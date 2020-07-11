Рік з евакуаторами у Києві. Чому система паркування не працює?

Система евакуації автомобілів у Києві уже відзначила першу річницю. Її відчули тисячі водіїв, які паркувалися з порушенням.

Але це не вирішило проблему — люди продовжують кидати авто де хочуть, а легальні столичні майданчики окупувала паркувальна мафія.

Ранок у столиці України хтось розпочинає не з кави. Приблизно о 7:00, поки місто прокидається, невідомі люди в помаранчевих жилетках чи кепках швиденько розставляють такого ж кольору конуси.

На проїзній частині центральних вулиць, поряд з бордюрами. Далі вони чекають на водіїв, які їдуть на роботу на авто.

Звичайно, вони хочуть залишити транспорт якнайближче до свого офісу. Багато автовласників знаходять спільну мову з цими паркувальниками.

Всього лиш за 50 гривень на день конус швиденько прибирається, звільняючи місце для автомобіля. І всі задоволені. Наступного дня ситуація повторюється.

Та у цій розповіді є велике "але". Офіційно паркувальників в Києві не існує, а невідомі особи захоплюють спеціально виділені для авто місця, виманюючи у водіїв гроші.

І це все робиться саме на легальних майданчиках Києва, якими керує Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс".

Як наслідок, щодня десятки тисяч гривень готівки йде не в бюджет міста, а в кишеню невідомій групі осіб.

Чому так відбувається?

По-перше. Столичну владу вже багато років не цікавить питання доходів від паркомісць у Києві.

Мало хто з водіїв, а може й чиновників, знає, що паркування було і залишається у місті платним – 5, 7 чи 10 гривень за годину.

Вартість залежить від трьох умовних зон, на які розподілене місто (у вихідні безкоштовно). Знаю лише поодинокі випадки, коли водії відповідально оплачують паркування.

Це можна зробити багатьма способами — через паркомат, за допомогою смартфону чи придбавши місячний та квартальний абонемент у "Київтранспарксервісу".

До речі, найдорожчий трьохмісячний абонемент на всі паркувальні зони міста коштує 1465 грн.

З розрахунку на 60 робочих днів залишити автівку в центрі Києва коштує менше 25 гривень за добу.

Чи просуває керівництво столиці такий вигідний варіант користування інфраструктурою киянам? Ні!

Тому через бездіяльність державних структур за справу взялися інші люди, які знають як заробляти гроші та видають себе за міських паркувальників.

Сюди ж можна додати і "велюрного" типу заклади харчування, що з допомогою конусів чи табличок "Тільки для клієнтів ресторану" захоплюють паркомісця.

При цьому до людей, які хочуть залишити авто за правилами, з легальною оплатою у них підхід не клієнтський – спеціальні особи можуть пробити шину чи подряпати фарбу на автівці.

По-друге. Інспекція з паркування зосереджена на штрафах та евакуаціях автомобілів кинутих з порушенням ПДР, а не контролі за сплатою паркування.

Хоча саме це завдання має бути пріоритетним у держструктури. За рік роботи евакуаторів – з 1 липня 2019 року — Інспекція відправила на штрафмайданчик тисячі автомобілів, про що активно звітує громадськості.

Багато моїх знайомих стали жертвами евакуаторів. Деякі навіть неодноразово. Звісно, було за що.

Але суттєво картинку переповненого легковим транспортом Києва це не змінило. Скільки за цей час інспекція оштрафувала водіїв за несплату паркування саме на легальних майданчиках "Київтранспарксервісу"? Про це чомусь ніхто не говорить і не звітує.

Безліч легальних та одночасно платних паркувальних місць столиці завжди зайняті автомобілями.

Левова частина власників залізних коней не знає, що за своє паркування потрібно платити. Або просто не хоче цього робити, бо немає відповідальності.

Паркування "здорової людини"

Разом з тим, зміна принципу роботи могла б дисциплінувати водіїв, збільшити надходження до бюджету міста та розвантажити центральні вулиці Києва.

Змоделюємо, як могла б виглядати ситуація з паркуванням у Києві у разі зміни підходу місцевої влади.

Інспекція змінює підхід — зосереджується на контролі сплати за паркування на майданчиках, що знаходяться у власності міста.

Проводить роз’яснювальну роботу або навіть штрафує автомобілістів за потреби. Розпочати можна з окремих вулиць, які будуть постійно контролюватися, а далі збільшувати масштаб.

Водії задумуються про необхідність погодинної оплати або купівлю тривалого абонементу.

Частина з них дійде висновку, що громадським транспортом в деяких випадках доїхати буде дешевше, ніж витрати на бензин плюс паркування.

Місто та легальні паркувальні майданчики частково розвантажаться. Бо поїде в центр лише той, хто готовий заплатити за зручність та користування інфраструктурою міста.

На звільнені легальні місця запаркуються люди, які може і раніше могли заплатити, але вимушено порушували.

Евакуатори та Інспекція будуть карати порушників штрафмайданчиком у більш кричущих випадках – у разі паркуванні на смугах громадського транспорту або на місцях для людей з інвалідністю.

Чи змінить підхід до роботи Інспекція з паркування покаже час. Але точно зрозуміло, що поточна система не працює на користь столиці та киян.

Приклад з нелегальним паркувальником та водієм показує, що люди готові платити за послуги. Просто місто має почати їх якісно надавати.