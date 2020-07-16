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Президент обрав шлях залежного Нацбанку

Президент обрав шлях залежного Нацбанку

Чому після призначення нового глави Нацбанку політика регулятора зміниться. (рос)
Четвер, 16 липня 2020, 12:33
Сергій Фурса
інвестиційний банкір

Волшебный пендель от МВФ, который одновременно попытался быть дипломатичным и жестким, не помог. Президент избрал путь зависимого Национального банка.

Из трех вариантов, плохого, ужасного и смешного, президент выбрал самый лучший. Так что теоретически, можем и порадоваться. 

Это как на выборах мэра Киева сейчас устроили такое фрик-шоу, со всякими Дубинскими, Добкиными, Тищенками — Верещуками и Пальчевскими, что Кличко на их фоне смотрится беспроигрышно и безальтернативно. 

Так и при выборе главы НБУ.

Когда у вас есть ужасный Данилишин, сочетающий в себе качества сумасшедшего профессора и человека Коломойского, и смешной Круглик, просидевший пару лет без работы после того, как его уволили из НБУ за профнепригодность и теперь движимый группой Левочкина-Фирташа сразу в кресло главного, глава "Укргазбанка", тихий и непубличный профессионал,  выглядит выигрышно.

Вопрос только в том, почему у нас был именно такой выбор. Никто ведь не сомневается, что фамилии Гуриева или Городниченко были внесены для проформы и никто серьезно их назначать не собирался? 

Такой плохой выбор у нас был по воле президента. Это был его шорт-лист. Шорт-лист плохих вариантов.

И возник он потому, потому что президент Зеленский лично заставил уйти в отставку Смолия. Разрушая независимость Нацбанка. Последнего профессионального института, хорошо сделавшего свою работу. В результате чего мы даже не заметили кризиса в финансовой системе.

В чем проблема нового главы НБУ

Основная проблема с Кириллом Шевченко не лично в нем. Это не вопрос персоналий. 

Основная – то, что он очевидно будет зависимым кандидатом. А значит политика НБУ изменится. Значит хотелки офиса президента будут в приоритете. 

Это и дешевые кредиты, которые выдают своим и которые никто никогда не возвращает. Это и "продуктивная" эмиссия. И "понятный" курс. Все это закончится плохо. 

Не сейчас. Не сразу. Экономика Украины будет как лягушка, которую не бросают в кипяток, а варят на медленном огне. 

И потом мы увидим и стандартную девальвацию и привычно высокую инфляцию. Нацбанк будет решать проблемы Минфина с бюджетом и президента с рейтингом.

Может ли он стать независимым? Вряд ли. Мы говорим о человеке, 10 лет возглавляющем госбанк в Украине. Человека, который был советником Юлии Тимошенко еще 10 лет назад. 

Такие люди знают толк в аппаратной игре. И понимают, когда надо слушаться начальника. И знают, что это важнее, чем проводить политику, результаты который не очевидны, а плюсы мы увидим не скоро. 

А судьба Смолия будет ориентиром. Что случается, когда ты делаешь не так, как хочет Первый.

Мог ли президент осознать, что он сделал, уволив Смолия, и сохранить независимость НБУ? Президент Зеленский, вряд ли. Любой другой президент, теоретически, да.

Особенно после разговора с МВФ. Можно было понять, что происходит, как сильно ударило по доверию кредиторов и инвесторов отставка Смолия, и попытаться назначить человека, макроэкономиста, в независимость которого можно было бы поверить. 

Но тут вопрос, эго президента против экономики страны. Эго, как мы видим, всегда побеждает. И Зеленский выбирает себе второго Шмыгаля.

Плюсы Кирилла Шевченко

Есть ли плюсы у Кирилла Шевченко? Во-первых, его активно мочит группа Коломойского. Учитывая ситуацию с "Приватбанком" и тот факт, что группа Коломойского стояла у истоков отставки Смолия, это не может не радовать. 

Не удивительно, что параллельно запустился Конституционный Суд с делом о конституционности антиколомойского закона. 

Во-многом это связано с тем, что у Коломойского был свой фаворит – Данилишин. И есть риск, что немного спустя он попытается договорится с новым главой НБУ.

Во-вторых, он действительно профессиональный банкир и в условиях, когда настоящего профессионала тяжело убедить играть в игры с президентом, привлечение хоть кого-то не из квартала уже может радовать. 

Правда, когда ты 10 лет возглавляешь государственный банк, то становишься человеком с неоднозначной репутацией.

Ну и в третьих, многие иностранные инвесторы знают футболиста Шевченко и им будет не трудно запомнить фамилию главы НБУ. Главное, чтобы не начали путать. В Украине в нынешние времена можно было бы увидеть и Андрея Шевченко во главе НБУ. В конце концов, со сборной то у него получается.

Что теперь будет с нашим сотрудничеством с МВФ. Будет пауза. Вряд ли МВФ скажет "да пошли вы", хоть риторика последнего звонка была и очень жесткой. Но доверие потеряно окончательно. 

И пока МВФ не убедится, что политика НБУ осталась прежней, никаких траншей не будет. А значит не будет ни денег Мирового Банка, ни денег ЕС. 

А если ожидания зависимого кандидата окажутся верными, то политика изменится, МВФ будет стоять в стороне и мы плавно покатимся по пути Януковича 2012-13 гг. Но об этом мы подумаем уже позже.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
НБУ Нацбанк Зеленський Верховна рада

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