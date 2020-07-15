3 місяці епідемії: досвід міжнародного закупівельника

Вже зараз можна впевнено сказати, що ситуація з міжнародним ланцюжком постачань – найхаотичніша за останні сорок років, адже попередні спалахи епідемій зачіпали набагато меншу кількість країн.

Проблема насправді є глобальною: кожна країна бореться за поставки одних і тих самих товарів, кількість яких сильно обмежена через великий попит: засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), тест-системи та реагенти, лабораторне обладнання, обладнання для палат інтенсивної терапії, апарати для штучної вентиляції легень, кисневі концентратори, медичні препарати тощо.

Досвід закупівельника в період пандемії

Ми допомагаємо боротись з COVID-19 у 45 країнах світу, забезпечуючи широкий спектр послуг з постачання необхідних товарів.

Постачаємо все необхідне для боротьби з COVID-19 вже більше трьох місяців, і за цей час зіткнулися з низкою проблем та викликів, досвідом подолання яких хочемо поділитись.

Варто сказати, що існує багато видів товарів із однаковою назвою, тож технічні характеристики та вимоги до будь-якого товару мають бути точно вказані.

Наприклад, зараз у продажу є безліч різних захисних масок, але не всі вони забезпечують однаковий захист.

Тестові набори також бувають різних видів і повинні відповідати можливостям лабораторії. Для традиційної ПЛР-системи підходять певні набори та реагенти.

Неправильно вказані характеристики можуть призвести до некоректних результатів тестування.

На цьому ринку продавець завжди знаходиться у виграшній позиції, адже попит повністю перевищує обсяг пропозиції.

Тому більшість з них вимагають передоплату у повному обсязі, аби лише поставити у свою виробничу чергу.

Ми пишаємось, що для Міністерства охорони здоров’я України, в результаті надскладних переговорів із постачальниками, нам вдалось закупити абсолютно всі позиції без передоплати.

Варто зазначити, що невеликі замовлення зазвичай відсуваються в кінець черги, якщо взагалі не відміняються.

Щоб наші клієнти могли своєчасно їх отримати, ми об’єднуємо ці замовлення в єдиний пул, збільшуючи їх обсяг і, відповідно, рухаючись вперед у черзі.

Закупівельні ціни на товари в умовах великого попиту почали зростати вже через 2-3 дні після оголошення пандемії.

Приміром, нітрилові рукавиці лише за останній місяць подорожчали в чотири рази через глобальний дефіцит цього матеріалу. Такі нюанси необхідно враховувати та швидко приймати рішення.

Багато країн отримали ЗІЗ низької якості або невідповідні тестові набори. Саме тому ми завжди орієнтуємось на технічні характеристики та рекомендації, сформульовані у ВООЗ та Британському інституті стандартів.

Ми перевіряємо наших постачальників і фабрики на якість продукції, наявність необхідних ліцензій та стандартів якості.

Також проводимо ретельну фінансову перевірку всіх, з ким маємо справу, аби переконатись, що вони зможуть дотримуватись умов контракту.

Перед відправкою кожен товар проходить остаточний огляд та тестування. За останні три місяці ми встановили довірчі відносини з широким колом виробників та постачальників у всьому світі.

Це дало нам можливість вибудувати надійний ланцюжок постачань та забезпечувати наших клієнтів необхідними товарами за вигідними цінами.

Останньою важливою проблемою, про яку варто задати, є логістика. Коли кордони більшості країн закриті, а комерційні літаки не можуть перевозити товари, робота Crown Agents, як і будь-якого глобального закупівельника, суттєво ускладнюється.

Наша команда з експедиторського обслуговування повідомила, що з моменту оголошення пандемії кількість авіаперевезень, особливо з Китаю, збільшилась втричі.

Великий обсяг постачань з КНР спричиняє затримки в їхніх аеропортах. Нашим співробітникам доводилось самостійно контролювати процес, аби гарантувати, що вантаж буде відправлено без затримки.

На щастя, вони знають всі нюанси роботи митної служби та вміють швидко вирішувати проблеми.

Що можуть зробити уряди країн

Це не криза системи охорони здоров'я. Це криза суспільна, яка потребує своєчасної реакції урядів, що повинні бути максимально підготовленим до будь-яких викликів.

Кожного медичного працівника, котрий має прямий контакт із пацієнтами, необхідно забезпечити достатньою кількістю ЗІЗ (з запасом на 6 тижнів), а самих хворих – достатньою кількістю місць в ізольованих палатах інтенсивної терапії.

Якщо в країні такої можливості немає, уряд повинен звернутись до зовнішніх партнерів по допомогу.

Також варто розробити стратегію виявлення випадків зараження та план допомоги пацієнтам з груп ризику, наприклад, людям похилого віку. Це також дозволить продовжити ефективно лікувати неінфікованих хворих.

Урядам варто боротись із пандемією разом із приватним сектором. Ефективною є стратегія економічного заохочення та заходів соціального захисту.

Наприклад, деякі країни вже тимчасово перепрофілювали локальне виробництво для виготовлення ЗІЗ. Важливо налагодити дієву систему інформування громадян щодо важливості соціального дистанціювання та зміни соціальної поведінки під час карантину.

Останні місяці стали для нас дуже складною, але від того не менш цікавою подорожжю. Наразі ми нарешті можемо сказати, що ситуація з постачанням стабілізується, разом із цінами на необхідні товари.

Втім, потрібно пам’ятати, що друга хвиля пандемії завдасть більш значного удару по системі постачань.

Аби запобігти цьому, нам усім потрібно усвідомити, що це глобальна проблема, яка потребує глобальної одноголосної реакції.

Співавтор Тетяна Коротченко, голова представництва Crown Agents в Україні