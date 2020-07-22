Переваги нового закону про медіацію для бізнесу

15 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні підготовлений Мін'юстом проєкт закону №3504 "Про медіацію".

Документ на законодавчому рівні закріплює можливість проведення процедури медіації – добровільного позасудового врегулювання конфлікту (спору) шляхом переговорів між його сторонами за допомогою медіатора.

Очікується, що восени закон ухвалять і в другому читанні.

Першопричиною розвитку медіації в багатьох країнах світу була перевантаженість судової системи.

Ця проблема актуальна і в Україні: наші суди потерпають від надмірної кількості справ і "системного" намагання їх "несистемно" реформувати.

Через перевантаженість судів перше засідання може відбутися через пів року після подання заяви. Крім того, карантинні обмеження містили значну кількість конфліктів, які вилилися в низку нових судових позовів.

Наразі український бізнес як ніколи цінує час, добросовісне бізнес-співробітництво та незалежність від органів влади, у тому числі судової.

Новий законопроєкт передбачає, що процедура медіації застосовуватиметься у будь-яких конфліктах (між бізнесами та фізособами), які виникають з цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносин, а також у кримінальних провадженнях при укладенні угод про примирення сторін.

Медіація може бути застосована для вирішення будь-якого спору, навіть тоді, коли справа щодо розв'язання спору вже перебуває в суді.

На які запити бізнесу під час вирішення конфліктів відповідає медіація?

1. Врахування інтересів усіх сторін конфлікту.

Бізнес завжди зацікавлений вирішувати суперечки з урахуванням своїх інтересів, але жоден суд або арбітраж ніколи не врахує інтереси всіх сторін. За допомогою медіації сторони вирішують конфлікти, досягаючи компромісу.

Взаємні інтереси відіграють вирішальну роль. Найчастіше інтереси учасників конфлікту представляють юристи, відстоюючи заявлену позицію в суді.

Медіація змінює роль адвокатів з представників у змагальному процесі на юридичних консультантів і посередників у процесі медіації. Відповідно, кваліфікована юридична допомога тут теж буде незамінна. Медіація допомагає знайти спільну мову та взаємовигідне рішення всім зацікавленим сторонам.



2. Мінімізація збитків та раціональне використання ресурсів.

Шкода, завдана бізнесу пандемією коронавірусу, посилюється необхідністю переспрямування фінансових та людських ресурсів на затяжні судові спори. При цьому арбітраж та суди з новими розмірами судових зборів – дороге задоволення, а бізнес при вирішенні спорів зацікавлений економити.

У разі успішного проведення медіації в спорі, який є предметом розгляду суду, відповідній стороні судового провадження суд поверне 60% сплаченого судового збору. Крім економії коштів, медіація допомагає економити час.

Медіація може бути організована протягом кількох тижнів і завершена протягом одного-двох днів, тому вона пов'язана з меншими витратами, ніж судовий розгляд або арбітраж. Розв'язання конфлікту шляхом медіації усуває причини спору, що дозволяє ефективніше використовувати ресурси компанії.

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3. Наявність вибору та контроль над процесом.

Медіація – єдиний процес, де ви можете посісти центральне місце в процедурі. Ви зможете сказати все, що вважаєте важливим. Це процес, у якому ви маєте шанс зрозуміти точку зору протилежної сторони, що дозволить обом поліпшити взаєморозуміння, досягти спільної угоди, відновити відносини з партнерами.

У медіації для бізнесу немає ризику і невизначеності. Тут діють принципи добровільної участі сторін та самостійного керування процесом. Сторони організовують його на свій розсуд і можуть припинити в будь-який час.



4. Збереження конфіденційності та репутації.

Медіація – це конфіденційний процес: те, що обговорювалося чи узгоджувалося в приватному порядку, не може бути передано третій стороні без згоди сторін.

Якщо медіація не приводить до угоди, сторони можуть перейти до арбітражу або судового розгляду. Однак те, що відбувалося в процесі медіації, залишається конфіденційним і не буде використане в арбітражі або суді.

Більшість компаній, які пройшли медіацію, повідомляють про високий рівень задоволення результатами, оскільки медіація забезпечує приватне та конфіденційне середовище для вивчення варіантів вирішення конфлікту, не створюючи негативного інформаційного впливу на компанію на ринку.

Запроваджуючи медіацію, Україна стимулює розвиток культури ефективного вирішення спорів. Загальновизнані західними компаніями інструменти медіації економлять людські та фінансові ресурси і дозволяють зосередитися, наприклад, на подоланні наслідків кризи, спричиненої коронавірусом.