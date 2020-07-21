Особливості національного планування в умовах коронакризи

Что нужно делать, когда в мире объявляют невиданных масштабов пандемию и начало жесточайшего глобального экономического кризиса?

Мировые индексы валятся, масштаб угрозы неясен, новый враг невидим, ученые прогнозируют миллионы жертв и вспоминают "испанку-1920".

И это в нагрузку к украинскому контексту: падению промышленного производства, миллиардным долгам в украинской энергетике, буксующей медицинской реформе и двум миллионам заробитчан на границах, готовящихся сформировать армию безработных внутри страны.

Идеальный шторм раз в сто лет

Нужно действовать. Как один из инструментов для анализа и реагирования на заре пандемии появился Центр економічного відновлення (ЦЕВ), инициированный на встрече президента с бизнесом.

ЦЕВ в сотрудничестве с другими аналитическими центрами участвовал в разработке экстренных "антиковидовских" мер и внедрении концепции "адаптивного карантина", позволяющего вводить ограничения в отдельных областях и населенных пунктах, исходя из критериев риска.

Параллельно шла работа с привлечением бизнеса и экспертов по наработке предложений для комплексной "Программы стимулирования экономики".

В своем кругу мы назвали этот документ "аптечкой", "временным пластырем" для экономики. Программу не стоит воспринимать как долгосрочную стратегию – более 70% мер должны быть реализованы в первый год ее действия.

Реформы как реакция на кризис

Украина с ее существенным дефицитом бюджета и зависимостью от кредиторов не может себе позволить путь ЕС или США, которые выделили миллиарды на поддержку бизнеса из имеющегося запаса прочности.

Бесконтрольная эмиссия в среднесрочной перспективе привела бы к инфляции, падению доходов населения и глубокому политическому кризису.

Поэтому изначально было понимание, что лучшим фундаментом для восстановления экономики станет проведение масштабных изменений, связанных с либерализацией регулирования, облегчением доступа к финансам, созданием стимулов для развития МСБ и промышленности.

Реализация важных мер во всех секторах экономики, которые годами не реализовывались. Ведь когда, как не в кризис, принимать смелые решения?

В результате Кабмин поддержал 84% предложений, поданных центром в программу стимулирования экономики. Это более 170 мер, наработанных совместно с бизнесом, аналитическими центрами, экспертным сообществом.

Витамины и болеутоляющие

Важнейшим условием для безопасного перезапуска экономики стали адаптивный карантин, готовность медицинской системы, четкая система критериев и правил работы для различных отраслей.

Программа по сохранению рабочих мест обеспечила выплаты 312 тыс работников (частичная занятость), а центры занятости трудоустроили 174 тыс человек с начала карантина. Цель – создание условий для трудоустройства не менее 500 тыс человек за счет наращивания госзаказов, создания рабочих мест в бюджетном секторе и в МСБ, в том числе за счет кредитования.

Существенно доработанная новым Кабмином программа кредитования "5-7-9%" стала давать результат и нарастила объем кредитования МСБ в стране в феврале-июле на 70%. Если за первые три месяца ее работы было подписано около 400 договоров, то за четвертый и пятый месяцы – более 600, а число банков-партнеров увеличилось с трех до шестнадцати.

Каждый шестой обратившийся бизнес уже получает финансирование (19%), 50% дел находятся на рассмотрении в банках, отказы получили 31%. В августе ожидается запуск Минфином портфельных гарантий, что означает радикальное снижение требований к бизнесу по объему залогов (20% вместо 100%).

Однако МСБ нужны не только финансы. Для консультационной поддержки, образования, эффективной реализации донорских программ идет разворачивание сети офлайн- и онлайн-центров поддержки, создание Агентства по вопросам развития МСБ, либерализация подходов к фискализации и внедрение программного РРО в смартфоне.

Для отечественных производителей заложили активизацию торговой дипломатии и защиту от недобросовестной конкуренции, развитие индустриальных парков, наращивание мощностей Офиса продвижения экспорта, запуск Экспортно-кредитного агентства, внедрение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль, снижение затрат на транспорт и логистику за счет реформ в транспортной отрасли.

Для аграрного производства утверждены меры по развитию фермерства, органического земледелия, аквакультуры, рыбной промышленности.

Для ликвидации последствий глубокого кризиса в энергетике в программу заложено дальнейшее развитие рынков электроэнергии и газа, урегулирование задолженностей между участниками рынка, пересмотр "зеленого" тарифа, стимулирование модернизации изношенных на 86% электросетей. Значительная часть этих мер уже реализована правительством.

В программу вошли меры для отрасли информационно-коммуникационных услуг, сферы услуг и большой раздел по разумному регулированию.

Среди них – мораторий на повышение налогов и сборов в 2021 году, уменьшение стоимости нестандартного подключения, снижение затрат на закупку производственного оборудования, освобождение от плановых проверок новых ММП на три года, ликвидация бюрократических пережитков в бухгалтерском учете, автоматическое продление сроков действия лицензий, создание единой службы финансовых расследований и ликвидация оставшихся отделов экономических расследований в других органах.

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Право на изменения

Скептики могут возразить, что принятие программ в Украине не гарантирует их выполнения. Но даже они согласятся, что закрепление этих мероприятий в программах позволяет чиновникам законно реализовывать принятые меры, а гражданскому обществу – отслеживать реализацию важных изменений.

На днях Кабмин отчитался по итогам первого месяца реализации программы стимулирования. Такие отчеты будут ежеквартальными, чтобы и бизнес, и эксперты видели, что из их предложений пошло в работу.

Следующие задачи нашего центра – помощь в имплементации принятых программ и разработка средне- и долгосрочного видения развития экономики вместе с экспертным сообществом, бизнесом и аналитическими центрами.

Наша миссия – концентрировать интеллектуальный ресурс на решении самых сложных задач. Развитие украинской экономики точно входит в их число.