудит вашої багатоповерхівки чи приватного будинку.

Впевнений, реальний стан справ одразу покаже, що робити, щоб ваш будинок не тріснув, не обвалився, не злетів у повітря…

Група компаній Win Experts має потужну команду судових будівельних експертів, експертів із будівництва, аудиторів, адвокатів, задіює спеціалізовану техніку та лабораторії для надання кваліфікованих послуг з вирішення будь-яких технічних та економічних спірних питань у будівельній галузі.

Спірні питання при будівництві, реконструкції чи капітальному ремонті, що виникають між замовниками, виконавцями робіт, проектантами та архітекторами, розглядають судові будівельні експерти.

Разом із акредитованими Мінрегіоном експертами визначають порушення технічного та економічного стану ведення будівництва, вирішують спірні питання та є третейським суддею при досудовому врегулюванні суперечок.

Зазначу, що, як і при практичному виконанні робіт при реконструкції будинків, так і при аудиті – за експертним висновком треба звертатись до перевірених й рейтингових організацій.

Нажаль, як і у інших сферах, у будівельній експертизі є свої "сірі" - вони ставлять підпис під проєктами, що попередники повернули на доопрацювання, але про безпеку при цьому не дбають.

З радянського минулого вириватись у європейські реалії непросто. І це стосується інфраструктури також. Однак зауважу, що в європейських країнах експертиза має набагато більше прав, а також обов’язків, ніж нині в Україні. Це стосується, як житла, так і об’єктів підвищеної небезпеки.